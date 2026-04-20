Saint-Gobain anunció nuevo CEO para Argentina y Uruguay

El ejecutivo, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en multinacionales, sucede a Mariano Bó, quien lideró la compañía desde 2017

Saint-Gobain Argentina, parte del grupo de construcción liviana y sostenible, anunció la designación de Tomás Quinteros como nuevo Chief Executive Officer (CEO) de la compañía para Argentina y Uruguay. Como parte de esta etapa, Quinteros sucede a Mariano Bó, quien estuvo al frente de la organización y expansión de la compañía, con una trayectoria en el Grupo de 26 años.

Con una fuerte presencia industrial en Argentina, donde cuenta con 14 plantas productivas, Saint-Gobain desarrolla y comercializa marcas líderes como Weber, Placo, Isover, Tuyango, y Megaflex, entre otras, que conforman un portafolio integral de soluciones de alta performance para la construcción, con materiales capaces de favorecer la eficiencia energética y reducir la huella de carbono, así como afrontar los desafíos de los cambios climáticos.

Perfil de líder

El ejecutivo ingresó a la compañía en febrero de 2025 desempeñándose como COO Argentina hasta asumir el nuevo cargo este año y estará al frente de la próxima etapa de crecimiento y desarrollo de la organización en el país.

Tomás Quinteros cuenta con amplia trayectoria en el sector retail y una sólida experiencia en posiciones de liderazgo en áreas comerciales, de operaciones y supply chain, en compañías multinacionales líderes en sus mercados tanto en Argentina como en el exterior, lo que le ha permitido desarrollar una visión global e integral de negocio, orientada al crecimiento y la eficiencia.

"Es un orgullo asumir el liderazgo de Saint-Gobain en Argentina y Uruguay, una compañía con una trayectoria global extraordinaria y un fuerte compromiso con la innovación y la sostenibilidad. Mi objetivo será seguir fortaleciendo el crecimiento del negocio, impulsando soluciones que transformen la manera de construir en el país y consolidando el trabajo junto a nuestros equipos, clientes y socios estratégicos", señaló Quinteros sobre sus próximos pasos como CEO de Saint-Gobain Argentina.

En su nuevo rol, será responsable de impulsar la estrategia "Lead & Grow" de la compañía en el país, así como de continuar fortaleciendo el posicionamiento de Saint-Gobain Argentina y Uruguay en el sector de la construcción a nivel local.