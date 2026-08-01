El aumento de las jubilaciones en agosto estará en línea con la inflación oficial de junio, y además, los mayores cobrarán un bono

Las jubilaciones y pensiones llegarán a los bolsillos de los beneficiarios de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) con un aumento en línea con la inflación oficial de junio 2026, que fue de 1,89% intermensual. Además, quienes corresponda cobrarán el bono de 70.000 pesos, conforme al Decreto 274/2024. El bono fue confirmado además por el Gobierno el 30 de julio 2026, con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 177/2024. El mismo permanecerá vigente en agosto pero sin aumento desde marzo del año pasado.

Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) los