Encuesta alarmante: la mitad de las pequeñas empresas evalúa reducir personal en los próximos meses

Con el clima de negocios deteriorado, las firmas más chicas señalan que los tributos y la recesión son sus mayores amenazas para sostener empleo

Las pymes argentinas atraviesan un punto de inflexión. Casi la mitad de los empresarios evalúa reducir su dotación de personal en los próximos seis meses, según la última medición de la encuesta de expectativas pyme del IAE Business School.

El dato surge de un relevamiento liderado por el profesor Guillermo Fraile. Las respuestas fueron recogidas entre enero y febrero de 2026. Los números marcan un cambio histórico en la dinámica del empleo en el sector.

La cifra alcanza niveles nunca antes vistos: el 31,1% de los empresarios afirma que "probablemente" reducirá personal, mientras que el 18,5% ya lo tiene decidido. La suma de ambos grupos roza el 50%, el nivel más alto de toda la serie relevada en los últimos años.

La mitad de las pymes evalúa reducir personal en los próximos meses

Se trata de un salto abrupto respecto de mediciones anteriores. En relevamientos previos, esta posibilidad tenía un peso considerablemente menor. Ahora, la reducción de planteles aparece como una alternativa concreta en la planificación empresaria.

Por primera vez las pymes piensan en despedir, no en contratar

"El dato más relevante de esta medición es el cambio en la dinámica del empleo", señala Guillermo Fraile, profesor del IAE Business School y responsable del relevamiento.

"Por primera vez vemos que una proporción significativa de pymes no solo dejó de pensar en crecer, sino que empieza a evaluar reducir su dotación, lo que refleja un escenario de mayor cautela y menor previsibilidad", explica Fraile.

La tendencia no se limita a las expectativas. También crece la proporción de empresas que efectivamente redujeron personal en los últimos seis meses. Ese indicador alcanzó el 41,9% en la medición más reciente.

También creció la proporción de empresas que difícilmente contraten

El dato cobra mayor relevancia cuando se contrasta con otro fenómeno persistente. Más del 70% de las pymes afirma tener problemas para conseguir el talento necesario para cubrir sus vacantes.

Esta paradoja configura un escenario complejo. Conviven restricciones para contratar personal calificado con una mayor cautela en las decisiones de empleo. Las empresas no encuentran los perfiles que necesitan, pero aun así evalúan reducir dotaciones.

El optimismo empresario se desplomó en apenas un año

El deterioro en las expectativas también se refleja en la mirada sobre el contexto general. La proporción de empresarios que espera una mejora en la situación del país en los próximos seis meses se redujo de manera dramática.

El optimismo cayó de niveles cercanos al 70% a poco más del 30% en el último año. Se trata de una caída de 40 puntos porcentuales que marca un cambio de ánimo radical en el sector.

En paralelo, crece la percepción de que la situación podría empeorar. Esta visión pesimista impacta directamente en las decisiones de inversión, contratación y planificación de las empresas.

El optimismo de los empresarios cayó en las últimas mediciones

Los empresarios miran el horizonte con mayor cautela. La previsibilidad se volvió un bien escaso. Y esa falta de certezas se traduce en freno de decisiones y en evaluación de ajustes.

La presión impositiva desplazó a la inflación como principal problema

En este contexto, la presión impositiva se consolidó como la principal preocupación de las pymes. Por primera vez en años, desplazó a la inflación como eje central de la agenda empresaria.

El dato surge de una consulta específica sobre qué tipo de reforma tendría mayor impacto positivo en sus empresas. Casi tres de cada cuatro empresarios señalaron a la reforma fiscal por sobre la laboral.

La presión impositiva es la principal preocupación de los empresarios

A diferencia de otros indicadores que fluctúan según la coyuntura, la carga tributaria se mantiene como una constante dentro de las preocupaciones del sector. Los empresarios reclaman alivio fiscal como condición para pensar en crecimiento.

La demanda de una reforma impositiva aparece como un denominador común. Cruza rubros, tamaños de empresa y regiones. Es la variable que más empresarios identifican como limitante para sus operaciones.

Qué escenario enfrentan las pymes en los próximos meses

Los resultados del relevamiento muestran un panorama marcado por la cautela. La combinación de menor optimismo, dificultades para contratar y una creciente evaluación de reducción de personal configura un escenario desafiante.

Las decisiones vinculadas al empleo aparecen como uno de los principales termómetros de la actividad y de las expectativas empresarias hacia adelante. Lo que hagan las pymes con sus dotaciones en los próximos meses será un indicador clave del rumbo económico.

Las pymes representan más del 99% del tejido empresario argentino. Emplean a casi el 70% de los trabajadores registrados del sector privado. Sus decisiones de contratación o despido impactan directamente en el mercado laboral y en el consumo.

El dato del 50% evaluando reducir personal marca un punto de inflexión. Es la primera vez en la serie que este indicador alcanza niveles tan altos. Y esa cifra proyecta un semestre complejo para el empleo en el sector pyme.