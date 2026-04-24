Cinco industrias se destacaron con amplio margen sobre las demás por el porcentaje de respuestas positivas de sus colaboradores, según Great Place to Work

La consultora experta en clima organizacional Great Place to Work (GPTW), lanzó su Ranking de Industrias 2026, que fue elaborado en base a la opinión de 28.000 colaboradores de compañías en Argentina y pretende consagrar a las industrias con el mejor entorno laboral en el país.

Este año, la lista de las empresas mejor rankeadas por sus propios empleados en las áreas de "Tecnología de la información", "Servicios Financieros y Seguros", "Producción y Manufactura", "Publicidad y marketing" y "Transporte y Logística", se publica por primera vez.

Empresas líderes en industrias con el mejor clima

DHL, industrias con mejor clima según GPTW

En Publicidad y marketing, el podio estuvo integrado por ABN Digital, Brainlabs Argentina y Havas Media.

En Producción y Manufactura, las primeras 3 fueron AES, Philip Morris Argentina y Volkswagen.

En Servicios financieros y seguros, se consagraron Banco Patagonia, Zurich Santander y Assurant.

En Tecnología la lista final incluyó a 25 empresas en lugar de 10 como en los otros rubros, y en el primer puesto se ubicó PedidosYa, seguida por AW y BEON.tech.

Transporte y logística posicionó a DHL, Aeropuertos Argentina y ZIM Integrated Shipping, en primero, segundo y tercer lugar respectivamente.

Tecnología y logística, arriba

Al comparar los puntajes totales de cada uno de esos rubros, se puede observar que los que cuentan con mejor índice de favorabilidad son Tecnología de la Información y Transporte y Logística, ambos con 90% de respuestas positivas. Dos puntos menos promedia Publicidad y marketing (88), mientras que le siguen Servicios financieros y Seguros, con 86, y Producción y manufactura, con 85, indicó GPTW.

Todas ellas, a su vez, cuentan con una amplia brecha al compararlas con las empresas del mercado, o sea las que no están certificadas ni participan en el ranking.

A la vez, al interior de cada industria, la consultora asegura que se pueden encontrar variables con altos puntajes y otras que requieren mayor trabajo por parte de las empresas. Entre las primeras aparece Compañerismo, con una breve diferencia entre los 93,5 y los 87,5, o sea puntajes altos en todas las industrias. Del lado opuesto vemos el concepto de Ecuanimidad, que en áreas como Servicios Financieros o Manufactura no superan los 82,5 puntos de favorabilidad.

PedidosYa, industrias con mejor clima según GPTW

"Los resultados de este Ranking confirman que la cultura organizacional dejó de ser un concepto aspiracional para transformarse en un factor concreto de competitividad, impacto en las personas y crecimiento del negocio", señaló Carlos Alustiza, CEO de Great Place To Work Argentina.

Este ranking se elaboró a partir de la evaluación de 180 organizaciones lo que equivale a la opinión de más de 28.000 personas. Las empresas fueron evaluadas bajo la metodología For All de Great Place To Work®, que mide cómo se vive la cultura en todos los niveles de la organización, considerando cinco dimensiones clave: credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y compañerismo. El enfoque pone el acento en que la experiencia positiva sea consistente para todos, sin importar rol, antigüedad o perfil.

"Las organizaciones que hoy lideran no son las que sólo gestionan procesos, sino las que diseñan experiencias. Invertir en cultura es invertir en resultados, en reputación y en impacto social", agregó Carlos Alustiza, CEO De Great Place To Work Argentina.