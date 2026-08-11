Los sueldos de agosto de los trabajadores de centros de contacto llegarán con aumento y con una nueva suma no remunerativa extra, negociada por FAECyS

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, FAECYS, junto con la Cámara Argentina de Centros de Contacto, CACC, cerró un nuevo acuerdo paritario para los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 781/20 de la actividad de servicios de contactos y procesos de negocios a terceros, con un 5,7% de aumento salarial en total sobre las escalas de sueldos básicos de junio 2026.

El entendimiento suscrito a fines de julio de 2026 fijó las pautas salariales para el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 2026, estableciendo las escalas de cobro que rigen para los sueldos de agosto, que llegan a los bolsillos de los trabajadores el mes que viene.

Los detalles del acuerdo paritario para el sector de call centers

Igual que como ocurrió semanas atrás con los empleados de comercio que también representa FAECyS, la pauta salarial alcanzada por la representación sindical y la cámara patronal contempla un incremento total del 5,7% aplicable sobre las escalas básicas vigentes al mes de junio de 2026.

La distribución del aumento se efectúa de manera nominal y no acumulativa en tres tramos iguales del

1,9% para julio,

1,9% para agosto,

1,9% para septiembre.

Asimismo, el acuerdo dispuso el otorgamiento de una asignación extraordinaria no remunerativa de $50.000 pagadera por única vez en dos cuotas de $25.000 cada una. La primera cuota se liquidó con los haberes de julio y la segunda se abona conjuntamente con el sueldo del mes de agosto de 2026, aplicándose en forma proporcional a la jornada laboral cumplida.

Por otra parte, las partes acordaron prorrogar la incorporación a los básicos convencionales de la suma fija no remunerativa de $120.000 que los trabajadores vienen percibiendo como un plus desde el año pasado. Dicho blanqueo se realizará en seis cuotas mensuales de $20.000,00 a partir de diciembre de 2026 y hasta mayo de 2027.

Las entidades firmantes asumieron además el compromiso de reunirse en octubre de 2026 para revisar las escalas.

Escala salarial de agosto 2026, categoría por categoría

Los importes totales a cobrar en el mes de agosto de 2026 contemplan el sueldo básico, el aumento no remunerativo acumulado y la cuota de la asignación extraordinaria, proporcional a la carga horaria semanal en las categorías operativas.

A continuación se detalla el haber bruto total que corresponde a cada categoría y jornada laboral del convenio para los sueldos de agosto:

Categoría 1, Mantenimiento, jornada de 48 horas semanales : $1.320.463

: $1.320.463 Categoría 2, Administrativo, jornada de 48 horas semanales: $1.322.969

Categoría 3 Operación A:

Jornada de 20 horas semanales: $551.238

Jornada de 21 horas semanales: $578.799

Jornada de 22 horas semanales: $606.361

Jornada de 23 horas semanales: $633.923

Jornada de 24 horas semanales: $661.486

Jornada de 25 horas semanales: $689.046

Jornada de 26 horas semanales: $716.609

Jornada de 27 horas semanales: $744.171

Jornada de 28 horas semanales: $771.732

Jornada de 29 horas semanales: $799.294

Jornada de 30 horas semanales: $826.856

Jornada de 31 horas semanales: $854.417

Jornada de 32 horas semanales: $881.980

Jornada de 33 horas semanales: $909.543

Jornada de 34 horas semanales: $937.103

Jornada de 35 horas semanales: $964.665

Jornada de 36 horas semanales: $992.227

Categoría 4 Operación B:

Jornada de 20 horas semanales: $559.575

Jornada de 21 horas semanales: $587.553

Jornada de 22 horas semanales: $615.532

Jornada de 23 horas semanales: $643.512

Jornada de 24 horas semanales: $671.491

Jornada de 25 horas semanales: $699.468

Jornada de 26 horas semanales: $727.447

Jornada de 27 horas semanales: $755.426

Jornada de 28 horas semanales: $783.405

Jornada de 29 horas semanales: $811.384

Jornada de 30 horas semanales: $839.361

Jornada de 31 horas semanales: $867.340

Jornada de 32 horas semanales: $895.320

Jornada de 33 horas semanales: $923.298

Jornada de 34 horas semanales: $951.277

Jornada de 35 horas semanales: $979.255

Jornada de 36 horas semanales: $1.007.234

La anterior es la grilla salarial que acordó en paritarias FAECyS para empleados de contact centers y call centers en Argentina, para los sueldos de agosto que se cobran en octubre. Son mínimos básicos de convenio, y nada impide que las compañías paguen por encima de dicho esquema a los empleados más valiosos que buscan retener.

Adicionales de la actividad

En cuanto a los adicionales convencionales del sector de centros de contacto, el acuerdo del CCT 781/20 ratifica la liquidación del adicional por antigüedad equivalente al 1% por cada año trabajado, regulado en el artículo 11° inciso c. Asimismo, se contempla la asignación complementaria por presentismo prevista en el artículo 11° inciso b.

Ambos adicionales deben calcularse aplicando el porcentaje correspondiente tanto sobre las cifras remunerativas como sobre las sumas no remunerativas del período, excluyendo únicamente de su base de cálculo a la asignación extraordinaria por única vez de 25.000 pesos.

Por último, la paritaria incluye una recomendación especial para las empresas de la actividad que abonan suplementos o adicionales fijos y permanentes por encima de las escalas básicas del convenio. Las partes firmantes sugieren a las firmas empleadoras procurar la negociación y adecuación de dichos importes durante el presente año, tomando como referencia directa los porcentajes de incremento salarial fijados en este entendimiento.