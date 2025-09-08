¿Qué hace el sindicato de empleadas domésticas y cómo afiliarse?

Las empleadas domésticas pueden afiliarse a su sindicato y obtener cursos de formación, asesoría legal, entre otros importantes beneficios

Pese a trabajar en domicilios particulares, las empleadas domésticas cuenta con su propio sindicato que las representa. La Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (U.P.A.C.P.) es la entidad que representa a los afiliados cuyo lugar de trabajo es una casa de familia.

De esta forma, mucamas, niñeras, amas de llave, jardineros, entre otros oficios, se encuentran nucleados y representados por este sindicato.

Qué hace el sindicato y cómo afiliarse

Según detalla el sindicato en su página web, su cometido es "bregar constantemente por la mejora de las condiciones de trabajo, de las prestaciones sociales y de capacitación de las trabajadoras y trabajadores de casas de familia".

"La Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (U.P.A.C.P.) desarrolla sus tareas de defensa y representación de las trabajadoras/es del sector desde principio del siglo pasado. Hoy las trabajadoras/es cuentan con una ley que regula la actividad, la Nº 26.844, que equipara, como corresponde, la labor del servicio doméstico a la de trabajadores de otros gremios", destacan.

"Ahora las trabajadoras/es de casas particulares tenemos derecho a vacaciones, licencia por maternidad, entre todos los derechos laborales. Una amplia y fecunda labor desarrollamos para garantizar, ampliar y difundir los derechos y obligaciones de los trabajadores de casas particulares", agrega.

Asimismo, las personas acceden a los siguientes beneficios:

Asesoramiento sobre temas previsionales (jubilación, pensión, retiro, etc.)

Asesoramiento jurídico

Información sobre salarios, vacaciones, entre otros

Certificación de competencias

Cursos de Formación Profesional

Escuela Primaria y secundaria

Entrega anual de útiles escolares

Entrega anual de caja navideña

Asimismo, los afiliados pueden llevar a cabo cursos de formación gratuita, entre otros beneficios. Además, las personas afiliadas pueden acceder a la obra social de este sindicato. "Desde el mismo momento de su inscripción, el afiliado tiene derecho a todas las prestaciones médico-asistenciales que la obra social ofrece", aseguran.

En cuanto a los requisitos, se encuentran los siguientes:

Fotocopia de DNI (ambos lados o primera y segunda hoja)

Fotocopia de un servicio a su nombre o Certificado de domicilio

Dos fotos 4×4

Dinero para cuota mensual

Cuánto cobran las empleadas domésticas

Los montos que rigen a partir de este mes, es decir, lo que se cobrará en octubre por lo trabajado en septiembre, son los siguientes:

Supervisor/a:

Con retiro: $3.683,21 por hora / $459.471,73 por mes

Sin retiro: $4.034,05 por hora / $511.800,22 por mes

Tareas específicas:

Con retiro: $3.487,00 por hora / $426.875,19 por mes

Sin retiro: $3.822,91 por hora / $475.184,56 por mes

Caseros/as:

Sin retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

Cuidado de personas:

Con retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

Sin retiro: $3.683,21 por hora / $464.129,59 por mes

Tareas generales:

Con retiro: $3.052,99 por hora / $374.541,36 por mes

Sin retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

Con respecto a los montos que recibirán este mes, por lo trabajado en agosto, son los siguientes:

Supervisor/a:

Con retiro: $3.646,75 por hora / $454.922,50 por mes

Sin retiro: $3.994,10 por hora / $506.732,89 por mes

Tareas específicas:

Con retiro: $3.452,48 por hora / $422.648,70 por mes

Sin retiro: $3.785,06 por hora / $470.479,77 por mes

Caseros/as:

Sin retiro: $3.261,38 por hora / $412.362,01 por mes

Cuidado de personas: