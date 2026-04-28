En qué provincias avanzó más el empleo cuentapropista y cae el asalariado. A la vez, el 43% busca sumar ingresos con un segundo trabajo

Mientras la reforma laboral dice tener por objetivo frenar la informalidad y generar un incremento del trabajo registrado en el sector privado, al menos hasta fines de 2025 el mercado laboral argentino padecía también otra tendencia preocupante: la caída de puestos asalariados y de "autónomos" (dueños de empresas) con el consecuente incremento de la cantidad de trabajadores independientes o monotributistas.

Los trabajadores pobres -cuyos ingresos no alcanzan a cubrir la canasta básica-, sumado a estos dos fenómenos (informalidad y trabajo de cada vez peor calidad y nivel de protección social) conforman la tormenta perfecta en la que los trabajadores argentinos transitan el cambio global de paradigma que representa el reemplazo de trabajo humano por automatización e inteligencia artificial.

Cada vez menos asalariados y más independientes

La consultora Politikon Chaco analizó datos oficiales de empleo al cuarto trimestre de 2025, y concluyó que "los aglomerados (urbanos en Argentina) que más empleo lograron crear en el ultimo año lo hicieron en base a más cuentapropismo y mayor informalidad."

A fines del año pasado, el INDEC registró 13,5 millones de trabajadores registrados de los cuales el 71,5% correspondía a asalariados, el 24,7% a cuentapropistas, el 3,3% a patrones y el 0,4% a trabajadores familiares sin remuneración. Esto resulta en una pérdida de 0,8 puntos del empleo asalariado desde 2024 y de 0,2% en el caso de los autónomos (patrones). Los cuentapropistas (monotributo) por su parte se incrementaron en 0,9 puntos porcentuales (p.p.) y los Trabajadores familiares sin remuneraciones lo incrementaron en 0,1 p.p.

"Observando ya la serie completa (2016-2025), los Cuentapropistas vienen mostrando un avance ya desde 2023 y para 2025 tocó un máximo desde 2020 (año afectado por la pandemia), ubicándose así como el segundo mayor valor de la serie. Si se lo compara con el inicio de la serie, entre 2016 y 2025 el Cuentapropista avanzó 4,4 p.p." indicaron desde la mencionada consultora. Aseguran que desde 2016 se achicó en 3,8 puntos la categoría de asalariados: "...estos retrocedieron en su participación durante los dos últimos años, exhibiendo en 2025 un mínimo desde 2020 (de nuevo, año afectado por la pandemia) y siendo el segundo valor más bajo de la serie."

En resumen, los monotributistas entre el último cuatrimestre de 2016 y el de 2025 vieron un incremento del 43,3%, en tanto que los salariados pasaron de 8,64 millones en 2016 a 9,66 millones en 2025, una suba de apenas el 11,8 por ciento. El estudio muestra efectivamente un incremento del trabajo formal, pero con una disparidad enorme entre categorías, favoreciendo aquellas que no son en relación de dependencia y tienen menor cobertura social.

Evolución de las modalidades de trabajo 2016-2025

Politikon Chaco marca además otra desigualdad, a nivel regional, de la foto actual. Formosa presentó el mayor nivel de cuentapropismo, con una participación del 34% sobre el total de los ocupados, seguido luego por San Nicolás – Villa Constitución (30,9%) y Mar del Plata (30,7%). En tanto que el aglomerado Ushuaia – Río Grande fue el de menor participación del cuentapropista del país (13,4%).

El rankng se invierte, lógicamente, para los asalariados: Ushuaia – Río Grande presenta el mayor nivel con 83,3% seguida por Río Gallegos (82,6%) y La Rioja (80,5%); mientras que en el otro extremo Mar del Plata (62,9%) y Formosa (63,8%) exhiben los niveles de participación de asalariados más bajos del país. "Si se comparan ambos extremos de la serie (2025 vs. 2016), la gran mayoría de los aglomerados presentó un alza del cuentapropismo, específicamente veintinueve de ellos, mientras que solo tres vieron un comportamiento inverso" afirma el reporte de la consultora al que accedió iProfesional.

