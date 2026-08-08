Qué pasa con ARCA si te hacen muchas transferencias a tu cuenta en agosto

Cuáles son los límites de transacciones mensuales para empresas y personas físicas que se pueden realizar sin que bancos y aplicaciones informen a ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA, implementó un esquema de parámetros para regular la información que bancos y billeteras virtuales deben remitir sobre los movimientos financieros de sus clientes. La medida busca enfocar la fiscalización en operaciones de gran magnitud y optimizar el cruzamiento de datos mediante inteligencia artificial.

Frente a este escenario, una de las dudas más frecuentes entre los usuarios se vincula con el impacto que puede tener recibir un volumen elevado de transferencias en forma cotidiana. La respuesta del sistema de control no depende únicamente del monto total acumulado, sino también de la frecuencia y de los patrones de comportamiento de cada cuenta.

Cuándo se activa la alerta por cantidad y frecuencia de transferencias recibidas

El algoritmo de monitoreo que utilizan las entidades financieras y la autoridad fiscal no analiza de manera aislada el valor nominal de cada envío de dinero. Recibir múltiples acreditaciones diarias de montos menores, aunque sean sumas pequeñas destinadas a colectas familiares o división de gastos, puede activar alertas de control.

Si una cuenta personal de caja de ahorro o billetera virtual empieza a registrar entre 20 y 30 transferencias diarias en forma recurrente, el sistema puede interpretar que existe una actividad comercial no declarada detrás de esos movimientos.

Esta conducta es monitoreada de cerca para prevenir la práctica conocida como pitufeo o smurfing, consistente en la fragmentación de montos elevados en múltiples operaciones pequeñas con el objetivo de eludir los umbrales de reporte automático. En estos casos, la entidad bancaria o la plataforma digital puede solicitar la justificación de fondos o aplicar un bloqueo preventivo aun cuando no se haya alcanzado el tope mensual de información.

Montos y umbrales de reporte vigentes en agosto de 2026

Las entidades financieras tradicionales y las plataformas fintech de pago que operan mediante CBU o CVU actúan como agentes de información obligatorios ante el fisco nacional. Los bancos remiten informes de manera automática cuando los movimientos sobrepasan los siguientes límites mensuales oficiales:

Transferencias y acreditaciones : se informan operaciones acumuladas desde $50.000.000 para personas físicas y desde $30.000.000 para personas jurídicas.

: se informan operaciones acumuladas desde $50.000.000 para personas físicas y desde $30.000.000 para personas jurídicas. Saldos bancarios al cierre del mes : los bancos reportan saldos acumulados desde $50.000.000 en personas humanas y desde $30.000.000 en empresas.

: los bancos reportan saldos acumulados desde $50.000.000 en personas humanas y desde $30.000.000 en empresas. Plazos fijos e inversiones : las colocaciones a término y tenencias en sociedades de bolsa se informan desde $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.

: las colocaciones a término y tenencias en sociedades de bolsa se informan desde $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas. Extracciones de efectivo : los retiros por ventanilla o cajero automático que alcancen los $10.000.000 en el mes quedan sujetos a reporte.

: los retiros por ventanilla o cajero automático que alcancen los $10.000.000 en el mes quedan sujetos a reporte. Compras y pagos de consumo final: las transacciones comerciales se identifican a partir de $10.000.000 y los pagos mayores a $50.000.000 ingresan al esquema de monitoreo especial.

Los montos no cambiaron desde el mes anterior. Superar cualquiera de estos montos no implica la apertura automática de una investigación ni la aplicación de una sanción inmediata. La obligación legal de reportar corresponde al banco o a la billetera virtual y no al titular de la cuenta.

Cruzamiento de datos y documentación para respaldar fondos

Cuando el banco informa un movimiento o detecta inconsistencias con el perfil transaccional del cliente, ARCA procede a cotejar la información financiera con la base de datos fiscal del contribuyente. El organismo contrasta los ingresos recibidos contra las declaraciones juradas, la facturación electrónica emitida, los bienes registrados y la capacidad económica declarada.

Si los movimientos financieros guardan coherencia con la actividad informada, la operación se procesa sin inconvenientes. En cambio, si se registran desvíos significativos, el fisco o el propio banco pueden intimar al usuario a presentar documentación respaldatoria en un plazo de 48 a 72 horas hábiles.

Para evitar retenciones de fondos, la persona puede justificar el origen del dinero mediante los siguientes comprobantes:

Facturas electrónicas o recibos de honorarios profesionales emitidos.

Boletos de compraventa formalizados por la venta de inmuebles o vehículos.

Contratos de préstamos declarados y certificaciones contables firmadas.

Recibos de sueldo, haberes jubilatorios o comprobantes de indemnizaciones.

Documentación sobre cuotas alimentarias, subsidios estatales o transferencias entre cuentas del mismo titular.

Retenciones impositivas y SIRCREB en las transferencias

Además del control informativo nacional, las transferencias bancarias pueden estar alcanzadas por retenciones impositivas provinciales. A través del Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias, SIRCREB, las agencias de recaudación locales aplican retenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre las acreditaciones.

Estas alícuotas oscilan entre el 0,1% y superan el 5,0% según el nivel de riesgo fiscal del contribuyente o si registra inscripciones previas en el régimen. Por su parte, el impuesto al cheque mantiene una tasa general de 0,6% para débitos y 0,6% para créditos sobre cuentas corrientes de empresas, acumulando un 1,2% en el ciclo completo de la operación. Las cajas de ahorro de particulares, sueldos y prestaciones familiares se encuentran totalmente exentas de estos descuentos bancarios.

Con toda esta información los usuarios de cuentas bancarias y aplicaciones financieras pueden tener en claro cuáles son los límites de transferencias que pueden recibir sin que el sistema se vea obligado a informar los movimientos a ARCA.