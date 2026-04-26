Las paritarias cerradas en el mes de abril definieron aumentos que impactarán en los sueldos de mayo en distintos gremios del país

Con una inflación que en marzo se disparó, las negociaciones salariales buscan mitigar su impacto en el poder adquisitivo. Gracias a los acuerdos cerrados en las últimas semanas, distintos gremios ya tienen definidos los aumentos que impactarán en los sueldos de mayo de 2026.

En este escenario, algunas actividades lograron ajustes por encima del promedio mensual, mientras que otras optaron por esquemas que buscan acompañar la evolución de los precios. De esta forma, varios sectores cobrarán incrementos en mayo, ya sea a través de subas porcentuales, sumas fijas o mecanismos acumulativos acordados en paritarias.

Qué gremios tendrán aumento de sueldo en mayo 2026

Entre los sindicatos que percibirán actualizaciones salariales durante mayo aparece el gremio de perfumistas. El Sindicato de Trabajadores Perfumistas acordó con la Cámara Argentina de la Industria de Productos de Higiene Personal un aumento total del 8,15% para el período comprendido entre febrero y mayo.

Dentro de ese esquema, en mayo resta aplicar una suba del 3%, que se calcula sobre los salarios de febrero. Este incremento se suma al ajuste previo del 5% correspondiente a abril y, al tratarse de porcentajes acumulativos, el resultado final supera el 8% nominal.

Otro de los sectores que tendrá actualización es el de trabajadores de entidades deportivas y civiles. La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), junto con las cámaras empleadoras del sector, acordó para el Convenio Colectivo 804/23 un ajuste final pendiente del 3,5%, calculado sobre el básico de marzo de 2026.

Este aumento alcanza al personal de clubes de barrio, asociaciones civiles, fundaciones, gimnasios dependientes de entidades y confederaciones deportivas. Gracias al efecto acumulativo, la mejora total del período se acerca al 10% respecto a los salarios de comienzos de año.

En paralelo, para el personal de clubes de campo bajo el CCT 805/23, UTEDYC también pactó una suba acumulada del 10,87%. En mayo se abonará otro tramo del 3,5%, que se suma al incremento aplicado en abril y toma como base los salarios de febrero.

Este esquema también alcanza a trabajadores de gimnasios comprendidos en el CCT 738/16 y al personal de clubes vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino, que también mantienen aumentos pendientes para este mes.

Otro de los gremios que recibirá mejoras en mayo es el de empleados de cadenas de comida rápida. La Federación de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros acordó un esquema escalonado para la rama Servicios Rápidos, que comprende a trabajadores de cadenas como McDonald’s, Burger King y Starbucks.

En abril se aplica un aumento no remunerativo del 1,9% de los básicos de la escala por convenio y una suma fija no remunerativa de $50.000 y $55.000, según la categoría.

Para el mes de mayo corresponde aplicar un incremento no remunerativo del 3,8% sobre los salarios básicos de marzo, junto con una suma fija no remunerativa que va de $60.000 a $65.000. Este esquema forma parte de un acuerdo que se extiende entre marzo y julio de 2026.

Tras el tramo de mayo, en junio se aplicará otra actualización del 5,6% junto con nuevas sumas fijas, mientras que en julio los aumentos se incorporarán a la escala salarial básica.

En paralelo, el Sindicato de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros anunció un incremento para los trabajadores incluidos en el CCT 739/16. En este caso, la actualización acordada fue del 3,4% sobre las escalas salariales de marzo, en línea con la inflación oficial informada por el INDEC.

En el sector de telecomunicaciones, la Confederación Nacional de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) también definió un aumento para mayo. El acuerdo firmado con Claro, Telecom y Movistar contempla una suba del 3,40% sobre las escalas salariales de abril.

Además, se prevé un pago único equivalente al mismo porcentaje sobre las escalas conformadas de abril. Para trabajadores de telefonía móvil, el aumento impactará íntegramente sobre el salario básico.

En tanto, para el personal de actividad fija, el incremento se distribuirá entre salario básico, adicional especial y viático convencional no sujeto a rendición, respetando la estructura definida en la negociación.

Por su parte, los trabajadores bancarios también tendrán actualización salarial en mayo. El gremio que conduce Sergio Palazzo mantiene desde hace varios períodos un esquema de ajustes atados a la evolución del IPC.

Con la aplicación de la suba del 3,4%, el salario básico inicial de la actividad pasó a ubicarse en $2.259.305,03. A esto se suma el bono por el Día del Bancario, cuyo piso se fijó en $2.014.092,28, sujeto a futuras actualizaciones.

De acuerdo con lo informado por el sindicato, esta mejora se aplica sobre todas las sumas mensuales, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo adicionales convencionales y no convencionales.

De esta forma, mayo llega con aumentos confirmados para varios gremios, en un escenario en el que las paritarias siguen buscando acompañar la evolución de la inflación acumulada en el inicio de 2026.