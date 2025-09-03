Las empleadas domésticas tienen un nuevo salario que varía según categoría, modalidad de trabajo y cantidad de horas semanales. Los detalles

Desde el 1° de agosto de 2025, se actualizó el salario de las empleadas domésticas en todo el país, de acuerdo con la Resolución 1/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). Las nuevas escalas contemplan incrementos diferenciados por categoría laboral, tipo de tarea y modalidad de prestación (con retiro o sin él). Estos cambios impactan tanto en el sueldo mensual como en el pago por hora.

Además, se establecieron sumas fijas no remunerativas como compensación por los meses previos sin aumentos, que se liquidan de manera proporcional a la carga horaria semanal.

Cómo es el esquema de aumentos

La CNTCP fijó un esquema de subas acumulativas:

Agosto 2025 : incremento del 5,58% acumulado en relación con enero.

: incremento del acumulado en relación con enero. Septiembre 2025: aumento acumulado del 6,63%.

Estos ajustes alcanzan a todas las categorías del régimen de trabajo en casas particulares y tienen alcance en todo el país.

Sueldos por hora y por mes septiembre de 2025

Supervisores/as

Con retiro: $3.683,21 la hora / $459.471,73 al mes

$3.683,21 la hora / $459.471,73 al mes Sin retiro: $4.034,05 la hora / $511.800,22 al mes

Tareas específicas

Con retiro: $3.487,00 la hora / $426.875,19 al mes

$3.487,00 la hora / $426.875,19 al mes Sin retiro: $3.822,91 la hora / $475.184,56 al mes

Caseros/as

Sin retiro: $3.293,99 la hora / $416.485,63 al mes

Cuidado de personas

Con retiro : $3.293,99 la hora / $416.485,63 al mes

: $3.293,99 la hora / $416.485,63 al mes Sin retiro: $3.683,21 la hora / $464.129,59 al mes

Tareas generales

Con retiro : $3.052,99 la hora / $374.541,36 al mes

: $3.052,99 la hora / $374.541,36 al mes Sin retiro: $3.293,99 la hora / $416.485,63 al mes

Bonos no remunerativos

Durante julio, agosto y septiembre 2025 corresponde abonar una suma fija adicional, proporcional a la carga horaria semanal:

Hasta 12 horas semanales: $4.000

Entre 12 y 16 horas semanales: $6.000

Más de 16 horas semanales: $9.500

Este ítem debe figurar en el recibo de sueldo, pero no se integra al básico ni genera aportes previsionales ni antigüedad

Otros adicionales obligatorios

Antigüedad : 1% del salario por cada año trabajado.

: 1% del salario por cada año trabajado. Zona desfavorable: 30% sobre el salario mínimo, aplicable en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones (Buenos Aires).

30% sobre el salario mínimo, aplicable en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones (Buenos Aires). Múltiples categorías: cuando una trabajadora realiza tareas de más de una categoría, se debe tomar como referencia la de mayor jerarquía.

Cómo registrar a una empleada doméstica en ARCA: paso a paso