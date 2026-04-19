Arcor: cómo enviar tu CV y conseguir trabajo en la empresa

Arcor lanzó nuevas búsquedas laborales en Argentina, con más de 20 puestos disponibles en diversos sectores y provincias del país

Arcor, la empresa líder en fabricación de alimentos y golosinas, se encuentra constantemente en la búsqueda de empleados.

Al momento de redactarse la presente nota, la firma nacida en el interior de la provincia de Córdoba, que exporta chocolates y galletitas a más de 100 países, se encuentra en la búsqueda de más de 20 profesionales de Argentina.

Arcor busca empleados Argentina: los puestos disponibles

Entre las ofertas laborales para argentinos, se encuentran las siguientes:

Pasante universitario en Córdoba Líder de producción, Rio Seco, Tucumán Enfermero en Rio Seco, Tucumán Analista de cuentas en Buenos Aires Programador de mantenimiento en Chacabuco, Buenos Aires Analista de Recursos Humanos en Buenos Aires Op. MAHPI en Arroyito, Córdoba Supervisor de mantenimiento en Quilmes, Buenos Aires Auxiliar de mantenimiento en San Pedro, Buenos Aires Instructor SGI en Capiovi, Misiones Ingeniero de procesos de área de servicios Capiovi, Misiones Supervisor de mantenimiento eléctrico industrial en Capiovi, Misiones Supervisor de insumos en San Luis Analista de mantenimiento en Arroyito, Córdoba Pasante universitario de mantenimiento en Rawson, San Juan Supervisor de mantenimiento eléctrico en Arroyito, Córdoba Instructor de SGI en San Pedro, Buenos Aires Pasante universitario en San Pedro, Buenos Aires Pasante universitario en Quilmes, Buenos Aires Pasante universitario en Buenos Aires Mecánico en Quilmes Jefe de sector de mantenimiento mecánico en Arroyito, Córdoba Analista de mantenimiento en Luján

Asimismo, la empresa publicó 29 propuestas en LinkedIn.

Cómo postularse a un trabajo en Arcor, de manera online

Para postularse a un trabajo en Arcor se debe ingresar a su portal y buscar el puesto ideal. Luego, se debe hacer clic y se accede a la descripción del trabajo. Si es el indicado, en la parte inferior se encuentra un botón para postularse.

Al hacer clic en "Aplicar ahora" se abrirá una ventana en la que se debe ingresar información personal. Para empezar simplemente se debe usar el correo electrónico. Luego se creará un perfil y este se actualizará automáticamente a medida que se introduce información para cada una de las aplicaciones para puesto.

Otra de las formas para hacerlo es a través de LinkedIn. Para ello se debe ingresar al perfil de la empresa. Lo siguiente es ingresar a la sección "empleos", donde se puede ver las ofertas laborales vigentes, que se van actualizando cada determinado tiempo.

Al elegir una de las propuestas, se pueden corroborar los requisitos que ofrece la empresa, como así también las tareas que deben cumplirse en la posición y los beneficios que se ofrecen.

Luego, al hacer clic en "Solicitar", automáticamente se abrirá el portal de empleos de Arcor, mediante el cual se puede continuar con la postulación. El próximo paso será "aplicar ahora", verificar la cuenta con un correo electrónico y comenzar a completar el formulario correspondiente con los datos personales, académicos y laborales requeridos. También es posible realizar la postulación de manera automática con el perfil de LinkedIn del usuario.

Los requisitos para ser pasante en Arcor

Los requisitos para ser pasante pueden variar según la oferta vigente. Al momento de redactar la presente nota, hay una oportunidad en la provincia de Córdoba. Desde la empresa resaltan que es una oportunidad para aquellas personas que buscan iniciar su carrera profesional en un ambiente dinámico y desafiante.

En cuanto a los beneficios, destacan el aprendizaje y desarrollo en un entorno profesional, la posibilidad de trabajar junto a especialistas que guiarán al trabajador en su crecimiento y gozar de un ambiente dinámico y lleno de oportunidades.

En cuanto a las responsabilidades del pasante son las siguientes:

Brindar soporte administrativo al área de CARH, colaborando en procesos de liquidación de sueldos, control horario y aspectos impositivos

Cargar y actualizar información en sistemas de gestión y otras herramientas internas

Asistir en conciliaciones de prepagas, gestión de retenciones en SIRE y altas y bajas en ARCA

Colaborar en la elaboración de informes mensuales y en la preparación de documentación para inspecciones (libro de sueldos, F.931)

Apoyar en la generación de órdenes de servicio, verificación de cuentas y mantenimiento de datos internos

Por último, los requisitos son los siguientes: