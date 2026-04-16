La disparidad salarial entre sectores se profundiza según datos oficiales, con una marcada caída en ingresos reales y fuerte impacto gremial

El poder de compra de los salarios formales siguió cayendo en febrero. Un informe de la Secretaría de Trabajo reveló que los trabajadores bajo convenio perdieron 1,7% real frente a enero, cuando el IPC fue de 2,9%.

La caída acumulada en el último año es aún más pronunciada. Entre febrero de 2025 y febrero de 2026, los salarios de convenio retrocedieron 5,9% en términos reales. Algunos gremios registraron desplomes superiores al 10 por ciento.

Los datos surgen de una medición mensual que hace la cartera laboral. La fuente es el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que registra los aportes de las remuneraciones al esquema jubilatorio.

El último dato disponible corresponde a febrero. Ese mes, el promedio de la totalidad de los salarios formales del sector privado disminuyó apenas 0,2% en términos reales, según el informe oficial.

Pero hay una diferencia clave: el desagregado que contempla solo los salarios bajo convenios colectivos de trabajo muestra una caída mucho más pronunciada, de 1,7% real en el mes. Esos son los salarios que se determinan en las negociaciones paritarias entre sindicatos y cámaras empresarias.

La Secretaría de Trabajo que dirige Julio Cordero planteó: "En la comparación interanual, el poder adquisitivo del salario promedio de convenio registró una caída de 5,9% entre febrero de 2025 y febrero de 2026". El salario medio proveniente del SIPA evidenció una contracción más leve, de 0,2%.

Qué pasó desde el cambio de Gobierno con los salarios

Si se amplía el horizonte temporal, los datos oficiales reflejan otra realidad. En comparación con noviembre de 2023, el último mes antes del cambio de Gobierno, los salarios promedio medidos por Trabajo tuvieron una mejora de 3 puntos porcentuales.

Sin embargo, las remuneraciones que surgen de paritarias homologadas se contrajeron en 7 puntos en ese mismo período. La brecha es de 10 puntos porcentuales entre ambos indicadores.

Para los especialistas, surgió en el universo de asalariados privados formales una "fractura". Esto es, sectores bien diferenciados, de la misma forma que pueden identificarse rubros de la actividad económica ganadores y perdedores en los últimos dos años.

La consultora C-P lo ejemplificó con los casos de Camioneros y Comercio. "Mientras algunos sectores -como Camioneros- lograron acotar pérdidas mediante sumas fijas proporcionales, la paritaria de Comercio cerró un acuerdo con una suma fija muy acotada y un sendero por debajo del 2%", indicaron.

Eso consolidó niveles muy bajos de poder adquisitivo en el sector y aseguró caídas reales hacia adelante, según el análisis.

Por qué el promedio SIPA difiere tanto de los salarios de convenio

El economista de C-P Federico Pastrana explicó que la diferencia entre el número promedio que mide el SIPA y los salarios de convenio tiene varias causas. El primer ítem abarca otros elementos como la cantidad de horas trabajadas y adicionales fuera de convenio.

También influyen cambios en el "muestreo". Por ejemplo, una caída en la cantidad de empleos en rubros con salarios más bajos, como puede ser la construcción. Eso empujaría al promedio general hacia arriba porque ganarían algo de peso los otros sectores con remuneraciones más altas.

Otro factor es que las sumas fijas que acuerdan gremios y empresas en las paritarias tienen peso diferente según el sector. La "grieta" salarial se explica en qué tan voluminosas son esas sumas fijas como parte de las negociaciones paritarias, y en qué proporción representan del salario total.

Quiénes ganaron y quiénes perdieron en las paritarias

El informe de la cartera laboral explicó que hay una "marcada heterogeneidad sectorial" en el último año paritario. Un grupo reducido de convenios muestra variaciones reales positivas, es decir, lograron ganarle a la inflación.

Entre los ganadores se destacan:

Aceiteros: +12,7% de ganancia real interanual

de ganancia real interanual Encargados de Edificio: +5,6%

Transporte automotor: +3,8%

En contraste, otros convenios exhiben estancamiento o caídas acotadas. Bancarios, Concesionarios de autos, Entidades deportivas y Gráficos se ubicaron en torno a valores cercanos a cero o levemente negativos, según el informe oficial.

Comercio, el convenio más numeroso del país con 1,2 millones de asalariados, tuvo una caída de su poder adquisitivo de 6,7% entre febrero de 2025 y febrero de 2026.

En el extremo inferior de la distribución, varios sectores muestran pérdidas reales significativas. Los descensos superan el 6% e incluso se acercan al 12% en algunos casos:

Construcción: -12,4%

Textiles: -12,3%

Indumentaria: -9,5%

Gastronómicos: -9,5%

La Secretaría de Trabajo identificó estos sectores como los más golpeados en términos de poder adquisitivo durante el último año. La brecha entre ganadores y perdedores superó los 25 puntos porcentuales en algunos casos, consolidando una fractura salarial inédita en el mercado laboral formal argentino.