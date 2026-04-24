Julio Cordero explicó cómo funcionarán las paritarias tras la reforma laboral

El secretario de Trabajo de la Nación brindó datos sobre el mercado y lo que espera que ocurra ahora que la Ley de Modernización laboral está vigente

Julio Cordero, el secretario de Trabajo de la Nación, explicó anoche los cambios que espera que se den en las negociaciones paritarias tras la entrada en vigencia de la reforma laboral aprobada en el Congreso. Y aseguró que se en ciertas cifras positivas en la actualidad para el empleo, pese al continuo cierre de empresas y achique de nóminas laborales.

En una conferencia con medios el jueves, el funcionario consideró que el salario paritario debe ser considerado "el piso" de lo que un empleador paga a un trabajador, y aseguró que ahora que tendrán los medios para incrementar los componentes variables del salario sin que se consideren "derecho dquirido", tienen que pagar por encima de esa cifra.

"El salario paritario antes funcionaba para paliar la inflación. Ahora no es el mecanismo que consideramos único ni el más prudente", comentó. ""Lo que nosotros buscamos es que el salario paritario sea el mínimo y que los empresarios tomen conciencia de que tienen que aumentar cuando puedan y que tienen todos estos mecanismos que les permiten hacerlo", agregó.

También dijo que la participación de los trabajadores en el ingreso total pasó del 45,1% en 2023 al 45,5% en 2025, alcanzando su nivel más alto desde 2020.

Estos números surgen de la Dirección Nacional de Estudios y Estadísticas Laborales, sobre la base de las Cuentas Nacionales del INDEC. En el sector privado, el crecimiento "fue aún más significativo: el indicador se incrementó del 36% al 37,8%, lo que representa una suba de 1,7 puntos porcentuales y el valor más elevado desde 2018", marcan desde el área laboral.

Cierres de compañías y salarios dinámicos

El ex integrante de Techint no ignora ciertas dificultades. Sabe de una agenda dominada por fin de la actividad de cientos de empresas. Es consciente de gente que se queda sin su fuente de ingreso. Pero insiste en que "vende más lo malo que lo bueno" y que el rumbo del Gobierno es el correcto, con un horizonte de grandes expectativas. Considera que el desempleo puede bajar gracias a la Ley de Modernización Laboral que, de acuerdo a la Justicia, tiene plena vigencia.

Al mismo tiempo, está convencido de que la normativa ayuda a que los empresarios regularicen a los trabajadores y facilita la contratación. Ante la pregunta de NA por la posición de los ejecutivos en este contexto, sobre qué piden en los contactos con el oficialismo, Cordero respondió: "Noto que están preocupados por producir y competir".

También comentó sobre el salario: "Lo que nosotros buscamos es que el salario paritario sea el mínimo y que permita que sea lo mínimo que cobren los trabajadores. El piso. Y precisamos mostrar otros indicadores por los cuales las empresas y los empleados se vean interpelados, a lo que aspiren y puedan llegar por otros mecanismos", planteó.

"Hay que decirles a los empleadores que cuando puedan pagar más, lo tienen que hacer. Hoy, por ejemplo, de acuerdo a la ley nueva, los empleadores podrían solventar total o parcialmente los gastos de transporte, adicionalmente al pago del trabajo. Esto está en la ley y antes no estaba. Y nos parecía completamente injusto", expresó el funcionario que, además, valoró el fallo que suspendió la medida cautelar que había frenado más de 80 artículos de la reforma laboral.

"Con toda esta reforma laboral que ahora entra en vigencia, los empresarios tienen todas las herramientas para mejorarle el salario a los trabajadores y para contratar mucho más, o sea, creemos que esta modernización potencia fuertemente a que contraten y aumenten cuando el negocio les permita", insistió Cordero.