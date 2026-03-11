Cuánto cobran los camioneros en marzo 2026, según la paritaria vigente

Los camioneros cobrarán los sueldos de febrero sin cambios, mientras se espera que el sindicato y las empresas concreten la nueva paritaria

Durante marzo, los camioneros y el personal operativo del transporte cobrarán los mismos salarios que en febrero. El gremio que lidera Hugo Moyano ya presentó pedidos de aumento de sueldo para los próximos meses, por lo que se espera que se concrete un nuevo acuerdo salarial en los próximos días.

Cómo se establecieron los últimos aumentos

La última negociación paritaria del sector estableció incrementos escalonados durante los últimos seis meses:

Septiembre: 1,2%

Octubre: 1,1%

Noviembre a febrero: 1% mensual

En total, la recomposición salarial alcanzó 6,3% en tramos, cubriendo los meses previos y ajustando parcialmente la inflación.

Cuánto cobran los camioneros en marzo 2026