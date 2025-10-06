Importante hotelera española de lujo revela su plan para desembarcar en Argentina

En medio del auge de inversiones hoteleras, revelan los destinos argentinos a los que apunta la cadena que ya eligen Pampita y Enzo Fernández

La cadena española Palladium Hotel Group está manteniendo por estos días las reuniones con hoteleros argetinos con miras a desembarcar en cuatro destinos a nivel local. Según contaron en exclusiva a iProfesional, la empresa apunta a capitalizar en el reconocimiento de marca del cual ya goza entre los turistas argentinos -con clientes como Enzo Fernández, Pampita y Darío Barassi- y de la región, para traer dos de sus diez marcas al país.

En rigor, el área de gestión hotelera de Palladium ya opera en la Argentina desde hace unos años, pero sin hoteles con su marca. Con ese esfuerzo, lograron que la Argentina sea un importante destino emisor dentro de su negocio: los turistas de este país son el segundo grupo de su hotel de Brasil (casi 50% de la ocupación), y el quinto en sus hoteles de Madrid. México y República Dominicana son otros dos destinos que ese equipo asentado aquí logró posicionar entre los viajeros locales.

Con esa carta a su favor, y en medio de un plan de expansión en Sudamérica, esta semana viajó a Buenos Aires Carlos Ortega, Chief Development Officer de Palladium Hotel Group, para dar los primeros pasos firmes para que Argentina se sume a la cartera del grupo que ya tiene hoteles en 8 países. "Queremos aprovechar las sinergias y el brand awareness que ya generamos en la región para desarrollar nuevas propuestas", aseguró.

Dónde estarían los primeros hoteles Palladium en Argentina

"Buenos Aires, Mendoza y destinos estratégicos de la Patagonia, como El Calafate y Bariloche son plazas que observamos con especial atención, siempre bajo un enfoque responsable, sostenible y con visión de largo plazo. En ese marco, ya estamos analizando oportunidades que etán en distintos estadíos de negociación", afirmó en entrevista con este medio.

Ortega afirmó que en todos los casos son hoteles urbanos, con un fuerte componente de lifestyle y propuesta gastronómica que se integra a la ciudad: "Nuestros hoteles tienen bares, barberías o floristerías que 'salen a la ciudad'. Es fundamental rentabilizar estos negocios con los clientes locales."

Carlos Ortega, Chief Development Officer de Palladium Hotel Group

El ejecutivo tiene claro que en la Argentina abundan los hoteles con bares y restaurantes que no consiguen el objetivo de insertarse en la oferta más allá de sus huéspedes. "Esa era la foto de Madrid hace 20 años. Pero las cosas cambiaron, la ciudad evolucionó y hoy es todo lo contrario. En nuestro caso, generalmente los restaurantes, clubes y las barberías se integran al barrio, ni siquiera se ve la recepción ni se nota que se trata de un hotel," aseguró.

Según consignó el directivo de Palladium, podrían llegar hoteles de dos de sus marcas del segmento lifestyle urbano y vacacional:

BLESS Collection of Hotels : es del segmento lujo 5 estrellas, ya presente en Ibiza, Madrid y con una próxima apertura en Barcelona.

: es del segmento lujo 5 estrellas, ya presente en Ibiza, Madrid y con una próxima apertura en Barcelona. Only You Hotels: con hoteles en Madrid, Málaga, Sevilla, y próximamente estará en Ibiza, con propuestas de 4 y 5 estrellas (por debajo del nivel de BLESS)

Para ello están buscando hoteleros e inversores locales con interés en asociarse, ya sea con activos instalados que se puedan reconvertir, o para iniciar un nuevo hotel desde cero. "Pienso que al igual que en Madrid, podríamos tener hasta cuatro hoteles en Buenos Aires, entre las dos marcas. Son ciudades con muchos punops en común, incluso culturalmente y de la población. Por el perfil de nuestra propuesta, los barrios que estamos considerando son Recoleta, Palermo y Puerto Madero," prosiguió Ortega.

El Grupo, por su parte, aportaría a los hoteleros interesados sus marcas con importante nivel de reconocimiento e inversión en marketing, sus afianzados programas de fidelidad, que son un punto atractivo para los clientes a nivel internacional, además del know how y asistencia técnica en todas las áreas del negocio.

Un proyecto a largo plazo

Palladium Hotel Group

La intención de desembarcar en la Argentina con dos de sus marcas, según contó Ortega,no tiene fecha específica pero sería en el corto o mediano plazo. Dependerá de los proyectos que finalmente terminen siendo elegidos para este fin, de si solo deben ser reacondicionados para cumplir con los estándares y estética de la marca, o si se deben construir desde cero (y por lo tanto demorarían más tiempo)

"Tenemos el interés de estar en Argentina y en Cono Sur (también Chile, Perú y Colombia) desde hace tiempo, pero ahora tenemos un equipo dedicado con este objetivo, asentado aquí, que antes no lo había", resaltó el directivo español.

