Cuánto aumentará la hora de la empleada doméstica en septiembre 2025 según tareas, modalidad con retiro o sin retirno/cama adentro

Desde septiembre 2025 se aplican nuevas escalas para el trabajo en casas particulares en todo el país. Los valores fueron definidos por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) a través de la Resolución 1/2025, con incrementos acumulados y un esquema de bonos no remunerativos que continúa en este mes.

Desde iProfesional te contamos cuánto se pagará por hora según categoría y modalidad (con retiro, sin retiro/cama adentro), qué extras corresponden y cómo impacta en el recibo de la empleada doméstica.

Empleada doméstica: cómo quedó la hora en septiembre

Los montos que rigen a partir de septiembre, es decir, lo que se abonará en octubre por el trabajo realizado durante septiembre, por hora y por mes, según categoría y modalidad son los siguientes:

Supervisor/a

Con retiro: $3.683,21 por hora / $459.471,73 por mes

Sin retiro: $4.034,05 por hora / $511.800,22 por mes

Tareas específicas

Con retiro: $3.487,00 por hora / $426.875,19 por mes

Sin retiro: $3.822,91 por hora / $475.184,56 por mes

Caseros/as

Sin retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

Cuidado de personas

Con retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

Sin retiro: $3.683,21 por hora / $464.129,59 por mes

Tareas generales

Con retiro: $3.052,99 por hora / $374.541,36 por mes

Sin retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

En cuanto a los montos que recibirán este mes, por lo trabajado en agosto, son los siguientes:

Supervisor/a

Con retiro: $3.646,75 por hora / $454.922,50 por mes

Sin retiro: $3.994,10 por hora / $506.732,89 por mes

Tareas específicas

Con retiro: $3.452,48 por hora / $422.648,70 por mes

Sin retiro: $3.785,06 por hora / $470.479,77 por mes

Caseros/as

Sin retiro: $3.261,38 por hora / $412.362,01 por mes

Cuidado de personas

Con retiro: $3.261,38 por hora / $412.362,01 por mes

Bono no remunerativo para empleadas domésticas

En septiembre se mantiene el bono no remunerativo, que no integra el salario base ni genera antigüedad, y debe figurar como ítem aparte en el recibo. Los valores son:

Hasta 12 horas semanales: $4.000

De 12 a 16 horas semanales: $6.000

Más de 16 horas semanales: $9.500

Adicionales por antigüedad y zona desfavorable

A los montos de la escala se suman los siguientes adicionales:

Antigüedad: corresponde un 1% del salario por cada año trabajado

Zona desfavorable: se aplica un 30% adicional sobre los salarios mínimos para quienes trabajen en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones

Finalmente, es importante tener presente que si una empleada doméstica realiza tareas que corresponden a más de una categoría, se debe aplicar la escala de la categoría principal por todas las horas realizadas.

Los aportes que deben abonarse por una empleada doméstica

Los montos de aportes y contribuciones de la empleada doméstica por categoría, según lo detallado por ARCA, por cada empleada activo mayor de 18 años es el siguiente:

Con menos de 12 horas trabajadas semanalmente, el importe a pagar es $7.971,58

Desde 12 a menos de 16 horas trabajadas semanalmente se debe abonar $12.516,26

Con 16 o más horas trabajadas semanalmente se tiene que pagar $33.227,47

En el caso de una empleada activa menor de 18 años, pero mayor de 16 años, con menos de 12 horas trabajadas en la semana, se debe abonar $7.425,03. De 12 a 16 horas, se debe abonar $11.423,41.

Con 16 o más horas trabajadas semanalmente, se tiene que pagar $31.633,43. Finalmente, por cada empleado jubilado, la remuneración también varía según las horas trabajadas. Con menos de 12 horas trabajadas semanalmente, el valor a pagar es de $6.410,05.

Si va desde 12 a menos de 16 horas trabajadas por semana, se tiene que abonar $9.623,44. Por último, con 16 o más horas trabajadas por semana, el monto a pagar es de $13.987,5.