El IIEP también analizó cuántos meses de caída acumuló el empleo formal en ambos sectores de la economía y los rubros y regiones más afectados

El modelo económico de mayor apertura comercial, por el cual las empresas están transformándose hacia esquemas importadores y comercializadores, sumado a la mayor automatización de tareas y roles laborales enteros, generan que el empleo formal asalariado acumule 9 meses de caída. A la vez, el salario mínimo cayó casi 40% desde que asumió el Gobierno de La Libertad Avanza.

La industria y el comercio fueron los dos sectores más perjudicados, y la minería lleva 19 meses con retroceso del empleo. Tanto las grandes como las medianas y pequeñas empresas recortaron puestos de trabajo, según indicó en su último análisis de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

En línea con lo anterior, en lo que refiere en particular al sector privado, el empleo asalariado formal hiló 8 los meses en retroceso. Esto implica una pérdida de 206.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023.

Empleo: sectores perdedores

El informe mensual coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, y elaborado por el Area de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), apuntó que el empleo asalariado formal total en enero de 2026 representaba una pérdida de 121 mil puestos de trabajo (-1,2%) respecto de enero de 2025 y de 304 mil puestos de trabajo (-3,0%) respecto de noviembre de 2023.

Asimismo, se sostiene que los sectores de industria y comercio continuan liderando la pérdida de empleo desde septiembre de 2005, indicador que va en consonancia con la contracción del nivel de actividad sectorial.

Aseguran que a pesar del crecimiento del nivel de actividad, la minería lleva 19 meses seguidos de caída, mientras que la construcción experimentó por segundo mes un alza en el empleo luego de un período predominantemente de caídas entre mayo y noviembre de 2025. Vale la pena mencionar que el reporte se realizó con datos oficiales hasta enero 2026.

Otros sectores, como los servicios financieros y el agro redujeron la cantidad de trabajadores en un contexto de crecimiento del nivel en ambos sectores.

El informe consigna que tanto las pequeñas, como las medianas y las grandes empresas redujeron empleo.

A la vez, indica que en enero el empleo se redujo en 14 provincias y aumentó en 8. Las mayores caídas porcentuales se dieron en Tierra del Fuego (-3,2%), Corrientes (-0,9%) y Formosa (-0,8%), mientras que las provincias que experimentaron los mayores aumentos fueron La Rioja (+1,3%), Neuquén (+1,2%), Río Negro (+0,9%) y Santa Cruz (+0,9%).

Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la jurisdicción que explicó en enero (último dato disponible) la mayor parte de la variación negativa del empleo formal privado total, con una pérdida de 4 mil puestos.

Salario

Desde la Facultad de Ciencias Económicas aseguran que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) sigue perdiendo capacidad adquisitiva y en el período relevado había acumulado 39% menos que en noviembre de 2023.

De acuerdo al índice de salarios, en enero tanto el salario del sector público como del privado perdieron contra la inflación. Respecto de noviembre de 2023, el poder de compra del salario público cayó 17,9% y el del privado 2,3 por ciento.

El informe describe que en diciembre de 2023 se inició un extenso proceso de merma del valor real del SMVM, cuando se contrajo 15% de la mano de la aceleración inflacionaria, seguido por una caída aún mayor, del 17%, en enero de 2024. Esta tendencia se interrumpió momentáneamente en algunos meses posteriores cuando el incremento nominal acompañó o superó la inflación.

"Sin embargo, más allá de ciertas alzas en algunos meses puntuales, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 el salario mínimo real acumuló una caída de casi 39%", apunta el análisis de Maurizio y Beccaria.

Esta contracción, junto con la tendencia decreciente de los años anteriores, lleva a que el salario mínimo en términos reales de marzo de 2026 se ubique en un valor inferior al de 2001, antesdel colapso de la convertibilidad. Asimismo, implica una erosión del 66% respecto del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011, de forma tal que representa apenas un tercio del mismo.