¿Podés tener monotributo y pensión por invalidez al mismo tiempo? Lo que dice la ley

Las personas que cobran una pensión no solo deben cumplir con una serie de requisitos a la hora de solicitarla, sin también mientras se perciba

La pensión no contributiva por invalidez es un tipo de prestación que busca acompañar a las personas con incapacidad laboral que estén en una situación de vulnerabilidad social.

Es decir, está orientada a las personas que no pueden trabajar por razones de salud y se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Sin embargo, presenta algunas incompatibilidades.

¿Puede una persona tener un monotributo y cobrar una pensión por invalidez?

Las pensiones no contributivas por invalidez laboral no es compatible con cualquier tipo de relación laboral, tanto en relación de dependencia, como también de forma autónoma, como monotributista o monotributista social.

Por lo tanto, una persona que cobra una pensión por invalidez que se anota al monotributo, pierde el beneficio. Es importante tener presente que, las personas que cobren la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo, en el caso de que ser otorgada, el beneficiario dejará de percibirlas y en su lugar podrás cobrar la Asignación Familiar por Hijo o Asignación por Prenatal, según corresponda.

Qué se necesita para solicitar una pensión por invalidez

Para solicitar una pensión por invalidez es necesario cumplir con lo siguiente:

Ser argentino nativo, o naturalizado, residente en el país. En el caso de los extranjeros, estos deben acreditar una residencia mínima continuada en el país de 10 años. En el caso de solicitantes menores de edad, el requisito tiene que probarse a través de la residencia mínima continuada en el país de 3 años por parte de sus padres o tutores

Contar con menos de 65 años de edad

No recibir una jubilación o pensión

Se evaluarán los ingresos de tu grupo familiar si sos menor de edad. En ese caso, los ingresos de los padres o tutores no pueden ser superiores a 4 jubilaciones mínimas.

Informe catastral con sello del organismo emisor a nombre del beneficiario o de su cónyuge/conviviente. Si tenés menos de 18 años, ese informe debe estar a nombre de sus padres o tutor. Este requisito es válido solo para personas que vivan en Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén o Tierra del Fuego

Los montos a cobrar por incapacidad

Con los aumentos confirmados en septiembre 2025, tomando en cuenta el bono previsional, son los siguientes:

Pensión no contributiva por Invalidez o Vejez: el monto a cobrar total es de $294.194, compuesto por $224.194 más el bono de $70.000

Pensión no contributiva para madres de 7 o más hijos: $390.277, compuesto por $320.277 más un bono de $70.000

PUAM: el monto de a cobrar total es de $326.221, el cual se compone de $256.221,74 + bono $70.000 = $326.221,74

Paso a paso para solicitar una pensión no contributiva por invalidez

La solicitud de la Pensión No Contributiva por Invalidez se puede llevar a cabo a través de mi ANSES web o desde la app Mi ANSES. Para ello, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Ingresar a mi ANSES con CUIL y clave de seguridad social. Es fundamental revisar los datos personales ingresados y los del grupo familiar actualizados. En el caso de no tenerla, se puede crear en el momento

Luego, en el menú de Mi ANSES se debe seleccionar "Solicitud de Prestaciones", después en "Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral" y posteriormente seguir los pasos. Una vez que se inició la pensión, se puede realizar el seguimiento y otras gestiones a través de mi ANSES o la APP

Cabe recordar que también es posible solicitar la pensión de manera presencial, con turno previo.