La Secretaría de Trabajo cuestiona el incremento de la cuota solidaria y el aporte a OSECAC en el último convenio del sector comercio

La Secretaría de Trabajo analizaría no homologar dos puntos del último acuerdo paritario firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales, en el marco de una política oficial que busca limitar los incrementos salariales y revisar cláusulas consideradas de alto impacto económico o fuera de los parámetros legales.

De acuerdo al sitio Infobae, la medida se inscribe en la estrategia del Gobierno de promover negociaciones salariales por debajo de la inflación y de intervenir en la homologación de convenios cuando incluyan conceptos que, según su criterio, no se trasladan de manera directa al salario de bolsillo. La Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, ya aplicó criterios similares en otros sectores.

El acuerdo firmado el 27 de marzo entre FAECyS y las cámaras —CAC, CAME y UDECA— estableció un aumento salarial del 5% en tres tramos (2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio), junto con el pago de un bono de hasta $120.000 para el trimestre abril-junio. Estos puntos no están en discusión por parte del Gobierno.

Qué cláusulas del convenio están bajo la mira oficial

Sin embargo, la revisión se centra en dos aspectos, de acuerdo a Infobae:

El incremento de la cuota solidaria del 2% al 2,5% , que, según fuentes oficiales, superaría el tope fijado por la Ley 27.802 de Modernización Laboral

, que, según fuentes oficiales, superaría el tope fijado por la Ley 27.802 de Modernización Laboral La contribución empresarial a la obra social OSECAC, que pasaría de $8.000 a $28.000 mensuales por trabajador, monto que deben abonar los empleadores independientemente de la afiliación

Desde el área laboral consideran que este último punto tiene un impacto económico significativo: en un universo estimado de 1.200.000 trabajadores, implicaría una recaudación mensual de $33.600 millones. Según indicaron fuentes oficiales, estos conceptos no representan mejoras directas en los ingresos de los trabajadores, sino que se orientan al financiamiento de estructuras sindicales y de salud.

Qué pasa si la homologación se demora

El convenio incluye una cláusula que prevé qué ocurre si la homologación se demora. El artículo 14 establece que, ante el vencimiento de los plazos de pago, los empleadores deberán abonar los incrementos como anticipos a cuenta del acuerdo, hasta tanto se formalice su aprobación.

Desde el entorno del sindicato señalaron que no recibieron confirmación oficial sobre una eventual homologación parcial, aunque en la Secretaría de Trabajo sostienen que la organización ya fue informada.

Existen antecedentes recientes de este tipo de intervención. En el acuerdo del Sindicato de Camioneros, el Gobierno homologó los aumentos salariales, pero excluyó aportes a la obra social y otros adicionales.

Empleados de comercio: cómo subirán los sueldos en abril, mayo y junio

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) cerró un acuerdo salarial con las cámaras empresariales del sector que define los sueldos del segundo trimestre de 2026. El esquema combina incrementos progresivos mes a mes con sumas no remunerativas fijas, generando una mejora escalonada entre abril, mayo y junio.

El convenio colectivo 130/75 alcanza a más de medio millón de trabajadores en todo el país. Incluye desde vendedores y cajeros hasta administrativos, auxiliares especializados y personal de maestranza.

Los salarios se estructuran en tres componentes: el básico de convenio más dos adicionales no remunerativos de $100.000 y $20.000. Los incrementos mensuales impactan únicamente sobre el básico, mientras las sumas fijas se mantienen sin cambios durante todo el trimestre.

Esta distinción entre básico y no remunerativo es clave: los aumentos sobre el básico impactan en adicionales futuros como antigüedad, vacaciones y aguinaldo, mientras que las sumas fijas no computan para esos cálculos.

El esquema tiene una mecánica uniforme para todas las categorías. En abril se fija la base inicial, en mayo se aplica un primer incremento sobre el básico y en junio se suma un nuevo ajuste.

Las sumas no remunerativas de $100.000 y $20.000 permanecen constantes. Por eso, toda la mejora del ingreso total se explica por el aumento del salario básico mes a mes.

La progresión escalonada busca acompañar la evolución de la inflación trimestral sin generar saltos abruptos en los costos laborales de las empresas del sector.

Para los trabajadores sin antigüedad ni adicionales, los valores publicados representan el piso salarial de cada categoría. Quienes sumen años de trabajo o adicionales por zona geográfica o presentismo tendrán ingresos superiores a estas cifras base.

Personal administrativo: escalas completas por categoría

Los administrativos arrancan con valores superiores al millón doscientos mil pesos desde abril. La categoría más baja supera esa marca y la más alta ronda el millón trescientos mil en junio.

Administrativo A

Abril: $1.210.613

Mayo: $1.228.122

Junio: $1.245.631

Administrativo B

Abril: $1.215.298

Mayo: $1.232.876

Junio: $1.250.454

Administrativo C

Abril: $1.219.977

Mayo: $1.237.623

Junio: $1.255.270

Administrativo D

Abril: $1.234.022

Mayo: $1.252.147

Junio: $1.270.272

Administrativo E

Abril: $1.245.724

Mayo: $1.263.749

Junio: $1.281.775

Administrativo F

Abril: $1.262.890

Mayo: $1.281.167

Junio: $1.299.444

Maestranza y servicios: cuánto cobran por mes

El personal de maestranza presenta valores levemente inferiores dentro de la escala general. Todas las categorías superan el millón doscientos mil pesos desde abril y siguen la misma lógica de incrementos progresivos.

Maestranza A

Abril: $1.206.365

Mayo: $1.223.894

Junio: $1.241.423

Maestranza B

Abril: $1.209.879

Mayo: $1.227.476

Junio: $1.245.073

Maestranza C

Abril: $1.221.579

Mayo: $1.239.409

Junio: $1.257.239

Cajeros: todas las escalas actualizadas

Los cajeros mantienen una estructura salarial similar a la de administrativos en las categorías iniciales. La categoría más baja arranca en $1.214.513 en abril y la más alta roza el millón trescientos mil en junio.

Cajero A

Abril: $1.214.513

Mayo: $1.232.091

Junio: $1.249.669

Cajero B

Abril: $1.219.977

Mayo: $1.237.623

Junio: $1.255.270

Cajero C

Abril: $1.227.194

Mayo: $1.245.007

Junio: $1.262.820

Además, los cajeros perciben un adicional específico por fallas de caja.

Se calcula como porcentaje del básico

Aumenta automáticamente en mayo y junio

Se suma al presentismo

Esto genera que el salario final de los cajeros supere al de otras categorías equivalentes.

Auxiliares especializados: valores por categoría

Este grupo se ubica en una franja intermedia dentro del convenio. Los dos niveles disponibles presentan salarios iniciales de abril que superan el millón doscientos veinte mil pesos.

Auxiliar especializado A

Abril: $1.223.879

Mayo: $1.241.642

Junio: $1.259.405

Auxiliar especializado B

Abril: $1.237.922

Mayo: $1.256.185

Junio: $1.274.448

Vendedores: escala completa con incrementos mensuales

Los vendedores replican la lógica de los administrativos. La categoría D supera el millón trescientos mil pesos en junio, consolidándose como una de las mejor remuneradas dentro del convenio.

Vendedor A

Abril: $1.210.613

Mayo: $1.228.122

Junio: $1.245.631

Vendedor B

Abril: $1.234.022

Mayo: $1.252.147

Junio: $1.270.272

Vendedor C

Abril: $1.245.724

Mayo: $1.263.749

Junio: $1.281.775

Vendedor D

Abril: $1.262.890

Mayo: $1.281.167

Junio: $1.299.444

Los vendedores pueden sumar:

Comisiones por ventas

Incentivos por objetivos

Estos conceptos: