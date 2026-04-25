Supermercados y empleo: cuánto pagan y cómo enviar CV a las principales cadenas

Los supermercados aparecen como una de las principales puertas de entrada al empleo, con opciones para perfiles con y sin experiencia.

A la hora de conseguir un trabajo de forma rápida, en especial para aquellos que buscan su primer empleo, los supermercados son una de las opciones más populares. Se trata de un sector con posibilidades de ingreso tanto para personas con experiencia como para quienes buscan su primera oportunidad laboral.

En ese contexto, conocer cuánto se paga en las principales cadenas y cómo enviar el currículum es fundamental para quienes desean insertarse en el rubro.

Salarios de abril: cuánto cobran los empleados de supermercados

Durante abril, los trabajadores de comercio inscriptos en el convenio colectivo de trabajo (CCT) 130/75, como los empleados de supermercados, perciben los salarios correspondientes a marzo con el último incremento acordado en paritarias.

El acuerdo fue firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios junto con las principales cámaras empresarias del sector, estableciendo además sumas fijas no remunerativas que complementan los ingresos.

Dentro de este esquema, los salarios mínimos para distintas categorías quedaron definidos de la siguiente forma: en el área de maestranza y servicios, los ingresos parten desde $1.155.795 para la categoría A, ascienden a $1.158.852 en la categoría B y alcanzan los $1.169.560 en la categoría C.

En el sector administrativo, los valores varían según el nivel: Administrativo A cobra $1.167.268, Administrativo B $1.171.860, Administrativo C $1.176.448, Administrativo D $1.190.218, Administrativo E $1.201.690 y Administrativo F $1.218.519.

Para los cajeros, los salarios son de $1.171.091 en la categoría A, $1.176.448 en la B y $1.183.333 en la C. En la categoría de personal auxiliar, los montos parten desde $1.171.091 en la categoría A, suben a $1.178.740 en la B y llegan a $1.203.985 en la C. En tanto, los auxiliares especializados perciben $1.180.274 en la categoría A y $1.194.041 en la B.

Por último, los vendedores tienen salarios que comienzan en $1.171.091 para la categoría A, $1.194.044 para la B, $1.201.690 para la C y $1.218.519 para la D. A estos valores se suman adicionales de $40.000 y $60.000 que se vienen abonando desde comienzos de año, lo que incrementa el ingreso total percibido por los trabajadores.

Adicionales que cobran los empleados de comercio

Además del salario básico, los trabajadores encuadrados en el convenio 130/75 reciben distintos adicionales que dependen de su situación laboral y funciones específicas.

Uno de los principales es el adicional por antigüedad, que equivale al 1% del salario por cada año trabajado. Este cálculo se realiza sobre el total de los ingresos, incluyendo tanto las sumas remunerativas como las no remunerativas.

También se encuentra el presentismo, un adicional contemplado en el artículo 40 del convenio, que se incrementa teniendo en cuenta los montos fijos acordados en paritarias.

En el caso de los cajeros, existe un adicional por faltante de caja, que para la categoría B asciende a $1.635.183 mensuales. Por otra parte, quienes realizan tareas específicas como el armado de vidrieras perciben un adicional de $41.901,88.

Estos beneficios están garantizados para trabajadores registrados. Sin embargo, quienes se desempeñan de manera informal no necesariamente acceden a estos montos ni a las mejoras salariales establecidas por convenio.

Cómo enviar CV a las principales cadenas de supermercados

Postularse para trabajar en Coto es un proceso 100% online y sencillo. El primer paso consiste en ingresar al buscador y escribir "Coto empleo", para acceder al portal oficial de la empresa.

Una vez dentro de la página oficial, aparecen dos opciones principales: "Trabajar en sucursales", orientada a quienes ya cuentan con experiencia, y "Primer empleo", pensada para quienes buscan su primera oportunidad laboral.

Al seleccionar una de estas opciones, se despliega un listado con las vacantes disponibles. Cada aviso brinda detalles sobre el puesto, requisitos y tareas a realizar. Si el puesto resulta de interés, se debe hacer clic en la opción "Postularme".

A partir de ese momento, comienza el proceso guiado por un asistente virtual llamado Emil, que orienta al usuario en cada paso. En el caso de puestos administrativos o corporativos, existe la opción "Dejanos tu CV", donde se puede seleccionar el área de interés y completar los datos manualmente.

El proceso finaliza con la carga de información personal, antecedentes laborales y estudios, además de tener que adjuntar currículum. En el caso de Carrefour, el procedimiento también es digital y cuenta con dos vías principales para aplicar.

Por un lado, la empresa cuenta con un portal oficial de empleos donde publica todas sus vacantes actualizadas. Allí, para cada puesto se detallan las tareas, requisitos y condiciones laborales. Para postularse, el candidato debe crear una cuenta, completar sus datos personales y adjuntar su currículum o cargar la información directamente en la plataforma.

En algunos casos, el sistema incluye la interacción con un chatbot. Por otro lado, Carrefour publica oportunidades laborales a través de su perfil en LinkedIn. Desde allí, los usuarios pueden acceder a las búsquedas activas y ser redirigidos al sistema de postulación.

Por eso, mantener el perfil actualizado en esta red es clave, ya que muchas veces funciona como carta de presentación ante los reclutadores. Por último, en el caso de DIA, el proceso para enviar el currículum también se realiza de forma online a través de su sitio oficial.

Los interesados tienen que ingresar a la sección "Trabajá en DIA" y seleccionar la opción "Quiero formar parte". Esto permite acceder a un portal con todas las vacantes disponibles. Además, la plataforma ofrece la posibilidad de cargar el CV en una base general, lo que permite que la empresa considere al postulante para futuras búsquedas acordes a su perfil.

Otra alternativa es utilizar portales de empleo como Bumeran, donde también se publican ofertas laborales de la cadena. Allí, los usuarios pueden filtrar las búsquedas y aplicar directamente desde la plataforma.