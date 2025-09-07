A partir de los 60 años, las personas que cumplan con ciertos requisitos pueden iniciar el trámite para jubilarse. Te contamos el paso a paso

Las empleadas domésticas que lleguen a los 60 años pueden acceder a una jubilación. No obstante, para que el trámite sea exitoso ante ANSES, es clave que los empleadores cumplan con la previa inscripción y hayan realizado los respectivos aportes.

Desde iProfesional te contamos los requisitos que deben cumplirse y el procedimiento a seguir para acceder a la jubilación siendo una empleada doméstica.

Los requisitos clave para acceder a una jubilación de ANSES siendo empleada doméstica

Para acceder a la jubilación de ANSES, las empleadas domésticas tienen que cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con más de 60 años de servicio, en caso de ser mujeres; más de 65 si fueran hombres

Haber cumplido 30 años de actividad y servicio

Para comenzar con los trámites jubilatorios, las empleadas domésticas tienen que presentar la documentación requerida por ANSES para activar esta gestión. La considerada obligatoria es la siguiente:

Formulario Servicio Doméstico-Certificación del Dador de Trabajo (PS 6.293), extendido por el dador de trabajo con la firma debidamente certificada. De no poder presentarlo, acompañar el Formulario Servicio Doméstico-DDJJ sobre Documentación (PS. 6.294), con la debida justificación y acompañamiento de prueba de sus dichos

Formulario Servicio Doméstico - DDJJ del Solicitante de Prestación (PS. 6.292) confeccionado por el titular por cada dador de trabajo, con la firma debidamente certificada

Formulario 558/A de ARCA (ex AFIP), que emite el SICAM con del detalle de deuda correspondiente con la liquidación de las horas trabajadas con código D89

Adicionalmente, si se cuenta con algunos de los siguientes documentos, es clave añadirlos:

Formulario DDJJ Testimonial acreditación de servicios (6.8)

Boletas de Depósito

Libreta sanitaria y de trabajo

Recibos de sueldo

Constancia de afiliación al sindicato de trabajadores de casas particulares

Constancia de obra social

Certificados de médicos que la hayan asistido en el domicilio del empleador

Constancia del oficio u ocupación declarados al enrolarse (trabajadores domésticos varones)

Constancia del domicilio declarado para la obtención del documento de identidad o su renovación cuando se invoque la prestación de servicios sin retiro y ese domicilio coincida con el empleador

Constancia del oficio y ocupación que se ha denunciado al efectuar trámites ante reparticiones públicas nacionales, provinciales o municipales, en escrituras públicas, en actas policiales, en actas del Registro Civil, en títulos de propiedad u otros instrumentos jurídicos; en los registros de casas de estudios; en los registros de establecimientos de salud

Formularios 102 B, y 575B de ARCA (ex AFIP), de corresponder

Constancia de transferencia bancaria de acreditación o transferencia VEP

Registros de ingresos a domicilios de trabajo que se encuentren en viviendas que cuenten con dicha documentación (propiedad horizontal - urbanizaciones especiales - barrios cerrados - Countries)

Es importante tener presente que, según advirtió ARCA, las contribuciones al sistema jubilatorio debe ser igual o superior a la cuota establecida para la categoría 16 o más horas trabajadas en la semana. Si las contribuciones que abonó la empleadora no alcanzan dicha suma, el solicitante puede abonar la diferencia.

En el caso de que la trabajadora haya llevado a cabo actividades especiales, se tomarán en cuneta los requisitos de cada una para calcular la edad jubilatoria como la cantidad de aportes necesarios para su situación particular. Cabe mencionar que, por lo general, el monto a cobrar es el haber mínimo.

Registro digital de las empleadas en ARCA

El registro de las empleadas domésticas es fundamental para el cobro a futuro de una jubilación. En este sentido, los empleadores deben declarar a sus trabajadoras en el sistema ARCA, trámite que se realiza con clave fiscal. El proceso consiste en:

Ingresar al portal de ARCA con Clave Fiscal. En caso de no tener una, se debe gestionar previamente

Ingresar el CUIL del empleado, lo que permite que el sistema recupere la información asociada

Completar y corroborar los datos personales

Cargar el domicilio del trabajador

Registrar las condiciones del vínculo laboral: tipo de tarea, carga horaria, modalidad de liquidación, remuneración, fecha de ingreso, si es fijo o temporal y domicilio laboral

Si toda la información es correcta, simplemente se debe confirmar la información cargada. Es fundamental tanto para las empleadas como empleadores corroboren que los aportes y contribuciones se hagan en tiempo y forma.