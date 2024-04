La Universidad de Buenos Aires, mejor conocida como UBA, es una de las más prestigiosas del país y cuenta con una gran variedad de oferta, las cuales permiten obtener trabajo de forma rápida y bien remunerada.

En este ciclo lectivo 2024, la UBA lanzó carreras de título intermedio que cuentan con gran salida laboral.

¿Cuáles son las nuevas carreras cortas que lanzó la UBA y cómo puedo anotarme?

Las nuevas carreras lanzadas por la UBA son las siguientes:

Técnico Radiólogo

Técnico Universitario en Anestesia

Tecnicatura Universitaria en Cosmetología Facial y Corporal

Tecnicatura Universitaria en Hemoterapia e Inmunohematología

Tecnicatura Universitaria en Instrumentación Quirúrgica

Tecnicatura Universitaria en Prácticas Cardiológicas.

Podólogo Universitario

Carrera de Calígrafo Público

Carrera de Edición en Filosofía y Letras

Producción de Bioimágenes

La duración de estas es de 3 años, excepto la última que se reduce a tan solo 2. La inscripción está abierta hasta el 22 de marzo. Para saber los requisitos y procedimientos, se debe buscar la tecnicatura, en la facultad correspondiente, y hacer clic en "requisitos".

Las tecnicaturas duran 3 años en promedio y tienen una gran salida laboral

Por ejemplo, en el caso del técnico radiologo, perteneciente a la facultad de medicina, los requisitos son los siguientes:

Estar inscripto en el Ciclo Básico Común. En el caso de que hayas aprobado materias por UBA XXI, tenés que haber hecho la inscripción en CBC

. En el caso de que hayas aprobado materias por tenés que haber hecho la inscripción en CBC Contar con título secundario

En cuanto a la documentación a presentar, es la siguiente:

DNI argentino y, en el caso de ser extranjero, deberás inscribirte con el número de pasaporte de origen. Se debe adjuntar imagen del frente y dorso en un mismo archivo PDF

argentino y, en el caso de ser extranjero, deberás inscribirte con el número de pasaporte de origen. Se debe adjuntar imagen del frente y dorso en un mismo archivo PDF Foto "selfie" estilo DNI o foto carnet (clara y centrada en formato JPG o PDF)

PDF con el escaneo del título secundario legalizado por UBA con firma ológrafa o con firma digital (la legalización y todas las hojas del título en el mismo pdf) o la Constancia de Trámite de Solicitud de Legalización iniciado por TAD-UBA

En caso que se hayas obtenido el título secundario de un colegio extranjero, deberás presentar la convalidación del título legalizado por UBA o la Constancia de Trámite de Solicitud de Legalización iniciado por TAD-UBA. Cabe recordar que no aceptan el título secundario del extranjero

deberás presentar la o la Constancia de Trámite de Solicitud de Legalización iniciado por TAD-UBA. Cabe recordar que no aceptan el título secundario del extranjero Comprobante de inscripción al CBC

Para poder inscribirte, deberás haber finalizado el secundario sin adeudar materias

La UBA acepta legalizaciones de años anteriores, el cual se hace a través del portal "Trámites a Distancia". El archivo debe ser el enviado por la UBA (PDF con la legalización y las hojas del título secundario embebidas en el mismo pdf).

En el caso de que no tengas título del colegio secundario, ya que está en trámite por tu colegio, deberás subir la Constancia de Título en Trámite. Si el estudiante no cuenta con este documento, no deberás subir ningún otro tipo de documentación, teniendo tiempo hasta el 31/03/2023 para completar dicho requisito

Para inscribirte como tal, dependerá de la facultad correspondiente. Por ejemplo, en el caso de medicina, es a través de la sección "Inscripción Fmed UBA" en la parte de "ingresantes". Luego, podrás hace un seguimiento de la inscripción o enviar un correo a la facultad correspondiente. En este caso, medicina, el correo es a [email protected] indicando en el asunto "Ingreso-Documentación Digital".

De esta forma, siguiendo esta simple guía podrás anotarte en la UBA en estos u otros programas que ofrece la Universidad con una gran salida laboral.