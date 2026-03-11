El 73% de los argentinos consideró renunciar por la mala relación con su jefe

En el complejo ecosistema corporativo de Argentina, la figura del superior jerárquico dejó de ser una mera autoridad de mando para convertirse en el principal factor de retención o fuga de talentos. Según el último reporte de Bumeran de marzo de 2026, la tensión entre el liderazgo real y la gestión administrativa de personal está reconfigurando el mercado laboral local.

Radiografía del malestar: ¿por qué los talentos quieren irse?

Bumeran reporta una leve mejora interanual: la percepción negativa de los jefes bajó del 52% en 2025 al 49% en 2026. Hoy, el 26% de los trabajadores en Argentina tiene una percepción muy buena de sus jefes, otro 25% la califica como buena; el 26% la caracteriza como regular y el 23% tiene directamente una percepción mala.

Pero el impacto en la estabilidad de las plantillas sigue siendo crítico. Un abrumador 73% de los trabajadores argentinos consideró renunciar e