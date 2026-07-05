Emilia Racigh (33), técnica en Producción Vegetal Orgánica (PVO) y productora de miel, volvió al campo de sus abuelos hace 10 años, cuando empezó a estudiar apicultura. Hoy vive en la finca familiar "Las Ruedas", cercana al pueblo de Caseros, provincia de Entre Ríos. "Tengo colmenas, organizo charlas y visitas guiadas para ecoturismo y cultivo una huerta de vegetales orgánicos. Además, soy docente en un secundario agrotécnico", cuenta. Sus productos se venden por internet, y en comercios de Concepción del Uruguay y los pueblos de San Justo y Caseros.

Gala Magalí (28) decidió mudarse al campo hace tres años, para formar parte del proyecto "La Biota Regenerativa", junto a dos amigas: Caro y Merli, dedicado al cultivo de verduras y otros productos agroecológicos en Traslasierra, en Córdoba.

"De chica visitaba todos los años a la familia de mi abuela en el campo y ahí tuve mucho contacto con la producción agrícola-ganadera en la zona de Río Cuarto", cuenta. "De más grande dejé de ir pero pensaba mucho en vivir en un entorno rural, como un sueño". Por eso estudió PVO en la Facultad de Agronomía de la UBA "buscando herramientas para vivir en la ruralidad algún día", señala.

Gala Magalí decidió mudarse al campo hace tres años para formar parte del proyecto "La Biota Regenerativa"

Así como Gala y Emilia, cada vez más jóvenes profesionales deciden "volver al campo", apoyándose en las nuevas tecnologías que los mantienen conectados y los ayudan en sus tareas productivas.

El acceso a conectividad, plataformas digitales y nuevas formas de comercialización reduce barreras históricas y permite gestionar negocios rurales con mayor profesionalización. "Muchos de los que trabajamos en tecnología aplicada al agro venimos de familias vinculadas al campo o crecimos cerca de esta actividad. Poder combinar esa pasión con herramientas digitales, innovación y nuevas formas de hacer negocios es parte de lo que motiva a esta generación", cuenta Facundo Sansot, del equipo comercial de la app para compraventa de ganado deCampoacampo, con sede en Ayacucho.

Ruralidad conectada

Un informe del INTA sobre juventudes rurales remarca que el recambio generacional y las expectativas de futuro de los jóvenes se volvieron un eje estratégico para el desarrollo local y las producciones agropecuarias; y las herramientas tecnológicas funcionan como puente entre tradición y permanencia.

Ana usa las redes no sólo para mostrar el trabajo diario, sino también para acercar el agro a públicos urbanos y romper prejuicios históricos sobre el sector

"La tecnología está presente para coordinar las visitas guiadas, mostrar y vender los productos", dice Emilia. "También consulto en una app el pronóstico del tiempo para planificar actividades como siembra, cosecha, visitas al colmenar y brindar clases y consultorías a distancia", destaca.

Aunque dedican gran parte de su tiempo a