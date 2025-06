Este mes los empleados de comercio que se desempeñan en supermercados de Argentina cobrarán el sueldo con aumento, además de percibir el medio aguinaldo de junio 2025.

Cuáles son los últimos aumentos de sueldo que se negociaron para ellos en paritarias, y cuánto debe cobrar cada trabajador del sector según su categoría.

Salarios de empleados de supermercados

En la Argentina los empleados de los principales supermercados del país están afiliados como empleados de comercio al gremio más numeroso de la Argentina: la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS)

Si bien en la última paritaria el gremio luchó para conseguir la homologación de su acuerdo, se consiguió un aumento de sueldo trimestral del 5,4% acumulado, que impactará en cuánto cobran los empleados de supermercados en junio, y en el monto al cual ascenderá su aguinaldo.

Los aumentos negociados en paritarias se distribuirán de la siguiente manera:

1,9% por los sueldos de abril (que se pagaron en mayo)

por los sueldos de abril (que se pagaron en mayo) 1,8% por los sueldos de mayo

por los sueldos de mayo 1,7% por los sueldos de junio

Por lo tanto, este mes los empleados de supermercados cobrarán un salario que será 1,8% mayor al que percibieron el mes pasado. Y en julio, al cobrar los sueldos correspondientes al corriente mes, tendrán un 1,7% de aumento nuevamente. La suba de los salarios de mayo, que se cobraron en los primeros días de junio, es la que impactó en los aguinaldos.

A eso, se agrega una suma fija negociada en paritarias para cada mes: $35.000 en abril, $40.000 en mayo y $40.000 en junio para los empleados de comercio inscriptos en el convenio colectivo (CCT 130/75). Ese monto tampoco cuenta para el aguinaldo de junio 2025.

Escala salarial de empleados de supermercados

En ese marco, la escala salarial vigente para empleados de comercio es la siguiente para los sueldos de mayo que se cobran en junio:

Administrativos

Categoría A: $1.030.617

$1.030.617 Categoría B: $1.034.880

$1.034.880 Categoría C: $1.039.138

$1.039.138 Categoría D: $1.051.919

$1.051.919 Categoría E: $1.062.567

$1.062.567 Categoría F: $1.078.187

Maestranza

Categoría A: $1.019.968

$1.019.968 Categoría B: $1.022.805

$1.022.805 Categoría C: $1.032.744

Cajeros

Categoría A: $1.034.165

$1.034.165 Categoría B: $1.039.138

$1.039.138 Categoría C: $1.062.012

Vendedores

Categoría A: $1.034.165

$1.034.165 Categoría B: $1.055.470

$1.055.470 Categoría C: $1.062.567

$1.062.567 Categoría D: $1.078.187

Auxiliares Generales

Categoría A: $1.034.165

$1.034.165 Categoría B: $1.041.265

$1.041.265 Categoría C: $1.064.697

Auxiliares Especiales

Categoría A: $1.042.689

$1.042.689 Categoría B: $1.055.467

Vale la pena recordar que estos salarios para empleados de supermercado son los mínimos básicos que se establecen por ley para cada categoría, siempre que estén contratados bajo el convenio colectivo 130/75. Las cadenas y compañías de retail luego pueden pagar mejores sueldos a los empleados de comercio y así atraer y conservar a los mejores talentos.

Asimismo, estos son valores para empleados de supermercado contratados de manera registrada en relación de dependencia. Quienes se desempeñan de manera informal o registrados de forma particular como monotributistas, no tienen garantizados esos valores mínimos ni otros beneficios como obra social, prepaga, vacaciones pagas, etc.

Y a esos valores mínimos de sueldo se le suman en el caso de los empleados de supermercados los plus que correspondan. Los más comunes son los siguientes, que surgen del convenio colectivo de la actividad:

Presentismo: el adicional es del 8,33% (una doceava parte) del salario mensual) siempre y cuando el empleado no haya tenido más de una ausencia injustificada en el mes.

el adicional es del (una doceava parte) del salario mensual) siempre y cuando el empleado no haya tenido más de una ausencia injustificada en el mes. Antigüedad : esteplus se calcula sobre el salario básico y se paga un porcentaje que varía según la antigüedad del empleado.

: esteplus se calcula sobre el salario básico y se paga un porcentaje que varía según la antigüedad del empleado. Plus por Zona desfavorable : En provincias como Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y otras, los empleados de comercio reciben un adicional del 20% sobre su salario, mientras que en Río Negro y Neuquén es del 5%, según Sueldos Net y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

: En provincias como Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y otras, los empleados de comercio reciben un adicional del 20% sobre su salario, mientras que en Río Negro y Neuquén es del 5%, según Sueldos Net y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). Adicional por falla de caja: En el caso de cajeros, hay un adicional por falla de caja que se paga trimestralmente, también definido en el CCT 130/75. Este adicional se calcula sobre el sueldo básico y se liquida trimestralmente, dividiendo el monto anual en cuatro cuotas.

Aguinaldo

En junio de 2025 los empleados de supermercados registrados cobrarán, aparte del sueldo, la primera cuota del aguinaldo. Esto es lo mínimo que correspondería pagar según cada categoría:

Administrativos

Categoría A: $515.308

Categoría B: $517.440

Categoría C: $519.569

Categoría D: $525.959

Categoría E: $531.283

Categoría F: $543.593

Maestranza

Categoría A: $509.984

Categoría B: $511.402

Categoría C: $516.372

Cajeros

Categoría A: $517.082

Categoría B: $519.569

Categoría C: $531.006

Vendedores

Categoría A: $517.082

Categoría B: $527.735

Categoría C: $531.283

Categoría D: $539.093

Auxiliares Generales

Categoría A: $517.082

Categoría B: $520.632

Categoría C: $532.348

Auxiliares Especiales

Categoría A: $521.344

Categoría B: $527.733

Vale la pena mencionar que los montos de aguinaldo aquí descriptos están calculados en base a los mínimos de convenio publicados para mayo 2025. Si los empleados de supermercados cobraron otros ítems remuneratorios en los salarios del último semestre, puede que cobren mejores aguinaldos también, ya que el Sueldo Anual Complementario no se paga en base al sueldo el último mes sino de la mayor remuneración devengada en los seis meses previos al pago.

Fuera de esa aclaración, estos serán los aumentos de sueldo que cobrarán este mes los trabajadores de cadenas de supermercados en la Argentina, siempre y cuando FAECyS, el Sindicato de Empleados de Comercio más numeroso, no negocie en paritarias más incrementos salariales.