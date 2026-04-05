Cuánto cobra un empleado de Movistar en la Argentina, qué búsquedas laborales hay y cómo mandar el currículum vitae a la empresa

Movistar es una de las marcas más reconocidas de la Argentina y líder en lo que refiere a conexión a Internet y servicio de telefonía celular. No es de extrañar que sea también una empresa aspiracional en donde trabajar, como parte de la multinacional Telefónica. ¿Pero qué posiciones laborales tiene vacantes?¿Y cómo se puede enviar el CV?

Qué perfiles busca Movistar Argentina

La operadora líder del Grupo Telefónica mantiene frecuentemente búsquedas para captar talento en áreas de tecnología, ventas y atención al cliente. Con un enfoque en la digitalización y el trabajo híbrido, la compañía consolidó su propuesta de marca empleadora para 2026.

Formar parte de Movistar Argentina representa, para miles de profesionales, una oportunidad de ingresar a una de las estructuras corporativas más dinámicas del Cono Sur. Como parte del ecosistema global de Telefónica, la empresa no solo ofrece puestos de trabajo operativos, sino que se posiciona como una "telco tecnológica" que demanda perfiles capaces de gestionar redes de fibra óptica, servicios de nube y soluciones de ciberseguridad.

En ese marco, Movistar Argentina estructura su propuesta de valor al empleado sobre pilares de flexibilidad y bienestar, permitiendo que una gran parte de su staff administrativo y técnico operare bajo esquemas de trabajo híbrido.

Algunos de los beneficios destacados que la compañía ofrece incluyen:

Programas de Capacitación Continua : Acceso a plataformas globales de aprendizaje (como Universitas Telefónica) para certificaciones en nuevas tecnologías.

: Acceso a plataformas globales de aprendizaje (como Universitas Telefónica) para certificaciones en nuevas tecnologías. Salud y Bienestar: Cobertura médica de primer nivel para el empleado y su grupo familiar, además de programas de asistencia psicológica y nutricional.

Cobertura médica de primer nivel para el empleado y su grupo familiar, además de programas de asistencia psicológica y nutricional. Descuentos en Servicios: Bonificaciones exclusivas en planes de telefonía móvil, internet residencial y adquisición de dispositivos tecnológicos.

Bonificaciones exclusivas en planes de telefonía móvil, internet residencial y adquisición de dispositivos tecnológicos. Licencias Extendidas: Políticas de cuidado que superaron los mínimos legales, incluyendo días por mudanza, licencias por paternidad y maternidad extendidas, y días por bienestar personal.

Postularse a Movistar Argentina

Si bien lo ideal es investigar el área de carreras de Telefónica, la empresa madre de Movistar en la Argentina, lo cierto es que se puede conocer también la página web oficial "Trabajá con nosotros" de esta marca de telefonía y telecomunicaciones.

Allí se describe la cultura corporativa de la empresa, los valores y las habilidades que destacan en sus empleados. Son detalles que debe conocer a fondo un candidato o candidata que quiere entrar a trabajar a Movistar.

A la vez, la compañía ofrece unn buscador en el que se pueden investigar las vacantes laborales filtrando tanto por perfil solicitado como por ciudad argentina.

Cuánto cobra un empleado de Movistar en Argentina

La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) es la que representa en el país al personal de empresas telefónicas como Movistar, nucleado bajo el convenio colectivo de trabajo 547/03.

La confederación está compuesta por representantes de la Federación Argentina de Trabajadores de las Telecomunicaciones (FATTEL), el Sindicato de los Profesionales de las Telecomunicaciones (CePETel), la Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones (FOEESITRA), la Federación de Organizaciones de los Mandos Medios de las Telecomunicaciones (FOMMTRA) y la Unión del Personal Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones (UPJET).

En la última paritaria, negociaron que los empleados de Movistar, Claro y Personal cobrarían con un 2,9% de aumento los sueldos de marzo que se pagan en abril. Fue una suba en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que registró un alza intermensual en ese mismo porcentaje en febrero del corriente año. De esta manera, se protegieron los sueldos de los telefónicos de perder terreno frente a la inflación oficial.

Eso llevó el sueldo de los trabajadores de telefonía fija a $1.951.400 de básico para marzo de 2026. En tanto que para los que se desempeñan en telefonía móvil, quedará en $1.456.960 pára el mismo mes, según pudo saber iProfesional. En ambos casos sin contar adicionales como presentismo o capacitación.

En cuanto al pago por el Día del Trabajador Telefónico, también se actualizó y quedó en $1.983.977, que se abona a fin de año. Vale aclarar que este monto subirá en cada una de las negociaciones que se lleven de aquí en adelante hasta la fecha del cobro.

Todos estos son datos importantes que deben tener en cuenta las personas que quieran postularse a empleos en Movistar Argentina, y tomarlos como base de sus salarios requeridos al aplicar a las vacantes.