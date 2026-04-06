Tras la actualización salarial, las trabajadoras de casas particulares perciben un aumento desde abril según lo acordado en la paritaria sectorial

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó las nuevas escalas salariales para empleadas domésticas y personal de casas particulares vigentes desde abril 2026. Los valores surgen del acuerdo paritario cerrado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

El ajuste impacta directamente en los montos que deben abonar todos los empleadores del sector. La suba acumulativa es del 3%, distribuida en dos tramos: 1,5% en febrero y otro 1,5% en marzo, y se aplica sobre todas las categorías laborales vigentes.

El organismo recordó que el pago de la cuota del servicio doméstico es obligatorio sin importar la cantidad de horas trabajadas. Los montos varían según la carga horaria semanal y la situación previsional de cada trabajador.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en abril 2026 según categoría

El esquema de categorías se mantiene con cinco grupos principales. Cada uno tiene asignada una remuneración diferente según el tipo de tareas que desempeña el personal.

Las categorías vigentes son:

Supervisor/a

Personal para tareas específicas

Caseros

Asistencia y cuidado de personas

Personal para tareas generales

Una trabajadora de tareas generales cobra aproximadamente $3.599 por hora con retiro. En jornada completa mensual, el salario ronda los $410.000.

Las categorías más calificadas perciben valores superiores. Los supervisores, por ejemplo, superan los $500.000 mensuales según la carga horaria acordada.

La diferencia entre modalidades con retiro y sin retiro también impacta en el cálculo final del sueldo. El personal sin retiro recibe valores más altos por permanecer en el domicilio del empleador.

Qué sumas no remunerativas se pagan en el primer trimestre

El acuerdo paritario incluyó el pago de sumas no remunerativas durante los primeros tres meses del año, que varían exclusivamente según la cantidad de horas semanales trabajadas.

Los montos establecidos son:

Hasta 12 horas: $8.000

Entre 12 y 16 horas: $11.500

Más de 16 horas o sin retiro: $20.000

Estas sumas se abonan por única vez y no forman parte de la base salarial para futuros cálculos. Tampoco impactan en aportes ni contribuciones previsionales.

ARCA aclaró que estos valores son independientes del salario mensual habitual. Se suman al sueldo pero no generan descuentos adicionales.

Qué adicionales se mantienen vigentes para el sector

El acuerdo confirmó la continuidad de dos adicionales clave que se aplican según antigüedad y zona geográfica del trabajador.

El adicional por antigüedad es del 1% por cada año de trabajo cumplido en el mismo empleo. Se calcula sobre el salario básico de la categoría correspondiente.

El adicional por zona desfavorable alcanza el 30% extra del sueldo en determinadas regiones del país. Este porcentaje se aplica cuando el domicilio del empleador está ubicado en áreas catalogadas como zonas desfavorables.

Ambos adicionales se suman al salario base. Se liquidan mensualmente junto con el resto de los conceptos remunerativos.

Cómo registrar y dar de alta una empleada doméstica en ARCA

El trámite de alta de personal doméstico es obligatorio y se realiza completamente online a través del sistema de ARCA, que reemplazó las funciones de la ex AFIP en materia de registro laboral.

Los requisitos para dar de alta una empleada doméstica son:

Contar con Clave Fiscal nivel 2 (se gestiona en la web de ARCA)

Datos personales del trabajador: CUIL, nombre y apellido, fecha de nacimiento, domicilio real, teléfono y correo electrónico

Información laboral: tipo de tareas, cantidad de horas semanales, modalidad de liquidación, remuneración, fecha de ingreso y carácter de la relación (temporal o permanente)

Obra social elegida por el trabajador; si no elige, el sistema asigna automáticamente la Obra Social del Personal de Casas Particulares

CBU de una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del empleado

El empleador debe completar todos los campos en el sistema. Una vez cargados los datos, ARCA genera automáticamente el volante de pago mensual.

El pago se realiza a través de VEP (Volante Electrónico de Pago) o mediante débito automático en cuenta bancaria. El vencimiento de cada cuota es el día 10 del mes siguiente al trabajado.

ARCA advierte que trabajar con personal no registrado genera multas y sanciones que pueden alcanzar varias veces el valor del salario omitido. El registro protege tanto al empleador como al trabajador ante cualquier contingencia laboral.