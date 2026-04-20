Carreras cortas con salida laboral que se estudian en la UBA

Las carreras cortas que no conocías o no sabías que estaban en la UBA, y que permiten obtener un título de prestigio en poco tiempo

Este año en la Universidad de Buenos Aires (UBA) hay carreras nuevas. Conocer el listado completo de carreras cortas, títulos intermedios y formaciones con amplia salida laboral que se pueden cursar en sus aulas es indispensable para decidir. Hay carreras en Derecho, Filosofía, Medicina, Informática, Ingeniería, Ciencias Exáctas, entre otras, que se pueden completar en entre 2 y 3 años de dedicación.

No todos los estudiantes pueden completar los cinco años que requiere una licenciatura de una universidad nacional. Eso no significa que deben quedarse sin tener una carrera que les abra puertas en el mercado laboral. Por eso, la UBA viene expandiendo su oferta de carreras cortas, tecnicaturas y títulos intermedios, con varias nuevas propuestas que arrancaron en 2025 y en 2026.

La UBA tiene diplomaturas, tecnicaturas (carreras aplicables con tres años de duración), carreras cortas y carreras tradicionales pero que entregan títulos intermedios a quienes completan exitosamente sus primeros ciclos.

Para los jóvenes y no tan jóvenes que están hoy decidiendo qué carrera empezar, o para quienes quieran completar una formación que les permita una salida laboral de alta cualificación sin tener que invertir los cinco años de mínimo que requiere una licenciatura en una universidad nacional, estas son muy buenas opciones a tener en cuenta.

Lista completa de carreras cortas de la UBA

En las siguientes facultades de la UBA, los estudiantes pueden encontrar toda esta gama de carreras cortas o licenciaturas que entregan títulos intermedios.

Facultad de Ciencias Económicas

Tecnicatura universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones, 2 años de duración

Facultad de Filosofía y Letras

Carrera de Edicion, 3 años

Tecnicatura Universitaria en Bibliotecología, 3 años

Tecnicatura Universitaria en Producción y Gestión de las Artes, 2 años y medio

Tecnicatura Universitaria en Archivística, 3 años

Título Intermedio en la carrera de Filosofía

Título Intermedio en la carrera de Artes

Facultad de Ingeniería

Bachillerato Universitario en en Ciencias de la Ingeniería en Agrimensura

Bachillerato Universitario en en Ciencias de la Ingeniería en Alimentos

Bachillerato Universitario en en Ciencias de la Ingeniería en Bioingeniería

Bachillerato Universitario en en Ciencias de la Ingeniería Civil

Bachillerato Universitario en en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica

Bachillerato Universitario en en Ciencias de la Ingeniería Electrónica

Bachillerato Universitario en en Ciencias de la Ingeniería Industrial

Bachillerato Universitario en en Ciencias de la Ingeniería Informática

Bachillerato Universitario en en Ciencias de la Ingeniería Mecánica

Bachillerato Universitario en en Ciencias de la Ingeniería Química

Bachillerato Universitario en en Ciencias de la Ingeniería Naval

Bachillerato Universitario en en Ciencias de la Ingeniería en Petróleo

Todos estos titulos de Bachillerato Universitario tienen 2 años y medio de duración, incluyendo la cursada y aprobación del Ciclo Básico Común (CBC) correspondiente.

Facultad de Ciencias Exáctas y Naturales

Título Intermedio de Analista Universitario de Computación, como parte de la carrera de Ciencias de la Computación

Título Intermedio de Asistente de Investigación en Física, como parte de la Licenciatura en Ciencias Físicas

Titulo Intermedio de Bachiller Universitario en Licenciatura en Ciencia de Datos

Facultad de Derecho

Carrera de Calígrafo Público, 3 años

Título Intermedio en la carrera de Procurador

Título Intermedio de Bachiller Universitario en Derecho

Facultad de Ciencias Médicas

Título Intermedio de Enfermero Universitario, en la carrera de Enfermería

Tecnicatura Universitaria en Radiología, 3 años

Tecnicatura Universitaria en Anestesia, 3 años

Tecnicatura Universitaria en Cosmetología Facial y Corporal, 3 años

Tecnicatura Universitaria en Hemoterapia e Inmunohematología, 3 años

Tecnicatura Universitaria en Instrumentación Quirúrgica, 3 años

Tecnicatura Universitaria en Prácticas Cardiológicas

Tecnicatura Universitaria en Podología

Facultad de Farmacia y Bioquímica

Tecnicatura Universitaria en Óptica y Contactología, 3 años

Tecnicatura Universitaria en Medicina Nuclear, 3 años

Tecnicatura Universitaria en Gestión Integral de Bioterio, 3 años

Facultad de Ciencias Sociales

Título Intermedio de Analista de Relaciones del Trabajo, como parte de la Licenciatura en Relaciones del Trabajo, 3 años y medio

Facultad de Agronomía

Tecnicatura Universitaria en Jardinería, 3 años

Tecnicatura Universitaria en Producción Frutihortícola, 3 años

Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal Orgánica, 3 años

Tecnicatura Universitaria en Turismo Rural, 3 años

Título Intermedio en Bachiller Universitario en Agronomía

Título Intermedio en Bachiller Universitario en Ciencias Ambientales

Título Intermedio de Analista Universitario en Economía y Administración Agrarias

Facultad de Odontología

Curso de Asistente Dental, 2 años

Lo bueno de las carreras cortas de la UBA es que muchas de ellas no son demasiado conocidas, y por lo tanto no hay tantos talentos que tengan los conocimientos actualizados sobre estas áreas. Algunas, además, tienen más salida laboral que oferta de talento en el mercado.

Bioingeniería: la carrera nueva de la UBA

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires aprobó el año pasado la creación de la carrera de Bioingeniería, y los primeros estudiantes de esta licenciatura ya se encuentran cursando en las aulas de la Facultad de Ingeniería. En la ciudad de Buenos Aires, la UBA es la primera universidad pública que ofrece la carrera.

La carrera demanda 5 años de cursada pero ofrece el título intermedio de Bachiller universitario de la UBA luego de 3 años.

La bioingeniería es un área interdisciplinaria para la comprensión de procesos y la resolución de problemas en Ciencias Biológicas, Médicas y Veterinarias utilizando principios y métodos de las Ciencias Básicas y de la Ingeniería. Los egresados de Bioingeniería tendrán una sólida formación en la matemática y la física que tiene todo ingeniero de la Fiuba, a la cual se suman los contenidos propios de la medicina como, por ejemplo, la histología, la anatomía y los sistemas biológicos. Además, los ingenieros egresados de la UBA son capaces de adaptarse a los cambios de paradigmas.

Por otro lado, un aspecto positivo es que las carreras cortas de la UBA aplican a distintos campos de estudio como Derecho, Filosofía, Docencia, Ingeniería, Tecnología, Medicina, Ciencias Exáctas y Naturales, entre otras, y por eso siempre es posible encontrar alguna vinculada a las áreas de interés de los estudiantes que quieren mejorar sus conocimientos.