Profesiones con futuro y los 4 errores al elegir una carrera hoy

Ya no se habla de vocación sino de supervivencia. Entonces, ¿qué carrera elegir hoy que asegure al menos unos años de prosperidad profesional?

Con la Inteligencia Artificial (IA) y la automatización, cada vez es más difícil para los jóvenes talentos que recién están arrancando así como para los adultos con experiencia que quieren reorientar su futuro profesional, saber qué carrera elegir o por qué estudios apostar.

Las nuevas profesiones parecen "nacer" y "morir" todos los días. Hace tan solo un año se hablaba sin cesar de los diseñadores de "prompts" o "ingenieros" que serían los expertos que venían a manejar como nadie las herramientas de IA en las empresas. Hoy, cada talento debe saber cómo diseñar consignas para sacar la mayor eficiencia de esta tecnología aplicada a su campo. Los "ingenieros" de prompts quedaron obsoletos en lo que dura un suspiro.

Ya casi no se habla de vocación sino de supervivencia. Entonces, ¿qué carrera se puede elegir hoy que asegure al menos unos años de prosperidad profesional?

Carreras con futuro

La multinacional de talento Randstad desarrolló recientemente una selección de carreras con buenas perspectivas de salida laboral y salarios competitivos para quienes están definiendo qué estudiar o en qué especializarse este año. Son áreas que sobresalen por la creciente demanda de profesionales y la evolución de las habilidades requeridas por el mercado laboral argentino.

"La vocación, los intereses y la afinidad con las disciplinas elegidas son fundamentales a la hora de definir que estudiar, pero también es clave evaluar la demanda laboral a futuro que tiene una profesión o área de estudios, así como mantener una mirada flexible, ya que la formación de grado es solo el punto de partida del proceso de aprendizaje continuo que hoy es indispensable para sostener la empleabilidad y el desarrollo de una trayectoria profesional sólida" afirmó Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay.

Según los especialistas en reclutamiento y gestión de talento de Randstad, estas son las carreras y disciplinas con mayor proyección y demanda laboral en Argentina para 2026:

1. Ingeniería. Todas las ramas de la ingeniería presentan alta empleabilidad en organizaciones de distintos sectores. Más allá de la especialización, los ingenieros son particularmente demandados por su aporte para la mejora de la eficiencia, la reducción de costos, la gestión de proyectos y la optimización de recursos, lo que les da una gran versatilidad en el mercado laboral.

2. Marketing Digital. La transformación digital consolidó la necesidad de profesionales capaces de diseñar estrategias de posicionamiento en el canal online, integrando creatividad y análisis de datos para potenciar la visibilidad, el impacto y la performance de las marcas en entornos digitales.

3. Enfermería. Una carrera con demanda sostenida, que en Argentina se traduce en pleno empleo en hospitales, clínicas, servicios de salud y empresas, reflejando la necesidad constante de formación de profesionales capacitados en las diferentes especializaciones de enfermería.

4. Programación. Las carreras relacionadas con el desarrollo de software y programación continúan liderando la demanda en perfiles de tecnología. El descalce entre la oferta y demanda de este tipo de perfiles, en especial con seniority, siguen posicionando a esta disciplina como una de las más atractivas y estratégicas para el desarrollo profesional.

5. Data Science y Analítica de Datos. La interpretación de grandes volúmenes de información es cada vez más relevante en las empresas, a partir del rol que tienen hoy los datos en la toma de decisiones estratégicas. Profesionales en Data Science, Business Intelligence y analítica avanzada son cada vez más requeridos en empresas y organizaciones de diferentes sectores y tamaños.

6. Logística y Supply Chain. La expansión del comercio electrónico y el rol central de la logística en la economía digital hacen que la formación en gestión de procesos de almacenamiento, despacho y distribución sea un campo de desarrollo profesional cada vez más demandado por empresas de todos los sectores.

7. Ciencias de la Computación. Abarcando una variedad de campos, desde la inteligencia artificial hasta la ciberseguridad y la analítica de datos, está disciplina de base está impulsada por el crecimiento de la digitalización y la automatización en todos los sectores, traccionando la demanda de especialistas con buena formación.

8. Energías Renovables. La transición hacia modelos sostenibles impulsa la demanda de especialistas en gestión de energías limpias, eficiencia energética y proyectos con impacto ambiental positivo, un área de desarrollo profesional en constante crecimiento en Argentina.

9. Negocios Digitales. Esta nueva disciplina impulsa la formación de profesionales que integran conocimientos tecnológicos con visión estratégica y gestión empresarial, capaces de impulsar la innovación y optimizar procesos de negocio en entornos digitales en diversos sectores y mercados verticales.

10. Economía y Finanzas. En un contexto de alta volatilidad económica en el sector financiero, la gestión eficiente de riesgos, inversiones y estrategias económico financieras es clave para la sostenibilidad y rentabilidad de las empresas. Además, la digitalización del sector está impulsando la búsqueda de perfiles con conocimientos en tecnología financiera (FinTech), blockchain y automatización de procesos contables y financieros.

11. Biotecnología. Con aplicaciones en salud, industria, agricultura y pharma, esta disciplina requiere profesionales con formación en Biología, Química, Ingeniería y Biomedicina, preparados para responder a nuevas demandas de habilidades laborales que cruzan el campo científico con el tecnológico.

12. Ecología y Ciencias Ambientales. Con foco en el análisis de la relación entre los organismos y su ambiente, estas áreas de estudios están ganando protagonismo a partir de las iniciativas de conservación, sostenibilidad y soluciones al impacto humano en los ecosistemas y remediación del cambio climático.

"El mercado laboral está en constante transformación y la velocidad del cambio tecnológico hace que las habilidades deban actualizarse de manera permanente. Más que elegir una carrera para toda la vida, la clave para la empleabilidad a futuro pasa por desarrollar la capacidad de aprender a aprender e incorporar la disposición para adaptarse y reinventarse a lo largo de toda la trayectoria laboral", agregó Andrea Avila.

Top 4 errores al usar internet para elegir carrera

"Buscar 'la carrera perfecta' en Google. No existe una respuesta infalible en una página web. Hay caminos posibles que necesitan contrastarse con la propia realidad", dice Romina Halbwirth, psicóloga experta en orientación vocacional y una de las expertas que sigue hablando de escuchar la "brújula interna" al decidir sobre la propia profesión.

Ella encuentra que, al consultar en Internet información y opiniones para elegir una carrera, los jóvenes abrumados por la incertidumbre generada por la tecnología están cometiendo los siguientes errores:

1. "Tomar un test online como verdad absoluta. Ofrece indicios, no diagnósticos. Si un resultado moviliza, es material para trabajar en orientación, no un veredicto final", escribió en una columna enviada recientemente a este medio.

2. "Mirar solo sueldos o salidas laborales descontextualizadas. Son variables importantes, pero cambian según lugar, experiencia y modalidad de trabajo. Elegir solo por dinero suele impactar en el bienestar psíquico".

3. Compararse con lo que otros muestran en redes. Las historias visibles son parciales: no incluyen errores, condiciones de base ni privilegios.

4. Posponer la decisión "porque después googleo". La claridad no aparece sola: se construye con tiempo, preguntas y acompañamiento.

La orientación vocacional 3.0 integra tecnología e inteligencia artificial con escucha clínica, mirada sistémica e historia personal. La IA puede ampliar el mapa. La brújula interna, la vocación, ese cruce entre llama y don en diálogo con el contexto, sigue siendo humana. No hay que hacer oídos sordos a ello cuando se decide qué carrera seguir.