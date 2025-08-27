Furor por los viajes al exterior en el Travel Sale y el 20% se paga en dólares: cómo aprovechar las ofertas

Hasta el próximo 31 de agosto las empresas del sector ofrecen promociones, descuentos y financiación. Cuáles son los destinos más elegidos

Desde el lunes 25 y hasta el domingo 31 de agosto se lleva a cabo el Travel Sale, el evento en donde las empresas de turismo ofrecen descuentos, promociones y financiación para viajar tanto por Argentina como al exterior.

Esta edición del Travel Sale llegó en un contexto particular: debido a un dólar estable, muchos optaron justamente por destinos extranjeros, con lugares clásicos entre los más demandados. Entre ellos se ubican Río de Janeiro, Santiago de Chile, Miami y Madrid.

Travel Sale: furor por viajes al exterior y pagos en dólares

Según señalaron desde Despegar, los clientes aprovechan las cuotas sin interés y los beneficios exclusivos que ofrece la plataforma durante el Travel Sale. "Las primeras tendencias reflejan un fuerte interés por viajar: registramos un aumento del 86% en comparación con las últimas cuatro semanas y un 38% más que en la edición del 2024", destacaron.

Y señalaron que "los grandes protagonistas son los paquetes turísticos, especialmente los nacionales que crecieron un 130% respecto al último mes y un 137% frente al último Travel Sale". "Con respecto a los paquetes internacionales, notamos un aumento significativo, con un alza del 106% en las búsquedas frente al mes anterior, y un 39% frente a la edición pasada", subrayaron.

En cuanto a destinos, se mantienen los favoritos de siempre. El plano local lo encabeza Bariloche y lo siguen Iguazú, Mendoza, Salta y Córdoba en ese orden. Por otro lado, a nivel internacional, en el ranking se encuentran Río de Janeiro, Florianópolis, Santiago de Chile, Miami y Madrid.

Al referirse al medio de pago, desde Despegar señalaron que 1 de cada 5 ventas internacionales se realizó en dólares, "lo que representa un crecimiento del 33% bajo esta modalidad de pago respecto al mes anterior".

Algunas de las promociones destacadas en Despegar son las 15 cuotas sin interés y hasta un 30% de descuento en paquetes. "Para viajes internacionales, continúa la opción de pagar en 3 cuotas sin interés. Además, se destacan beneficios como hasta 15% off en vuelos a Cancún y Punta Cana con Banco Santander exclusivo en la app, hasta 20% off en actividades como Universal Orlando Resort, y descuentos especiales en paquetes Palladium, Meliá y Walt Disney World Resort", resumieron.

Claves para aprovechar los descuentos del Travel Sale

Por su parte, desde el sitio Promos Aéreas realizaron el top 5 de búsquedas durante los primeros días del Travel Sale.

En cuanto a vuelos, los destinos más buscados fueron:

Río de Janeiro

Florianópolis

Salvador de Bahía

Madrid

Miami

En cuanto a los paquetes, los destinos elegidos son:

Río de Janeiro

Punta Cana

Maceió

Recife

Cancún

Al respecto, Matías Mute, co-fundador de Promos Aéreas, se refirió a la tendencia creciente de pagar en dólares: "La seguridad para concretar compras en moneda extranjera, la observamos en la gran cantidad de pedidos para ir a Europa. Más allá, de los clásicos Madrid, Roma y Barcelona, aumentaron las demandas a París, Lisboa y Londres. Así como también observamos la demanda en alza desde el año pasado a Brasil, y este año se suma el interés a destinos de playa más lejanos como el Caribe, República Dominicana, Aruba, Curazao, Cartagena y Bahamas".

"En cada Travel Sale vemos cómo miles de personas encuentran la oportunidad de cumplir con ese viaje postergado, descubrir un nuevo destino o planificar escapadas en pareja, familia o con amigos. Las ofertas ayudan a definir fechas y destinos según presupuestos; y concertar la compra del viaje con antelación, permite acceder a precios más bajos en aéreas y a más opciones de alojamiento", agregó Mute.

Además, desde el sitio dieron una serie de consejos a tener en cuenta para aprovechar al máximo los descuentos y promociones del Travel Sale:

Planificación flexible: revisar varias fechas posibles y estar abiertos a alternativas puede generar ahorros importantes. Antes del Travel Sale recomiendan principalmente, definir un presupuesto y las fechas aproximadas, así como cuánto se puede flexibilizar el calendario para viajar.

Anticipación: revisar la vigencia de pasaportes. Durante el evento, tener a mano los documentos y tarjetas, observar que bancos ofrecen financiación sin interés para destinos internacionales. Antes de comprar, revisar condiciones de cambio y cancelación para mantener flexibilidad.

Comparar es clave: usar buscadores integrales como Promos Aéreas permite identificar rápidamente qué aerolínea, hotel o paquete ofrece la mejor relación precio/calidad.

Actividades con descuento: no solo los vuelos y hoteles estarán en promoción; es un buen momento para sumar actividades, excursiones, alquiler de transporte o experiencias únicas en destino.

Combinaciones "multidestino": existe la posibilidad de llegar a nuevos destinos desde lugares con puertos de mayor movimiento que cuentan con más cantidad de vuelos desde Argentina. Así como también, realizar combinaciones "multidestino" o arribar a destinos en aeropuertos secundarios. Esas combinaciones permiten que se incluyan lugares menos turísticos, que se pueden aprovechar en temporadas medias donde el clima sigue siendo favorable y los precios son más bajos.

Alertas y notificaciones: suscribirse a newsletters o activar alertas de precio ayuda a no perder oportunidades de último minuto.

Sitios confiables: la seguridad en la venta online está asegurada en las agencias oficiales. Comprar siempre a través de plataformas confiables para evitar estafas. Leer las condiciones del precio en la letra chica de la oferta. Que viajar al menor precio no suponga viajar a cualquier costo personal.