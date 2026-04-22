Dueña de Terrabusi y Milka dará un súper bono y garantizó no despedir a nadie por un año

La alimenticia anunció producción local de artículos que antes importaba, otorga bono extraordinario y asegura estabilidad laboral un año

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y Mondelez cerraron un acuerdo que califican como histórico. La multinacional fabricante de Terrabusi, Milka y Oreo, entre otras marcas, se comprometió a sostener la producción en su planta de Pacheco, provincia de Buenos Aires.

El pacto incluye el pago de un bono de $920.000, la recategorización de 320 empleados y la garantía de no realizar despidos por un año. Además, suma beneficios que van desde bonificaciones a incentivos y tiempos de descanso.

Sergio Escalante, secretario General del STIA, celebró el logro. "Alcanzamos este convenio con mucha organización, compromiso y diálogo", expresó.

El dirigente destacó que el acuerdo fue posible gracias a la participación de los trabajadores y delegados de la planta junto al Consejo Directivo del Sindicato, en un contexto difícil marcado por las políticas del Gobierno nacional que afectan a la industria.

La empresa garantiza su producción y funcionamiento. El gremio valora este compromiso en medio de un escenario económico adverso para el sector.

Qué productos fabricará Mondelez en Argentina que hoy importa

Uno de los puntos centrales del acuerdo es el compromiso de Mondelez de producir en el país artículos que actualmente se importan. Este paso busca defender la industria nacional y asegurar la continuidad del empleo genuino.

Escalante subrayó: "En medio de un industricidio que desatiende al sector y con una caída generalizada de ventas y producción, logramos garantizar la estabilidad de los trabajadores".

El sindicato considera que este acuerdo es un ejemplo de cómo el gremio pone el bienestar de las familias trabajadoras por encima de todo, y sienta las bases para la defensa de la producción nacional frente a las importaciones.

Los beneficios serán recibidos por el personal que desempeña tareas en la fábrica de Pacheco. Se suben de categorías profesionales a 320 trabajadores y trabajadoras.

Además, se mantienen los puestos de trabajo por un año. Se pactó la creación de espacios de esparcimiento, con tiempos de descanso, más el pago de bonificaciones e incentivos.

Cuánto cobrarán los trabajadores de Mondelez y cuándo

Entre los puntos más destacados aparece el pago de una suma fija de $920.000. Este monto se liquidará en dos cuotas iguales.

El sindicato avisó que "vamos a fiscalizar el cumplimiento de este acuerdo". Mantiene su rol activo en la defensa de la producción nacional.

Escalante enumeró los logros concretos del pacto:

Mejora salarial: suma fija de $920.000 en dos cuotas

suma fija de $920.000 en dos cuotas Recategorización masiva: 320 trabajadores y trabajadoras serán recategorizados a un nivel superior, un hecho histórico que reconoce la trayectoria y el desempeño

320 trabajadores y trabajadoras serán recategorizados a un nivel superior, un hecho histórico que reconoce la trayectoria y el desempeño Estabilidad laboral: la empresa se compromete a no realizar despidos por un año (art. 245 LCT), dando previsibilidad a las familias trabajadoras

la empresa se compromete a no realizar despidos por un año (art. 245 LCT), dando previsibilidad a las familias trabajadoras Infraestructura para el bienestar: se construirán dos nuevas salas de descanso (sector chocolate y 2do piso), mejorando la calidad de vida dentro de la fábrica

se construirán dos nuevas salas de descanso (sector chocolate y 2do piso), mejorando la calidad de vida dentro de la fábrica Incentivos mejorados: aumento del 18% en el "Incentivo Logístico" (que se mantiene incluso en vacaciones) y ampliación de la "bonificación por productividad" para 200 horas de oficial calificado de mantenimiento

aumento del 18% en el "Incentivo Logístico" (que se mantiene incluso en vacaciones) y ampliación de la "bonificación por productividad" para 200 horas de oficial calificado de mantenimiento Descanso garantizado: se estandariza el descanso en 80 minutos por cada turno de 8 horas, poniendo fin a cualquier intento de recorte

El dirigente puntualizó: "Las partes estamos dispuestas a sortear las adversidades sin recibir ningún tipo de asistencia del Gobierno Nacional".

Enfocados en el bienestar de los trabajadores y sus familias, alcanzaron este pacto con sus propias fuerzas y convicciones, en un contexto donde la industria alimenticia enfrenta caídas de producción y ventas.

El acuerdo blinda la estabilidad de 320 empleados en Pacheco, otorga un súper bono que se acerca a un millón de pesos y garantiza la producción nacional de marcas que millones de argentinos consumen a diario. Es por eso que desde el gremio señalaron que se trata de un acercamienti histórico.