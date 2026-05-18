La actualización salarial beneficiará el bolsillo de los porteros y modifica componentes clave de su remuneración desde el mes de mayo

La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERyH) y las cámaras empresarias del sector firmaron un nuevo acuerdo paritario para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 589/10. El entendimiento comenzará a regir con los salarios de mayo de 2026 e incluye aumentos sobre los básicos, sumas fijas remunerativas y actualizaciones en adicionales.

El acuerdo fue alcanzado junto al Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), encabezado por Víctor Santa María, y mantiene la estructura definida en la negociación salarial anterior.

Según el acta firmada el 12 de mayo, las partes establecieron la incorporación de montos al salario básico de distintas categorías. En el caso de la cuarta categoría de trabajadores con jornada completa, se sumarán $20.000 al básico, mientras que para el resto de las categorías el incremento será de $10.000.

Esos importes serán absorbidos de la suma fija remuneratoria que había sido acordada en diciembre de 2025 y que hasta abril de 2026 alcanzaba los $100.000 mensuales. De esta manera, una parte de ese adicional pasará a integrar el salario básico de los encargados y demás trabajadores alcanzados por el convenio.

Aumento del 2% y nueva suma fija remuneratoria

Además de la incorporación de montos al básico, el nuevo acuerdo contempla un incremento salarial del 2% sobre los salarios básicos vigentes a abril de 2026. La actualización impactará también sobre adicionales y sobre el resto de las categorías incluidas en el convenio colectivo.

Otro de los puntos incorporados en la negociación es la creación de una nueva suma fija remuneratoria mensual de $80.000 para trabajadores de jornada completa. Para las categorías restantes, el monto será proporcional según la carga horaria y las características de cada función.

Ese adicional se abonará junto a los salarios correspondientes a mayo de 2026 y tendrá carácter remunerativo, por lo que será considerado para el cálculo de otros conceptos salariales.

El entendimiento ya fue presentado ante la Secretaría de Trabajo para su homologación. En paralelo, las partes acordaron volver a reunirse durante junio con el objetivo de revisar nuevamente la situación salarial del sector en función de la evolución del costo de vida y la inflación.

Cómo quedaron las escalas salariales de encargados de edificios

Tras la actualización acordada entre FATERyH, SUTERH y las cámaras empresarias, las escalas salariales para mayo de 2026 quedaron definidas de acuerdo con las distintas categorías y modalidades laborales.

Encargado permanente con vivienda:

1° categoría: $1.089.785

2° categoría: $1.044.377

3° categoría: $998.970

4° categoría: $908.154

Encargado permanente sin vivienda:

1° categoría: $1.260.697

2° categoría: $1.208.168

3° categoría: $1.155.639

4° categoría: $1.050.581

Ayudante permanente con vivienda:

1° categoría: $1.089.785

2° categoría: $1.044.377

3° categoría: $998.970

4° categoría: $908.154

Ayudante permanente sin vivienda:

1° categoría: $1.260.697

2° categoría: $1.208.168

3° categoría: $1.155.639

4° categoría: $1.050.581

Ayudante media jornada:

1° categoría: $630.349

2° categoría: $604.084

3° categoría: $577.820

4° categoría: $525.291

Personal asimilado con vivienda:

1° categoría: $1.089.785

2° categoría: $1.044.377

3° categoría: $998.970

4° categoría: $908.154

Personal asimilado sin vivienda:

1° categoría: $1.260.697

2° categoría: $1.208.168

3° categoría: $1.155.639

4° categoría: $1.050.581

Salarios de mayordomos e intendentes

Dentro de las escalas salariales también se actualizaron los valores correspondientes a mayordomos e intendentes.

Mayordomo con vivienda:

1° categoría: $1.125.952

2° categoría: $1.079.038

3° categoría: $1.032.123

4° categoría: $938.294

Mayordomo sin vivienda:

1° categoría: $1.307.486

2° categoría: $1.253.008

3° categoría: $1.198.529

4° categoría: $1.089.572

Intendente:

1° categoría: $1.555.281

2° categoría: $1.555.281

3° categoría: $1.555.281

4° categoría: $1.555.281

A estos montos se suma el adicional remuneratorio mensual de $80.000 para jornada completa, proporcional para el resto de las categorías contempladas en el convenio.

Qué adicionales cobrarán los encargados de edificios en mayo de 2026

El acuerdo salarial también actualizó distintos adicionales previstos para los trabajadores de edificios de renta y propiedad horizontal.

Entre los conceptos incluidos se encuentran:

Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina: $1.940,90

Clasificación de residuos Resolución 243 SRT-SSCA: $33.429,70

Valor vivienda: $7.130,40

Plus por antigüedad del 1%: $10.505,08

Plus por antigüedad artículo 11 del 2%: $21.011,60

Plus limpieza de coches: $26.486,50

Plus movimiento de coches hasta 20 unidades: $39.216,00

Plus jardín: $26.486,50

Los valores corresponden a mayo de 2026 y forman parte de los conceptos complementarios previstos en el convenio colectivo para distintas tareas y condiciones laborales.

Revisión salarial prevista para junio

El acuerdo firmado por FATERyH y las cámaras empresarias incluye una cláusula de revisión. Según lo pactado, las partes volverán a reunirse durante junio para analizar la evolución de los salarios y definir posibles actualizaciones adicionales.

La revisión se realizará en un contexto de seguimiento de la inflación y del costo de vida, variables que en los últimos acuerdos paritarios fueron tomadas como referencia para definir ajustes salariales en el sector de encargados de edificios.

De esta manera, el esquema salarial acordado para mayo podría volver a modificarse en las próximas semanas si las partes alcanzan un nuevo entendimiento en la mesa de negociación.