La nueva escala salarial para quienes trabajan en casas particulares ya fue comunicada y restan detalles administrativos para su plena vigencia

La Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) difundió la escala salarial estimativa que regirá para el personal de casas particulares durante junio de 2026 en todo el país. El esquema incorpora un incremento del 1,5% respecto de los valores vigentes en el período anterior y funciona como referencia para la liquidación de haberes de trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico.

La nueva grilla fue publicada mientras continúa pendiente la homologación formal del acuerdo salarial por parte de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). Desde el sindicato aclararon que los montos deben considerarse estimativos hasta que la autoridad laboral complete el proceso administrativo correspondiente.

A pesar de esa instancia pendiente, las escalas difundidas por la organización sindical son utilizadas por empleadores y trabajadoras como parámetro de referencia para calcular salarios, adicionales y aportes vinculados a la actividad. El esquema contempla diferencias entre personal con retiro y sin retiro, además de categorías específicas según las tareas desarrolladas.

El cuadro salarial también mantiene vigentes los adicionales por antigüedad y zona desfavorable, dos conceptos que impactan directamente sobre el salario básico de convenio y que deben ser contemplados en la liquidación mensual.

Cuánto cobra una empleada doméstica en junio de 2026

La escala salarial estimativa publicada por la UPACP establece los siguientes valores mínimos para junio de 2026 según cada categoría del régimen de casas particulares.

Categoría 1: supervisoras y supervisores

Corresponde al personal encargado de coordinar y controlar las tareas efectuadas por dos o más personas dentro de una misma casa.

Hora con retiro: $4.297,33

Hora sin retiro: $4.683,64

Mensual con retiro: $536.080,78

Mensual sin retiro: $594.214,11

Categoría 2: personal para tareas específicas

Incluye a cocineros, cocineras y trabajadores contratados para desarrollar funciones determinadas dentro del hogar.

Hora con retiro: $4.083,26

Hora sin retiro: $4.453,26

Mensual con retiro: $499.868,28

Mensual sin retiro: $553.336,65

Categoría 3: caseros

Comprende al personal que reside en el domicilio donde presta servicios y cumple tareas generales vinculadas al mantenimiento de la vivienda.

Hora sin retiro: $3.862,18

Mensual sin retiro: $488.326,19

Categoría 4: asistencia y cuidado de personas

Incluye a quienes realizan cuidado no terapéutico de niños, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad.

Hora con retiro: $3.862,18

Hora sin retiro: $4.295,26

Mensual con retiro: $488.326,19

Mensual sin retiro: $541.255,35

Categoría 5: personal para tareas generales

Es la categoría más utilizada dentro del régimen y comprende tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento del hogar y elaboración de comidas simples.

Hora con retiro: $3.600,66

Hora sin retiro: $3.862,18

Mensual con retiro: $441.729,02

Mensual sin retiro: $488.326,19

Cómo se calcula el adicional por antigüedad

La UPACP recordó que continúa vigente el adicional por antigüedad previsto para el sector. El régimen establece un recargo equivalente al 1% por cada año trabajado sobre los salarios mensuales.

Para calcular este concepto, se toma como punto de partida septiembre de 2020, fecha en la que comenzó a aplicarse formalmente este adicional dentro del convenio de casas particulares. El porcentaje debe incorporarse tanto en los salarios mensuales como en otros conceptos asociados a la remuneración habitual.

El adicional alcanza a todas las categorías del régimen y debe figurar de manera diferenciada en el recibo de sueldo.

Qué provincias cobran el plus por zona desfavorable

El esquema salarial también contempla un adicional del 31% para trabajadoras y trabajadores que presten servicios en zonas consideradas desfavorables.

Este plus se aplica sobre los salarios mínimos establecidos para cada categoría y alcanza a:

Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires

Provincia de La Pampa

Río Negro

Neuquén

Chubut

Santa Cruz

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

El adicional por zona desfavorable debe abonarse tanto al personal con retiro como sin retiro que trabaje dentro de esas jurisdicciones.

Qué falta para que el aumento quede oficializado

El incremento salarial difundido por la UPACP todavía debe ser homologado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, organismo encargado de validar los acuerdos paritarios del sector.

Hasta que se complete esa instancia administrativa, las escalas mantienen carácter estimativo. Sin embargo, suelen utilizarse como referencia operativa para la liquidación de salarios debido a que anticipan los valores consensuados en las negociaciones entre representantes sindicales, empleadores y autoridades laborales.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares es el ámbito donde se definen las actualizaciones salariales, condiciones laborales y pautas generales que regulan la actividad en todo el territorio nacional.

Según publicó Mundo Gremial, las nuevas escalas ya comenzaron a circular entre empleadores y trabajadoras del sector como referencia para el pago de haberes correspondientes a junio de 2026.