Cuánto cobran los camioneros en marzo 2026, según la paritaria vigente
Los camioneros cobrarán los sueldos de febrero sin cambios, mientras se espera que el sindicato y las empresas concreten la nueva paritaria
11/03/2026 - 10:45hs
Durante marzo, los camioneros y el personal operativo del transporte cobrarán los mismos salarios que en febrero. El gremio que lidera Hugo Moyano ya presentó pedidos de aumento de sueldo para los próximos meses, por lo que se espera que se concrete un nuevo acuerdo salarial en los próximos días.
Cómo se establecieron los últimos aumentos
La última negociación paritaria del sector estableció incrementos escalonados durante los últimos seis meses:
- Septiembre: 1,2%
- Octubre: 1,1%
- Noviembre a febrero: 1% mensual
En total, la recomposición salarial alcanzó 6,3% en tramos, cubriendo los meses previos y ajustando parcialmente la inflación.