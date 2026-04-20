Cuánto cobra una empleada doméstica en mayo 2026 según la categoría y si trabaja con o sin retiro

Cómo calcular el salario vigente para personal de casas particulares, los adicionales obligatorios y las diferencias por modalidad de trabajo

Las empleadas domésticas arrancan mayo 2026 cobrando los mismos salarios que en abril. La razón: hasta ahora no hubo acuerdo paritario que actualice los valores del sector de casas particulares.

Esto significa que los montos de abril siguen operando como piso obligatorio, tanto para quienes cobran mensualmente como para quienes lo hacen por hora trabajada.

Los empleadores deben respetar estos valores mínimos. Pueden pagar más, pero nunca menos de lo que establece la escala salarial vigente.

Cuánto cobra una empleada doméstica en mayo 2026 según su categoría

El salario mínimo depende de dos factores: la tarea que realiza la trabajadora y si trabaja con retiro o sin retiro. Estas son las cifras para las categorías más frecuentes.

Para tareas generales, la categoría más contratada en el país, los valores son:

Con retiro: $3.348,37 por hora trabajada. Si cumple jornada completa, el sueldo mensual es de $410.773,52.

Sin retiro: $3.599,86 por hora. El mensual asciende a $455.160,14 cuando la empleada vive en la casa donde trabaja.

En el caso de cuidado de personas, una categoría con mayor responsabilidad, los montos suben:

Con retiro: $3.599,86 por hora y $455.160,14 mensuales.

Sin retiro: $4.012,14 por hora y $505.578,34 por mes.

Las categorías superiores, como supervisión de personal o tareas especializadas, tienen escalas más altas. Estos pisos aplican en todos los casos, salvo acuerdo que mejore las condiciones.

Cómo se calcula el sueldo de una empleada doméstica según las horas trabajadas

No todas las empleadas domésticas trabajan jornada completa. El cálculo del salario depende de cuántas horas por semana cumple la trabajadora, y la regla varía según ese total.

Si trabaja menos de 24 horas semanales, el pago es por hora. Se multiplica el valor horario de su categoría por la cantidad de horas efectivamente trabajadas.

Entre 24 y 48 horas semanales, el cálculo es proporcional al mensual. Se toma el salario mensual de la categoría y se ajusta según las horas que cumple.

En jornada completa, se paga directamente el salario mensual fijado para su categoría. No hay cálculo adicional.

Este sistema permite adaptar la liquidación a cada tipo de contratación. Una empleada que va dos veces por semana cobra distinto que una que trabaja de lunes a viernes.

Qué adicionales son obligatorios además del sueldo básico

El salario de bolsillo no se agota en el monto de la categoría. Hay conceptos adicionales que el empleador debe incluir sí o sí.

El primero es la antigüedad: 1% del salario por cada año trabajado. Si una empleada lleva 5 años en la misma casa, cobra 5% extra sobre su sueldo básico.

El segundo es el adicional por zona desfavorable: 30% extra en regiones que cumplen ese criterio. No aplica en todos los lugares del país.

También están los aportes y contribuciones. El empleador debe hacerlos según la carga horaria de la trabajadora. Son obligatorios, no opcionales.

La antigüedad se ve reflejada como un ítem aparte en el recibo de sueldo. Se suma al básico y forma parte del total remunerativo.

Qué pasa con el bono extraordinario que se abonó en marzo-abril

Además del salario mensual, las empleadas domésticas cobraron en abril (correspondiente a marzo) una suma no remunerativa por única vez, que varíaba según su carga horaria semanal.

Si trabajaba hasta 12 horas semanales , el bono era de $8.000 .

, el bono era de . Entre 12 y 16 horas, subía a $11.500 .

. Para quienes trabajaban más de 16 horas o sin retiro, el monto alcanzaba los $20.000.

Hasta el momento, el bono no fue extendido automáticamente para mayo.