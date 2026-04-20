Carreras cortas con salida laboral que se estudian en la UBA
Este año en la Universidad de Buenos Aires (UBA) hay carreras nuevas. Conocer el listado completo de carreras cortas, títulos intermedios y formaciones con amplia salida laboral que se pueden cursar en sus aulas es indispensable para decidir. Hay carreras en Derecho, Filosofía, Medicina, Informática, Ingeniería, Ciencias Exáctas, entre otras, que se pueden completar en entre 2 y 3 años de dedicación.
No todos los estudiantes pueden completar los cinco años que requiere una licenciatura de una universidad nacional. Eso no significa que deben quedarse sin tener una carrera que les abra puertas en el mercado laboral. Por eso, la UBA viene expandiendo su oferta de carreras cortas, tecnicaturas y títulos intermedios, con varias nuevas propuestas que arrancaron en 2025 y en 2026.
La UBA tiene diplomaturas, tecnicaturas (carreras aplicables con tres años de duración), carreras cortas y carreras tradicionales pero que entregan títulos intermedios a quienes completan exitosamente sus primeros ciclos.
Para los jóvenes y no tan jóvenes que están hoy decidiendo qué carrera empezar, o para quienes quieran completar una formación que les permita una salida laboral de alta cualificación sin tener que invertir los cinco años de mínimo que requiere una licenciatura en una universidad nacional, estas son muy buenas opciones a tener en cuenta.
Lista completa de carreras cortas de la UBA
En las siguientes facultades de la UBA, los estudiantes pueden encontrar toda esta gama de carreras cortas o licenciaturas que entregan títulos intermedios.
Facultad de Ciencias Económicas
- Tecnicatura universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones, 2 años de duración
Facultad de Filosofía y Letras
- Carrera de Edicion, 3 años
- Tecnicatura Universitaria en Bibliotecología, 3 años
- Tecnicatura Universitaria en Producción y Gestión de las Artes, 2 años y medio
- Tecnicatura Universitaria en Archivística, 3 años
- Título Intermedio en la carrera de Filosofía
- Título Intermedio en la carrera de Artes
Facultad de Ingeniería
- Bachillerato Universitario en en Ciencias de la Ingeniería en Agrimensura
- Bachillerato Universitario en en Ciencias de la Ingeniería en Alimentos
- Bachillerato Universitario en en Ciencias de la Ingeniería en Bioingeniería
- Bachillerato Universitario en en Ciencias de la Ingeniería Civil
- Bachillerato Universitario en en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica
- Bachillerato Universitario en en Ciencias de la Ingeniería Electrónica
- Bachillerato Universitario en en Ciencias de la Ingeniería Industrial
- Bachillerato Universitario en en Ciencias de la Ingeniería Informática
- Bachillerato Universitario en en Ciencias de la Ingeniería Mecánica
- Bachillerato Universitario en en Ciencias de la Ingeniería Química
- Bachillerato Universitario en en Ciencias de la Ingeniería Naval
- Bachillerato Universitario en en Ciencias de la Ingeniería en Petróleo
Todos estos titulos de Bachillerato Universitario tienen 2 años y medio de duración, incluyendo la cursada y aprobación del Ciclo Básico Común (CBC) correspondiente.
Facultad de Ciencias Exáctas y Naturales
- Título Intermedio de Analista Universitario de Computación, como parte de la carrera de Ciencias de la Computación
- Título Intermedio de Asistente de Investigación en Física, como parte de la Licenciatura en Ciencias Físicas
- Titulo Intermedio de Bachiller Universitario en Licenciatura en Ciencia de Datos
Facultad de Derecho
- Carrera de Calígrafo Público, 3 años
- Título Intermedio en la carrera de Procurador
- Título Intermedio de Bachiller Universitario en Derecho
Facultad de Ciencias Médicas
- Título Intermedio de Enfermero Universitario, en la carrera de Enfermería
- Tecnicatura Universitaria en Radiología, 3 años
- Tecnicatura Universitaria en Anestesia, 3 años
- Tecnicatura Universitaria en Cosmetología Facial y Corporal, 3 años
- Tecnicatura Universitaria en Hemoterapia e Inmunohematología, 3 años
- Tecnicatura Universitaria en Instrumentación Quirúrgica, 3 años
- Tecnicatura Universitaria en Prácticas Cardiológicas
- Tecnicatura Universitaria en Podología
Facultad de Farmacia y Bioquímica
- Tecnicatura Universitaria en Óptica y Contactología, 3 años
- Tecnicatura Universitaria en Medicina Nuclear, 3 años
- Tecnicatura Universitaria en Gestión Integral de Bioterio, 3 años
Facultad de Ciencias Sociales
- Título Intermedio de Analista de Relaciones del Trabajo, como parte de la Licenciatura en Relaciones del Trabajo, 3 años y medio
Facultad de Agronomía
- Tecnicatura Universitaria en Jardinería, 3 años
- Tecnicatura Universitaria en Producción Frutihortícola, 3 años
- Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal Orgánica, 3 años
- Tecnicatura Universitaria en Turismo Rural, 3 años
- Título Intermedio en Bachiller Universitario en Agronomía
- Título Intermedio en Bachiller Universitario en Ciencias Ambientales
- Título Intermedio de Analista Universitario en Economía y Administración Agrarias
Facultad de Odontología
- Curso de Asistente Dental, 2 años
Lo bueno de las carreras cortas de la UBA es que muchas de ellas no son demasiado conocidas, y por lo tanto no hay tantos talentos que tengan los conocimientos actualizados sobre estas áreas. Algunas, además, tienen más salida laboral que oferta de talento en el mercado.
Bioingeniería: la carrera nueva de la UBA
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires aprobó el año pasado la creación de la carrera de Bioingeniería, y los primeros estudiantes de esta licenciatura ya se encuentran cursando en las aulas de la Facultad de Ingeniería. En la ciudad de Buenos Aires, la UBA es la primera universidad pública que ofrece la carrera.
La carrera demanda 5 años de cursada pero ofrece el título intermedio de Bachiller universitario de la UBA luego de 3 años.
La bioingeniería es un área interdisciplinaria para la comprensión de procesos y la resolución de problemas en Ciencias Biológicas, Médicas y Veterinarias utilizando principios y métodos de las Ciencias Básicas y de la Ingeniería. Los egresados de Bioingeniería tendrán una sólida formación en la matemática y la física que tiene todo ingeniero de la Fiuba, a la cual se suman los contenidos propios de la medicina como, por ejemplo, la histología, la anatomía y los sistemas biológicos. Además, los ingenieros egresados de la UBA son capaces de adaptarse a los cambios de paradigmas.
Por otro lado, un aspecto positivo es que las carreras cortas de la UBA aplican a distintos campos de estudio como Derecho, Filosofía, Docencia, Ingeniería, Tecnología, Medicina, Ciencias Exáctas y Naturales, entre otras, y por eso siempre es posible encontrar alguna vinculada a las áreas de interés de los estudiantes que quieren mejorar sus conocimientos.