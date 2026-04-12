Con la modificación en remuneraciones, los aportes y adicionales se recalculan y hay mejoras en el cálculo de aguinaldo y jubilación

Los empleados de comercio arrancan abril de 2026 con una novedad en su recibo de sueldo. Dos sumas que hasta marzo se pagaban por separado ahora pasan a integrar el salario básico de forma permanente. El cambio eleva el ingreso mensual y modifica el cálculo de beneficios clave.

La actualización responde a la incorporación de dos montos que hasta ahora figuraban como no remunerativos: uno de $60.000 y otro de $40.000. En total, $100.000 que desde este mes forman parte del básico de todos los trabajadores del sector.

Este cambio termina con una práctica cuestionada: hasta marzo, esos $100.000 no computaban para el cálculo de horas extras, aguinaldo ni aportes jubilatorios, porque se consideraban sumas "en negro" o por fuera del salario registrado.

Qué mejora con la incorporación al básico

Al pasar a formar parte del sueldo básico, estos $100.000 ahora impactan de manera directa en conceptos que antes quedaban afuera. El efecto se nota en cuatro áreas clave:

Horas extras: se calculan sobre un monto base más alto

Aguinaldo: crece porque el básico es mayor

Aportes jubilatorios: aumentan las contribuciones al sistema previsional

Indemnizaciones: cualquier despido se liquida sobre un salario superior

Además, el cambio mejora la previsibilidad del ingreso mensual. Los trabajadores ya no dependen de sumas variables o que podían desaparecer sin previo aviso.

La modificación responde a un reclamo histórico del sector: dejar de percibir parte del salario como conceptos no remunerativos que reducían derechos laborales y previsionales.

Los salarios de comercio superan el millón de pesos en todas las categorías

Con esta actualización, los sueldos del sector comercio se ubican por encima del millón de pesos en todos los puestos. Los montos varían según la categoría y la antigüedad, pero la escala general quedó definida de la siguiente manera:

Maestranza

Categoría A: $1.155.795

Categoría B: $1.158.852

Categoría C: $1.169.560

Administrativos

Categoría A: $1.167.268

Categoría B: $1.171.860

Categoría C: $1.176.448

Categoría D: $1.190.218

Categoría E: $1.201.690

Categoría F: $1.218.519

Cajeros

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.176.448

Categoría C: $1.183.333

Personal auxiliar

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.178.740

Categoría C: $1.203.985

Auxiliar especializado

Categoría A: $1.180.274

Categoría B: $1.194.041

Vendedores

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.194.044

Categoría C: $1.201.690

Categoría D: $1.218.519

Cómo cambia el recibo de sueldo desde abril

A partir de este mes, los recibos dejarán de mostrar los $100.000 como ítems separados. En cambio, estarán integrados dentro del salario básico, lo que simplifica la liquidación mensual.

El cambio aporta mayor transparencia. Hasta marzo, muchos trabajadores veían en su recibo conceptos como "suma no remunerativa" o "adicional especial" que generaban confusión. Ahora todo figura bajo un único monto base que sirve como referencia para el resto de los cálculos.

Esta modificación también facilita el control por parte de los empleados: cualquier error en la liquidación será más fácil de detectar, porque el básico aparece de forma clara y sin subdivisiones que compliquen la lectura del recibo.