La propuesta llega en medio de un contexto de auge de inversiones hoteleras en la Argentina, de parte de compañías como Hilton, Howard Johnson, Meliá y Marriott, entre otros pesos pesados del sector. En 2025 hay más de 80 proyectos entre ampliaciones y 25 nuevos hoteles anunciados, según datos oficiales.

Tanto Buenos Aires como Mendoza y el sur de la Patagonia están recibiendo inversiones e interés en elevar la propuesta hotelera -y no solo incrementar la cantidad de habitaciones-, así se puede preveer que la competencia recrudecerá en el futuro cercano en esos destinos.

El análisis que realizan desde Palladium es que el contexto acompaña: "La economía argentina encadena varios trimestres de crecimiento interanual impulsado por la inversión y los servicios, mientras que la conectividad aérea regional ha mejorado de manera significativa. Estos factores fortalecen la posición del país como mercado estratégico y lo convierten en un polo de interés para la expansión de grupos hoteleros internacionales."

"Argentina como plaza hotelera y como destino es muy atractiva. Eso permanece más allá de que haya algún año con economía a la baja. La inversión en general y también del sector hotelero, se mide siempre a largo plazo y arranca con la apertura a la inversión que tiene el país. Incluso cuando se firma un acuerdo entre un gestor y el dueño de un hotel, pueden ser contratos de 20 o 30 años. Entonces, todos los destinos pasan por distintos ciclos, se entra en uno de ellos y se mide a largo plazo," dijo Ortega.

Foto gentileza de Palladium Hotel Group

"Buenos Aires por ejemplo, es una ciudad interesante, culturalmente rica, y claro que luego está en un momento de ajuste para las expectativas del viajero, que quizás para venir hoy tiene que gastar más que en años anteriores. Ese mismo tipo de ajuste se da en Madrid, que está más cara que nunca -con crecimiento de los precios hoteleros de alrededor del 40% en cinco años- y más llena que nunca a la vez. Es todo parte del negocio, porque si los fundamentales del destino como la cultura, la historia, la gastronomía, están, ese ajuste se da. Por eso no nos preocupa si entramos en un momento en el que la ocupación se está resintiendo, porque no es un proyecto coyuntural" continuó.

Ortega considera que en el segmento de 5 estrellas en la cual se insertan las marcas de Palladium, aún hay muchas oportunidades en una plaza como Buenos Aires. "Hay marcas muy afianzadas con muchos años de trayectoria en ese espacio, y nosotros tenemos una propuesta con el mismo nivel de lujo pero una propuesta descontracturada y moderna, con entretenimiento y gastronomía. Es un mercado natural para turistas de Estados Unidos y Brasil que consumen ese tipo de experiencias", aseguró.

Datos clave de Palladium Hotel Group

Palladium Hotel Group es un prestigioso grupo hotelero español, y al mismo tiempo, una reconocida gestora hotelera internacional. Aproximadamente el 80% de sus habitaciones se concentran en hoteles 5 estrellas y el resto es de 4 estrellas.

Tiene más de 50 años de trayectoria a nivel global. Su equipo comercial está presente en la Argentina desde hace varios años. Tiene hoteles en 8 países, incluyendo Estados Unidos, España, Italia, México, Brasil, Jamaica y República Dominicana, y más de 13.000 habitaciones en operación bajo más de 10 marcas.

A nivel global, el grupo incrementó un 10% el RevPar (métrica de industria que se utiliza para evaluar el desempeño financiero de un hotel) en relación a enero 2024, motorizado por crecimiento de 3% en ocupación y 7% del valor diario. También vio un crecimiento de 19% de las ventas año a año.

Argentina es hoy uno de los mercados emisores más relevantes para Palladium Hotel Group. Es clave para su negocio de Brasil, México o República Dominicana, además de registrar un crecimiento importante en los dos últimos años en destinos internacionales como Madrid e Ibiza,

En los últimos años, las marcas de Palladium se posicionaron en Argentina al ser elegidas por celebridades como Enzo Fernández, Pampita, Paula Chaves, Agustina Cherri, Zaira Nara, Dario Barassi, Germán Paoloski, entre otras.

"Argentina es un mercado con un enorme potencial y con un viajero sofisticado que valora nuestras propuestas diferenciales. Nuestro interés es claro: seguir reforzando la relación con el consumidor argentino y, al mismo tiempo, evaluar oportunidades de expansión bajo nuestro modelo de gestión en el país", cerró Ortega, líder en Palladium Hotel Group.