Ni Madrid ni Londres: esta es considerada la mejor ciudad europea para nómades digitales

El auge del trabajo remoto ha reconfigurado el mapa del turismo global. Ya no se trata solo de elegir un destino para vacacionar una semana, sino de encontrar ciudades que ofrezcan una combinación perfecta entre costos accesibles, seguridad, velocidad de internet y, por supuesto, una vida cultural vibrante. En este escenario, Europa Central ha logrado desplazar a las grandes capitales del oeste, posicionándose como el refugio predilecto para quienes buscan estirar el presupuesto sin resignar calidad de vida.

Un reciente informe publicado por la prestigiosa revista especializada Travel + Leisure destaca que, tras comparar las 35 ciudades más visitadas del continente, una localidad polaca se alzó con el primer puesto para 2026: Cracovia. El estudio, que cruzó datos de fuentes oficiales como Euromonitor International, Airbnb, Numbeo y Speedtest.net, reveló que esta ciudad ofrece un equilibrio casi inalcanzable para destinos como Londres, París o Dublín.

La elección de Cracovia no es casualidad. Según el reporte, el costo promedio mensual para vivir y trabajar allí ronda los €1.423, una cifra sumamente competitiva si se considera que incluye alojamiento, transporte, conectividad y alimentación. En contraste, ciudades como Dublín o Reikiavik pueden superar los €4.600 mensuales, lo que las vuelve prácticamente prohibitivas para quienes financian sus viajes con ingresos en monedas de menor valor.

La mejor ciudad europea para ir a vivir trabajando remoto

Más allá de los fríos números, Cracovia se destaca por ofrecer una infraestructura que facilita la vida del trabajador remoto. Posee un centro histórico totalmente peatonal, una cultura de cafés en constante expansión y un ecosistema de startups que no para de crecer.

Conectividad: El costo del servicio de internet promedia los €16 mensuales, con velocidades que cumplen con los estándares necesarios para videollamadas y gestión de datos pesados.

El costo del servicio de internet promedia los €16 mensuales, con velocidades que cumplen con los estándares necesarios para videollamadas y gestión de datos pesados. Seguridad: Con una puntuación de 75,08 sobre 100, se posiciona como una de las ciudades más seguras del ranking, un factor determinante para quienes viajan solos.

Con una puntuación de 75,08 sobre 100, se posiciona como una de las ciudades más seguras del ranking, un factor determinante para quienes viajan solos. Costo de vida: Destaca especialmente por la asequibilidad de sus alimentos (estimados en €148 al mes) y un sistema de transporte público eficiente cuyo pase mensual cuesta apenas €30.

Cracovia, en Polonia, lidera un ranking de mejores ciudades europeas para nómades digitales

Top 10 de las ciudades europeas para nómades digitales

El ranking confirma el dominio de Europa Central y del Este, con Polonia metiendo a dos de sus principales ciudades en lo más alto del podio, seguidas de cerca por Hungría y la República Checa.

Cracovia, Polonia: Es la gran ganadora de 2026. Con un costo mensual promedio de €1.423,12 y un alto índice de seguridad (75,08), ofrece internet económico, una vibrante cultura de cafés y un centro histórico totalmente caminable. Varsovia, Polonia: La capital polaca sigue de cerca a su vecina. Es incluso más barata, con un gasto mensual de €1.265,26, aunque su puntaje de seguridad es levemente inferior (74,66). Budapest, Hungría: Una de las favoritas por su arquitectura y vida nocturna. El costo mensual se estima en €1.542,24 y ostenta uno de los mejores índices de seguridad del ranking (75,30). Praga, República Checa: Famosa por su belleza, es sumamente accesible para el trabajador remoto con un costo de €1.276,65, aunque su índice de seguridad es más moderado (66,27). Tallinn, Estonia: La capital más digitalizada del mundo sube el presupuesto a €2.627,12, pero lo compensa con una excelente infraestructura tecnológica y gran seguridad (78,42). Madrid, España: La primera ciudad de Europa Occidental en aparecer. Vivir y trabajar aquí cuesta unos €2.169,41 al mes, con una seguridad sólida de 70,91. Sevilla, España: Una opción soleada y más económica que la capital española, con un gasto de €1.912,62, aunque su índice de seguridad es de 63,69. Lisboa, Portugal: Sigue siendo un imán para los nómades digitales con un costo de €1.745,27, ofreciendo un buen clima y una seguridad de 67,03. Dubrovnik, Croacia: La "Perla del Adriático" es la más segura de todo el Top 10 (82,23), aunque el costo de vida se eleva a los €2.270,09 mensuales. Oporto, Portugal: Cierra el ranking como una alternativa bohemia y accesible en el oeste europeo, con un presupuesto de €1.569,29 y una seguridad de 66,39.

En el extremo opuesto del listado, los especialistas advierten que Ámsterdam y Dublín se mantienen como las opciones menos convenientes debido a la crisis habitacional que ha disparado los precios de los alquileres temporarios, superando en muchos casos los €4.000 mensuales, lo que obliga a los nómades digitales a mirar hacia el Este en busca de horizontes más amigables para el bolsillo.