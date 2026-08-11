Qué profesionales ganan más de u$s2.500 al mes trabajando para empresas extranjeras

Trabajar para una empresa del exterior ya no es exclusivo de programadores: un sector no tecnológico lidera los salarios, con una mediana de u$s2.500

El sector Finanzas es el que ofrece los salarios más altos entre los argentinos que trabajan para empresas del exterior, por encima incluso de Software y Tecnología. La remuneración mediana alcanza los u$s2.500 mensuales, según un relevamiento de Takenos.

El dato surge del análisis de usuarios argentinos de la plataforma que recibieron pagos desde el exterior entre enero y julio de 2026.

Para el conjunto de los contractors relevados, el ingreso mensual mediano fue de u$s1.800. Sin embargo, al observar los resultados por actividad, Finanzas aparece por encima de todos los demás sectores.

El sector que más paga a los argentinos que trabajan para el exterior

Finanzas encabeza el ranking salarial, con una mediana de u$s2.500 por mes. El valor supera al registrado en Software y Tecnología, donde la remuneración mediana llega a u$s2.065.

La actividad tecnológica continúa siendo, de todos modos, la que concentra la mayor cantidad de trabajadores: representa el 34% de los argentinos incluidos en el relevamiento.

Por debajo de estos dos sectores aparecen:

Marketing y Publicidad: u$s1.453

Servicios Profesionales: u$s1.393

Comercio y Ventas: u$s1.161

Entretenimiento y Deportes: u$s800

Salud y Educación: u$s695

La diferencia resulta significativa: el sector financiero consigue una remuneración mediana superior a la de tecnología, aun cuando esta última concentra la mayor cantidad de profesionales que trabajan para compañías extranjeras.

Cuánto cobra un argentino que trabaja para una empresa del exterior

La remuneración mensual mediana de los contractors argentinos llegó a u$s1.800 durante los primeros siete meses de 2026.

Los contractors suelen prestar servicios de manera remota para una empresa extranjera y recibir pagos mensuales. Entre ellos, la mediana alcanza los u$s1.800, mientras que entre los freelancers se ubica en u$s941.

Los montos relevados corresponden al dinero que efectivamente ingresó en las cuentas de los usuarios, después de eventuales costos o descuentos asociados al cobro.

El nivel de ingresos, además, presenta diferencias importantes dentro del mismo universo. Uno de cada cuatro contractors supera los u$s3.200 mensuales, mientras que el 10% que más cobra concentra el 40% de las divisas recibidas.

Esto significa que los u$s2.500 de Finanzas representan una mediana y no un techo salarial: dentro de la comunidad analizada también existen profesionales que alcanzan ingresos considerablemente mayores.

El dato muestra que Finanzas es hoy el sector con mayor remuneración mediana entre los argentinos que trabajan para empresas del exterior, con ingresos de u$s2.500 mensuales, por encima de los u$s2.065 de Software y Tecnología.

Aunque la programación mantiene el liderazgo en cantidad de trabajadores, los profesionales del área financiera son los que registran los ingresos medianos más altos dentro del relevamiento.