El acuerdo firmado con gremios aeronáuticos prevé aumentos escalonados, bonos y compensación retroactiva para el personal de la empresa

En medio del fallo judicial que suspendió más de 80 artículos de ley de reforma laboral y con el bajo perfil que había exhibido en la negociación anterior de fines de 2025, Aerolíneas Argentinas (AA) logró cerrar con los gremios del sector un nuevo acuerdo salarial hasta el mes de julio que contiene cuatro puntos significativos:

--Una suba mínima del 15,1% que podría escalar hasta un 20% si la inflación de los próximos meses no baja del 3%.

--Un pago retroactivo por las pérdidas del poder adquisitivo registradas desde noviembre pasado por los índices de precios (IPC) que superaron las mejoras salariales que se habían pautados.

--Una cláusula de ajuste automática a partir de junio para igualar los índices de inflación que se registren hasta ese momento.

--El mantenimiento de los "ítems no remunerativos" en el cálculo de las sumas a cobrar en el medio aguinaldo de junio.

Los acuerdos que la empresa estatal piloteada por Fabián Lombardo firmó con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y los restantes gremios del sector aeronáutico también contemplan una mejora en los viáticos del 10% retroactiva al 1 de marzo y otra suba adicional del 5% a partir de junio.

Los aumentos previstos para pilotos y aeronavegantes abarcan los siguientes porcentajes mensuales:

0,9% y 1,2% por las diferencias registradas con la inflación en noviembre y diciembre pasado

por las diferencias registradas con la inflación en noviembre y diciembre pasado 2,9% tanto en enero como en febrero que cubren las subas del IPC de esos meses

tanto en enero como en febrero que cubren las subas del IPC de esos meses 2% correspondiente al mes de marzo

correspondiente al mes de marzo 1,7% para abril

para abril 1,5% en mayo

en mayo 1% en junio y otro 1% en julio

La letra chica de los acuerdos establece que a mediados de junio se llevará a cabo una revisión para ajustar y compensar las diferencias que se registren con las variaciones reales que arrojen los IPC de los meses marzo, abril y mayo.

A esos aumentos se añadirá un bono especial por única vez de $550.000 que la empresa liquidará en los primeros días de junio. Según los tiempos en juego, los acuerdos quedarán oficialmente formalizados el 8 de abril cuando se produzca el pago de los retroactivos y el anticipo previsto por el mes de marzo.

Aerolíneas mantiene el convenio laboral vigente y rechaza las nuevas reglas de fatiga

Junto con los aumentos, la conducción de Aerolíneas Argentinas confirmó que seguirá manteniendo vigente el actual Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) y los lineamientos sobre los tiempos máximos de vuelo y descanso fijados por el decreto 877/2021.

Con esa decisión, la empresa deja de lado los nuevos parámetros operativos fijados por la administración libertaria que les permiten a las compañías áreas locales poder programar a las tripulaciones con más horas de servicio y menos períodos de descanso que los previstos en el régimen anterior.

Con el fin de facilitar el ingreso de nuevas compañías y bajar los costos operativos, el Gobierno aprobó a mediados del año pasado un nuevo marco de trabajo más flexible que, basado en los parámetros de gestión de fatiga (FRMS) de la OACI, permite una mayor libertad y discrecionalidad al momento de programar a los pilotos y tripulantes de cabina.

A principios de noviembre la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) procedió a reglamentar los alcances del decreto 378/25 con las directrices técnicas e interpretativas que empezaron a regir para las compañías aéreas.

Por medio de la resolución 812/25, la ANAC aprobó las nuevas "reglas de aplicación del sistema de gestión de riesgo asociado a la fatiga" que pueden utilizar las aerolíneas.

Las empresas aéreas pueden aplicar las cláusulas generales de la nueva reglamentación o mantener, como Aerolíneas Argentinas, su propio "Sistema de Gestión del Riesgo Asociado a la Fatiga (FRMS)", que deberá garantizar, como mínimo, los niveles de seguridad contemplados en la normativa de la ANAC.

Aerolíneas proyecta ganancias de $176.567 millones para 2026 y suma 18 aeronaves

A fines de febrero, AA informó que había cerrado el balance de 2025 con un superávit operativo de u$s112,7 millones --sin contemplar operaciones de deuda y el pago de impuestos--. Fue el segundo año consecutivo superavitario luego del resultado positivo de u$s57 millones obtenido en 2024.

Según los números históricos de la empresa, entre 2008 y 2023 acumuló déficits operativos que alcanzaron un promedio anual de u$s400 millones y picos superiores a los u$s600 millones en 2011 y 2020.

Para este año, el "Plan de Acción y Presupuesto" aprobado por la resolución 263/26 del ministerio de Economía encierra las siguientes proyecciones y estimaciones:

Un total de $3.725.414.963.686 de "ingresos de operación" y de $3.548.847.856.125 de "gastos de operación" con una ganancia estimada en $176.567.107.561

y de $3.548.847.856.125 de "gastos de operación" con una La planilla de "Cuenta Corriente" prevé ingresos por $3.725.414.963.686 frente a una suma de gastos de $3.634.447.952.582, lo cual daría un resultado económico (ahorro) estimado en $90.967.011.104

A su vez, en la "Cuenta Capital" los recursos presupuestados llegan a $318.365.449.753 con gastos por un total de $376.461.758.776 que dejarían un resultado financiero positivo estimado en $32.870.702.081

Al describir el "entorno operacional y la situación actual", el "Plan de Acción" señala que la empresa "planifica para el ejercicio 2026 un incremento tanto en su operación doméstica como en su operación regional e internacional, en línea con las expectativas generadas por un mercado en crecimiento".

En el plano comercial, la empresa prevé desarrollar "una estrategia agresiva, con una red de destinos diseñada para maximizar la rentabilidad y, al mismo tiempo, consolidar su liderazgo en el mercado doméstico. El foco estará puesto en ofrecer una conectividad estratégica que integre ciudades del interior del país entre sí y con el resto del mundo, mediante una red más inteligente y optimizada, siempre con el foco en la sostenibilidad económica de las operaciones".

En cuanto a las inversiones, el plan contempla más y mayores "tareas de mantenimiento de motores" y partidas orientadas a "mejorar la infraestructura operativa y los espacios de trabajo, fortaleciendo el capital físico y humano de la empresa".

Financiado con fondos propios, el programa de inversiones de algo más de u$s65 millones prevé la incorporación de 18 nuevas aeronaves a sus flotas de Airbus y Boeing. Para el mercado internacional, se sumarán cuatro equipos Airbus A330neo, uno de los modelos de mayor confiabilidad en los vuelos de largo alcance.

En tanto para los vuelos de cabotaje y mediano alcance, lo que está agendado es la incorporación --por medio de un "leasing operativo"-- de 14 Boeing 737 MAX, de los cuales:

Dos son del modelo MAX 8

Cuatro MAX 9

Ocho MAX 10

Tras reducir su dotación en un 17% desde diciembre de 2023 hasta ahora, AA prevé mantener este año un plantel operativo, técnico y administrativo de 9.900 empleados que le demandarán un desembolso anual en salarios y honorarios de $743.703 millones.