De no haber una actualización del haber de las empleadas domésticas, en mayo cobrarán con la escala salarial de marzo 2026 y sin bono

Las empleadas domésticas corren el riesgo de seguir cobrando en mayo el mismo valor hora que tuvo su último ajuste en marzo de 2026, incluso tras conocerse que la inflación del primer trimestre del año ascendió a casi 10 puntos porcentuales en tanto que el salario de las trabajadoras de casas particulares solo tuvieron 3% de alza en ese período. El valor de la hora con retiro continúa entre $4.013,30 y $3.348,37, de acuerdo a la categoría del personal.

Ante la falta de una convocatoria inmediata para discutir nuevos ajustes en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), los empleadores y trabajadores deben regirse por los valores establecidos en la última actualización.

De este modo, en mayo de 2026, las empleadas domésticas percibirán sus ingresos bajo la misma escala salarial que se aplicó en marzo y abril, según los registros oficiales de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) y la Secretaría de Trabajo.

Escala salarial vigente para mayo 2026

Al no definirse un nuevo aumento para el quinto mes del año, los montos mínimos por hora y por mes se mantienen congelados en los valores que fijó la resolución previa de marzo. Este esquema es fundamental para quienes trabajan por hora, ya que el pago se realiza habitualmente al finalizar cada jornada o de manera semanal, según lo convenido entre las partes.

A continuación, detallamos la escala de haberes más actualizada según la UPACP para todas las categorías del sector, vigente al cierre de este artículo:

1. Supervisora

Por hora con retiro: $4.013,30

Por hora sin retiro: $4.382,63

Mensual con retiro: $500.649,26

Mensual sin retiro: $556.024,76

2. Personal para tareas específicas

Por hora con retiro: $3.807,87

Por hora sin retiro: $4.161,54

Mensual con retiro: $466.154,67

Mensual sin retiro: $517.277,03

3. Caseros

Por hora: $3.599,86

Mensual: $455.160,14

Esta categoría siempre se considera sin retiro por la naturaleza de la tarea.

4. Asistencia y cuidado de personas

Por hora con retiro: $3.599,86

Por hora sin retiro: $4.012,14

Mensual con retiro: $455.160,14

Mensual sin retiro: $505.578,34

5. Personal para tareas generales

Por hora con retiro: $3.348,37

Por hora sin retiro: $3.599,86

Mensual con retiro: $410.773,52

Mensual sin retiro: $455.160,14

Vale la pena recordar que estos valores son los minimos legales que tienen garantizados las trabajadoras regularizadas. Aquellos empleados del servicio doméstico que presten servicios en la informalidad no tienen garantía ni de cobrar estos haberes ni de sus otros derechos laborales, como vacaciones pagas, licencias ordinarias y extraordinarias, entre otros.

Asimismo, los empleadores que tienen regularizado el vínculo laboral con la empleada doméstica y quieran aplicar las mejores prácticas, actualizando adecuadamente los pagos y salarios más allá de lo que indique la CNTCP, pueden pagar mejores valores hora y salarios y consignarlo en el recibo de sueldo como "a cuenta de futuros aumentos". De esta manera, una vez que la Comisión actualice la escala oficial, las alzas ya brindadas estarán comprendidas en ese nuevo ajuste, y mientras tanto, se protege el poder adquisitivo de las trabajadoras.

Bono y adicionales

La última resolución de la CNTCP incluía el pago de un bono por horas semanales trabajadas a las empleadas domésticas, que era de un mínimo de $8.000 por mes. Sin embargo, la resolución solo abarcó los meses de febrero y de marzo, por lo que el empleador no está obligado a pagar ese bono en abril o mayo 2026.

Hasta que no se establezca un nuevo ajuste a las escalas salariales, no hay tampoco bono para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores del servicio doméstico.

Si siguen vigentes los adicionales y el pago de horas extras, a saber:

Antigüedad: Se pagó un adicional del 1% sobre los salarios mínimos por cada año de relación laboral. Este cálculo es acumulativo y se aplicó sobre el sueldo final.

Se pagó un adicional del 1% sobre los salarios mínimos por cada año de relación laboral. Este cálculo es acumulativo y se aplicó sobre el sueldo final. Zona Desfavorable : Para aquellas trabajadoras que prestaron servicios en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego o en el Partido de Patagones, se aplicó un recargo del 30% sobre el salario mínimo.

: Para aquellas trabajadoras que prestaron servicios en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego o en el Partido de Patagones, se aplicó un recargo del 30% sobre el salario mínimo. Horas extra: si la trabajadora excede en sus tareas su jornada habitual, se pagan un recargo del 50% del valor hora en días hábiles y del 100% los sábados después de las 13 horas, domingos y feriados.

Si bien no está estipulado por ley, muchos empleadores pagan también los viáticos de las empleadas que trabajan por hora con retiro, para que a ella le haga sentido trasladarse hasta el lugar de trabajo para prestar sus servicios.

Formas de pago y modalidades de contratación

La normativa del Ministerio de Trabajo establece criterios claros sobre la frecuencia de los pagos. Para el personal que desempeña tareas de manera eventual o por horas, la remuneración se abonó al finalizar cada jornada de trabajo. Sin embargo, en muchos casos las partes acordaron un pago semanal o quincenal para simplificar la administración del hogar.

Es importante diferenciar que, cuando una empleada doméstica trabaja más de 24 horas semanales para un mismo empleador, se considera que el salario debe calcularse de forma proporcional al sueldo mensual. Por el contrario, si la carga horaria es inferior a las 24 horas semanales, se aplicó estrictamente el valor de la hora de la categoría correspondiente multiplicada por las horas efectivamente trabajadas.