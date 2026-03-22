Coto busca empleados en AMBA y CABA en diferentes sectores. Te contamos cómo postularse online y qué puestos están disponibles en 2026

Con más de medio siglo de trayectoria en el mercado actual, Coto es una de las cadenas de supermercados más importantes del país.

La empresa emplea a más de 18.000 personas y constantemente incorpora personal, buscando nuevos perfiles para cubrir puestos en sus sucursales del Área Metropolitana y la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo postularse para trabajar en Coto

Para postularse a un trabajo en Coto, se debe completar un proceso simple, el cual se lleva a cabo de forma 100% online y tan solo demanda unos minutos. Para ello se debe abrir el buscador y escribir "Coto empleo". Por lo general, primer resultado lleva al portal oficial de reclutamiento de la compañía.

Liego, en la parte superior del sitio aparecen dos secciones: por un lado, "trabajar en sucursales" para aquellas personas que ya tienen una trayectoria laboral. Por otro lado, "primer empleo", la cual se orienta a jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral. Al entrar, se despliega el listado de vacantes activas con la descripción de cada cargo.

Luego, se debe proceder a seleccionar el puesto. Al hacer clic sobre un aviso, se muestra la información del perfil buscado. En el caso de despertar interés, en la columna derecha aparece el botón "Postularme" para iniciar el registro.

Luego, se debe seguir las indicaciones del asistente virtual. La empresa utiliza un bot llamado Emil, que guía a los postulantes paso a paso. En roles administrativos, como es el caso de contabilidad, call center o áreas corporativas, se accede desde "Dejanos tu CV", donde se puede elegir el sector y cargar la información manualmente.

El último paso es completar los datos y adjuntar el currículum. En este punto, el sistema solicita datos personales, información laboral y estudios. Se trata de un formulario extenso, similar al de una agencia de empleo, pero fundamental para avanzar a las próximas etapas.

Si la empresa avanza con el perfil, la empresa puede convocar a evaluaciones adicionales como tests psicotécnicos, entrevistas y revisiones administrativas. La confirmación final puede demorar varias semanas, por lo que es fundamental mantener la búsqueda activa mientras se espera una respuesta.

Puestos laborales demandados

En la página web hay varios puestos laborales demandados. Uno de ellos es el personal de oficio en carnicería. Entre las características valoradas se encuentran:

Personal de oficio adquirido en el rubro de la carne

Experiencia previa en Carnicería como cortador, despostador

Secundario completo (no excluyente)

Predisposición para la atención al cliente y trabajo en equipo

En cuanto a la propuesta, desde el supermercado resaltan las siguientes:

Formar parte de una compañía líder en el mercado, en permanente expansión nacional e internacional

Desarrollar la carrera profesional y potenciar el talento del trabajador

Unirse a un equipo donde se puede aplicar los conocimientos y seguir aprendiendo

Comedor en la empresa

Otro de los puestos buscados para cubrir son:

Personal de oficio en verdulería

Cocineros

Cajeros

Vendedores de electrodomésticos

Asimismo, para aquellos que cuenten con más experiencia, pueden postularse a jefes de sector. Por ejemplo, al momento de redactar la presente nota, se encuentran en la búsqueda de un jefe de pescadería.

Según el supermercado, buscan profesionales con amplio conocimiento y experiencia comprobable en pescadería. Además, valoran la experiencia en conducción de equipos de trabajo, manejo de stock, mermas y control de procesos.

Asimismo, valoran un perfil comercial, con orientación al cliente, como también la formación y capacitación de equipos de trabajo. En cuanto a las responsabilidades, destacan:

Analizar y hacer seguimiento de los resultados de venta del sector

Gestionar el surtido, layout, stock y mermas

Proponer e implementar las ofertas en colaboración con las gerencias comerciales

Garantizar los niveles de calidad y seguridad establecidas por la compañía

Gestionar los equipos capacitándolos constantemente

Desde la empresa ofrecen:

Trabajar en una compañía líder en el mercado, en permanente expansión

Desarrollo de una carrera profesional

Excelentes condiciones de contratación

Comedor en la empresa

Por último, también buscan perfiles profesionales. Al momento de redactar la presente nota, buscan un supervisor de almacén. Para este puesto buscan lo siguiente:

Estudiante avanzado de las carreras Ingeniería, Tecnicatura en logística o afines

Experiencia mínima de 2 años con amplio conocimiento de operaciones logísticas en empresas de retail

Capacidad de liderar un equipo de trabajo operativo y excelentes relaciones interpersonales

Perfil proactivo, dinámico y con gran capacidad de resolución de conflictos

En cuanto al rol que se debe ocupar, se encuentra supervisar el cumplimiento general de tareas y responsabilidades de los sectores operativos, verificar el cumplimiento de normas de seguridad y prevención por parte del personal y analizar las mejoras, propuestas e implementaciones de procesos operativos.