Al analizar la evolución en el tiempo de estos indicadores vuelven a aparecer Formosa, Gran Juan y San Nicolás – Villa Constitución donde se vieron avances de doble dígito desde 2016: en Formosa el cuentapropismo se expandió en 11,2 puntos; en San Juan 10,9 p.p. y en la tercera jurisdicción +10 p.p. Por el contrario, los aglomerados con disminución relativa fueron Río Cuarto (-0,4 p.p.), Gran San Luis (-1,4 p.p.) y Santa Rosa – Toay (-2,9 p.p.).

Qué pasará en el futuro

El panorama del empleo en la Argentina no dependerá solamente de qué ocurra con la batalla judicial que envuelve a la reforma laboral. La mayoría de los especialistas de empleo coinciden en que por sí sola la nueva normativa no podría generar un cambio en la matriz local, sino que se necesita una recuperación de la economía y de las oportunidades de negocio para movilizar el segmento registrado.

Por el momento, las empresas no verían un panorama propicio que permita generar puestos de trabajo. Más aún, un reciente informe del IAE Business School dejó en evidencia que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que son las que generan la mayor cantidad del empleo en Argentina, no solo no planean incrementar sus dotaciones sino que visualizan recortes de personal.

Casi 50% de las firmas que participaron de la encuesta semestral que lidera el profesor Guillermo Fraile se inclinaron por el achique de la nómina: al sumar quienes afirman que "probablemente" lo harán (31,1%) con aquellos que ya lo tienen decidido (18,5%), se obtuvo el nivel más alto de la serie relevada en los últimos años. "El dato más relevante de esta medición es el cambio en la dinámica del empleo. Por primera vez vemos que una proporción significativa de pymes no solo dejó de pensar en crecer, sino que empieza a evaluar reducir su dotación, lo que refleja un escenario de mayor cautela y menor previsibilidad", señala Guillermo Fraile, profesor del IAE Business School y responsable del relevamiento.

La tendencia no solo se observa en las expectativas. También crece la proporción de empresas que efectivamente redujeron personal en los últimos seis meses, alcanzando el 41,9% en la medición más reciente.

Todo indica que en el mediano plazo, será complejo visualizar una mejora del empleo registrado asalariado del sector privado.

¿Qué están haciendo los trabajadores?

Vale la pena mencionar que los datos utilizados por Politikon Chaco son de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos, relevando 32 aglomerados urbanos en todo el país, para los cuartos trimestres de 2016 a 2025. En ellos, no aparecen duplicados los casos en los que una persona que tiene trabajo asalariado también tiene otro ingreso laboral.

Sin embargo, en este panorama desafiante son muchos los asalariados que también buscan otra actividad que les provea un ingreso extra. Por caso, la Consultora Delfos en Córdoba dio a conocer una encuesta de abril en la cual obtuvo que el 43% de los consultados que tenía trabajo quería suplementar ingresos con otros. Solo un 20% dijo que no buscaba otro puesto porque su sueldo le alcanzaba para vivir, y el resto se encontraba retirado o estudiando.

"Del 86% de cordobeses que en agosto se encontraron en una situación económica con algún grado de vulnerabilidad, un 47% afirmó que llega con lo justo a fin de mes y un 39% que directamente sus ingresos no le alcanzan. Estas cifras exponen un agravamiento de la situación económica personal respecto de la declarada en febrero de 2025, en tanto que 9 pp de cordobeses que al menos llegaban con lo justo a cubrir sus gastos a comienzos de año, hoy afirmaron que ya no lo hacen", resaltaron desde Delfos.

Todos los datos apuntan a que el trabajo asalariado siguió en retracción, pero además dejó de ser una fuente garantizada de ingresos que permita cubrir los gastos de las familias. En ese contexto, es probable que se mantenga la tendencia de más argentinos que se inscriben como independientes.