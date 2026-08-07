American Airlines nombra nuevo líder para las operaciones en el Cono Sur

Con sede en São Paulo, el brasileño Luiz Laham dirigirá las operaciones de American Airlines en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

American Airlines nombró al brasileño Luiz Laham gerente senior de operaciones para el Cono Sur, lo que refuerza el compromiso de la aerolínea con la excelencia operativa y el crecimiento continuo en toda la región.

Laham asume el cargo tras el ascenso de Gonzalo Schames a un puesto de liderazgo en Estados Unidos, lo que garantiza la continuidad y un liderazgo sólido en toda Sudamérica.

Basado en São Paulo (GRU), Laham será responsable de las operaciones de American en cinco aeropuertos, incluidos GRU y Río de Janeiro (GIG) en Brasil, Buenos Aires (EZE) en Argentina, Santiago (SCL) en Chile y Montevideo (MVD) en Uruguay.

Dentro de las responsabilidades de Laham, estará la programación de American para el invierno 2026-2027 de la IATA en la región que incluirá más de 120 vuelos semanales en temporada alta a cinco destinos de Sudamérica, entre los que se incluyen hasta 59 vuelos semanales a São Paulo (GRU) y Río de Janeiro (GIG) en Brasil, hasta 42 vuelos semanales a Buenos Aires (EZE), hasta 14 vuelos semanales a Santiago (SCL) en Chile, así como vuelos diarios de temporada a Montevideo (MVD).

Perfil de líder

Con casi dos décadas de experiencia en el sector de la aviación, Laham comenzó su carrera en 2006 como supervisor de atención al cliente en el GRU y posteriormente ocupó varios puestos de liderazgo operativo en importantes compañías aéreas.

Desde que se incorporó a American en septiembre de 2025, ha destacado por sus conocimientos operativos, su estilo de liderazgo colaborativo y su capacidad para obtener resultados en un entorno dinámico.

"Luiz se ha convertido rápidamente en un líder de confianza dentro de nuestra operación, y su experiencia, compromiso y mentalidad estratégica lo sitúan en una posición excepcional para desempeñar este cargo", afirmó Pascual Álvarez, director general de Operaciones para Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. "Estamos encantados de que dirija nuestras operaciones en el Cono Sur y de que siga reforzando el excelente trabajo que se está realizando en toda la región".

"Es un honor para mí tener la oportunidad de asumir este nuevo cargo y seguir apoyando a nuestros equipos en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay", afirmó Laham. "Esta región se caracteriza por su gente increíble, su rica cultura y un equipo extraordinario cuya dedicación impulsa nuestro éxito cada día. Estoy deseando trabajar junto a ellos para seguir ofreciendo una experiencia segura, fiable y fluida a nuestros clientes y a las personas a las que estamos tan orgullosos de servir".