Los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que cobran jubilaciones y pensiones volverán a recibir en agosto de 2026 un bono extraordinario de hasta $70.000, un refuerzo que busca complementar los haberes más bajos.

El adicional fue oficializado por el Gobierno nacional y alcanzará a tres grupos de beneficiarios del organismo previsional. Sin embargo, no todos percibirán el mismo monto, debido a que quienes superen determinado haber cobrarán un bono proporcional. Asimismo, los ingresos más altos quedarán excluidos del beneficio.

Cuáles son los tres grupos que cobran el bono de ANSES

El refuerzo extraordinario alcanza a los beneficiarios del sistema previsional nacional que perciben las prestaciones administradas por ANSES.

Los tres grupos incluidos son:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), incluyendo las prestaciones por invalidez, vejez y para madres de siete hijos

En todos los casos, el pago se realizará de forma automática junto con el haber mensual. Es decir, quienes reúnan las condiciones establecidas no deberán realizar ningún trámite adicional ni presentar una solicitud para acceder al refuerzo.

Cabe recordar que la PUAM está destinada a personas mayores de 65 años que no alcanzaron los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. Su haber equivale al 80% de la jubilación mínima, motivo por el cual también recibe el bono extraordinario.

Por otra parte, las Pensiones No Contributivas son prestaciones asistenciales destinadas a sectores específicos de la población que cumplen determinados requisitos sociales o de salud y también forman parte del universo alcanzado por este beneficio.

Quiénes cobran los $70.000 completos y cómo funciona el bono proporcional

Aunque popularmente se habla del "bono de $70.000", no todos los beneficiarios cobrarán ese monto.

Durante agosto, quienes perciban ingresos previsionales de hasta $419.775,93 recibirán el refuerzo completo de $70.000.

En cambio, quienes cobren por encima de esa cifra pero no superen los $489.775,93 accederán a un bono proporcional. El mecanismo busca que el ingreso final no sea inferior a ese monto una vez sumado el haber mensual y el refuerzo extraordinario.

Por ejemplo, si un jubilado percibe un haber superior a la mínima pero inferior al tope previsto, el monto del bono será menor a $70.000, ya que se reducirá en función del ingreso mensual.

Quienes superen los $489.775,93 no percibirán ningún adicional durante agosto. Este sistema se aplica desde hace varios meses y permite focalizar el gasto previsional en quienes reciben los ingresos más bajos dentro del sistema administrado por ANSES.

Cuánto cobrará cada grupo con el bono en agosto

Con la actualización de los haberes y el pago del bono extraordinario, los montos de referencia para agosto quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: valor de $489.775,93 incluyendo el bono

valor de incluyendo el bono PUAM: $405.820,74 incluyendo el bono

incluyendo el bono PNC por invalidez o vejez: $363.843,15 incluyendo el bono

Fecha de cobro del bono para jubilados

Jubilados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: 10 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 24 de agosto

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto

Qué pasa si una persona cobra dos prestaciones de ANSES

El bono extraordinario de hasta $70.000 no se paga por cada beneficio previsional que cobre una persona, sino por titular.

Esto significa que, si un beneficiario percibe una jubilación y una pensión al mismo tiempo, ANSES sumará ambos haberes para determinar si corresponde el bono completo, uno proporcional o si queda excluido por superar el tope establecido para agosto.

Además, el Decreto 686/2026 aclara que las pensiones con copartícipes también se consideran como un único beneficio a los efectos del refuerzo extraordinario. Por ese motivo, el bono no se liquida de manera individual a cada uno de los copartícipes de una misma pensión.

En todos los casos, el pago se realiza automáticamente junto con el haber mensual y no requiere realizar ningún trámite adicional.