Cuánto cobrarán las empleadas domésticas registradas con el aumento de septiembre, según categoría
Desde el 1° de agosto de 2025, se actualizó el salario de las empleadas domésticas en todo el país, de acuerdo con la Resolución 1/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). Las nuevas escalas contemplan incrementos diferenciados por categoría laboral, tipo de tarea y modalidad de prestación (con retiro o sin él). Estos cambios impactan tanto en el sueldo mensual como en el pago por hora.
Además, se establecieron sumas fijas no remunerativas como compensación por los meses previos sin aumentos, que se liquidan de manera proporcional a la carga horaria semanal.
Cómo es el esquema de aumentos
La CNTCP fijó un esquema de subas acumulativas:
- Agosto 2025: incremento del 5,58% acumulado en relación con enero.
- Septiembre 2025: aumento acumulado del 6,63%.
Estos ajustes alcanzan a todas las categorías del régimen de trabajo en casas particulares y tienen alcance en todo el país.
Sueldos por hora y por mes septiembre de 2025
Supervisores/as
- Con retiro: $3.683,21 la hora / $459.471,73 al mes
- Sin retiro: $4.034,05 la hora / $511.800,22 al mes
Tareas específicas
- Con retiro: $3.487,00 la hora / $426.875,19 al mes
- Sin retiro: $3.822,91 la hora / $475.184,56 al mes
Caseros/as
- Sin retiro: $3.293,99 la hora / $416.485,63 al mes
Cuidado de personas
- Con retiro: $3.293,99 la hora / $416.485,63 al mes
- Sin retiro: $3.683,21 la hora / $464.129,59 al mes
Tareas generales
- Con retiro: $3.052,99 la hora / $374.541,36 al mes
- Sin retiro: $3.293,99 la hora / $416.485,63 al mes
Bonos no remunerativos
Durante julio, agosto y septiembre 2025 corresponde abonar una suma fija adicional, proporcional a la carga horaria semanal:
- Hasta 12 horas semanales: $4.000
- Entre 12 y 16 horas semanales: $6.000
- Más de 16 horas semanales: $9.500
Este ítem debe figurar en el recibo de sueldo, pero no se integra al básico ni genera aportes previsionales ni antigüedad
Otros adicionales obligatorios
- Antigüedad: 1% del salario por cada año trabajado.
- Zona desfavorable: 30% sobre el salario mínimo, aplicable en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones (Buenos Aires).
- Múltiples categorías: cuando una trabajadora realiza tareas de más de una categoría, se debe tomar como referencia la de mayor jerarquía.
Cómo registrar a una empleada doméstica en ARCA: paso a paso
Registrar al personal doméstico en ARCA es gratuito, totalmente online y fácil de realizar. También se puede dar de alta o baja una relación laboral llamando al 0800-222-2526, de lunes a viernes de 9 a 16 h.
Para completar el trámite, el empleador debe contar con algunos datos clave de la empleada doméstica, como:
- N° de CUIL.
- Nombre y apellido.
- Fecha de nacimiento.
- Domicilio real.
- Obra social (si no tiene obra social el sistema por defecto le asignará la Obra Social del Personal de Casas Particulares).
- Si es una persona jubilada.
- CBU (en caso de ya estar bancarizada).
- Número telefónico.
- Correo electrónico.
Además, para registrar y emplear a personal doméstico, el empleador debe contar con Clave Fiscal nivel 2 en ARCA (ex AFIP). Quienes no la tengan, pueden solicitarla online en la sección "Solicitud de Clave Fiscal".
Con la Clave Fiscal correspondiente y los datos del trabajador o trabajadora, el empleador debe seguir estos pasos:
Acceder a ARCA: Ingresar con la Clave Fiscal y dirigirse al área de Personal de Casas Particulares.
- Iniciar el alta: Seleccionar la opción "Comenzar alta".
- Ingresar CUIT del trabajador: El sistema mostrará automáticamente los datos registrados; si son correctos, hacer clic en "Siguiente".
- Confirmar domicilio: Ingresar la dirección del trabajador o seleccionarla de las opciones existentes y avanzar.
- Completar datos laborales: Indicar la categoría según las tareas, modalidad de trabajo (con o sin retiro), fecha de ingreso y forma de pago. Luego, presionar "Siguiente".
- Ingresar dirección laboral: Registrar el domicilio donde se realizará la actividad.
- Revisión final: Verificar que todos los datos estén correctos y, si lo están, confirmar y finalizar el alta laboral.
Una vez completado el alta laboral de la empleada doméstica, ARCA permite imprimir la constancia de registro. Se recomienda entregar una copia a la trabajadora y guardar otra. Este documento es necesario para que la persona verifique su inscripción, acceda a la obra social y realice otros trámites relacionados con su empleo.