El 57% de los argentinos ya utiliza Inteligencia Artificial en su trabajo

Bumeran investigó quiénes son los argentinos que ya usan IA en el trabajo, para qué la utilizan y en qué áreas y actividades se desempeñan

La adopción de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito laboral argentino creció 2 puntos porcentuales respecto al año anterior. El 99% de los usuarios locales calificó la herramienta como útil para sus tareas diarias. Según el último estudio "IA en el trabajo" realizado por Bumeran, el 57% de las personas trabajadoras incorporó esta tecnología a sus actividades.

"El estudio sugiere que la inteligencia artificial está cada vez más integrada en el mundo del trabajo. En comparación con el año pasado, el uso de IA por parte de los talentos aumentó un 2%, un crecimiento que, aunque es moderado, refuerza una tendencia sostenida. Además el 99% de los usuarios la percibe como una herramienta útil, lo que demuestra que la IA no solo es un recurso cotidiano, sino que cuenta con una validación positiva por parte de los profesionales", explica Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint.

Panorama regional y frecuencia de uso

A pesar del crecimiento local, Argentina se ubicó en un punto intermedio dentro de la región. Perú lideró la adopción con un 65%, seguido por Chile con un 61%. En el extremo opuesto figuraron Ecuador (45%) y Panamá (44%), que registró la penetración más baja.

Uso de la IA en el trabajo, Bumeran (abril 2026)

En cuanto a la regularidad, la integración de la IA es profunda: el 38% de los argentinos la utilizó de manera cotidiana y un 30% la empleó casi todos los días.

Diariamente 38%

Casi todos los días 30%

Una vez por semana 17%

Todo el tiempo 11%

Perfil del usuario y sectores clave

El reporte para el cual se encuestaron a 2.127 personas, identificó que los varones cis representaron el 51% de los usuarios de IA, mientras que las mujeres cis alcanzaron el 41%, mientras que el resto se declararon de "otros géneros".

Por rango etario, el grupo de 31 a 50 años fue el más activo, concentrando el 60% del uso total. Otro 29% de los usuarios tiene 51 años o más; y el 11% se encuentra en el rango de 18 a 30 años.

Por sectores, las áreas que más asimilaron la herramienta fueron:

Administración y Finanzas: 16%

16% Comercial: 14%

Tecnología y Sistemas: 13%

Marketing y Comunicación: 13%

Producción, Abastecimiento y Logística: 9%

Recursos Humanos: 7%

Educación: 6%

Salud: 4%

Petróleo: 1%

Turismo: 1%

Construcción: 1%

Agricultura: 1%

Alimentación: 0%

Uso de la IA en el trabajo, Bumeran (abril 2026)

Entre quienes aún no incorporaron la IA a su trabajo, la razón principal fue el desconocimiento sobre cómo utilizarla (29%), seguido por una preferencia personal por trabajar sin asistencia tecnológica (28%). Este dato es fundamental, ya que marca que mediante la adecuada capacitación de los talentos se podría lograr una mayor adopción y eficiencia.

Beneficios y temores ante la automatización

La percepción de los talentos es masivamente positiva; el 99% consideró que la IA es útil o muy útil. Los principales beneficios reportados incluyeron la agilización de tareas (61%) y el ahorro de tiempo (60%).

El 48% mencionó que la IA facilita el acceso rápido a la información; el 42% que automatiza tareas repetitivas; y el 39% que optimiza procesos.

Sin embargo, el avance tecnológico despertó inquietudes sobre el futuro del empleo. El 41% de los encuestados en Argentina cree que la IA reemplazará el trabajo humano en el futuro, una preocupación que subió 5 puntos desde el 36% reportado en 2025.

Respecto a las proyecciones de sustitución laboral, los trabajadores argentinos identificaron sectores específicos con mayor vulnerabilidad ante el avance tecnológico. El área de Tecnología y Sistemas lideró esta percepción, ya que el 72% de los encuestados consideró que la IA podrá reemplazar estos puestos en el futuro.

Uso de la IA en el trabajo, Bumeran (abril 2026)

Le siguieron en orden de exposición:

Marketing y Comunicación: 60%.

Administración y Finanzas: 48%.

Educación y Recursos Humanos: ambos con un 35%.

Comercial: 29%.

En contrapartida, sectores vinculados a la industria física y extractiva, como la Construcción (8%) y el Petróleo (9%), registraron los niveles más bajos de preocupación por reemplazo directo.

Ante este escenario, la predisposición a la formación es casi total: el 92% manifestó su intención de capacitarse** para no quedar atrás y mejorar su empleabilidad en la era de la inteligencia artificial.