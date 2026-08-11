Federico Sbarbi Osuna es el nuevo CEO de Coral Energía

El ejecutivo tendrá a su cargo la conducción de la compañía, en una etapa de expansión de sus proyectos de generación y almacenamiento de energía.

Coral Energía, empresa del Grupo Corven, anunció la designación de Federico Sbarbi Osuna como nuevo Chief Executive Officer o CEO de la compañía. Desde el 3 de agosto, liderará la estrategia de expansión y consolidación de la empresa en el mercado energético argentino.

La empresa busca ampliar su presencia en el mercado energético, proyectando un fuerte crecimiento a partir de la ampliación de su cartera renovable y de almacenamiento, y de la incursión en nuevas fuentes de generación, contribuyendo al desarrollo productivo del país y comunidades donde opera. Su llegada permitirá fortalecer la estructura de conducción de Coral Energía para acompañar esta nueva etapa.

Coral Energía se especializa en el desarrollo, construcción y operación de activos de generación y almacenamiento de energía. Coral Energía tiene hoy 220 millones de dólares en inversiones comprometidas en todo el país y apunta a alcanzar 1GW de generación eléctrica hacia 2030. Como parte del Grupo Corven, combina respaldo industrial, capacidad de gestión, conocimiento del territorio y vocación de inversión para transformar proyectos en infraestructura energética concreta.

Perfil de líder

Sbarbi Osuna es licenciado en Tecnología de la Información y cuenta con un MBA por la Universidad Austral. Posee una trayectoria de más de 25 años en el sector energético, con experiencia en operaciones, desarrollo de negocios, estrategia corporativa y gestión de activos.

Antes de incorporarse a Coral Energía, se desempeñó como CEO de 360Energy, donde lideró un proceso de crecimiento que permitió más que duplicar la capacidad instalada de la compañía en la Argentina y ampliar sus operaciones hacia nuevos mercados de la región. Previamente, desarrolló una carrera de más de 20 años en Genneia, donde integró el Comité de Dirección, lideró áreas como Operaciones, Desarrollo Comercial y Estrategia, y se desempeñó como COO.

Su incorporación representa un nuevo paso en el desarrollo de Coral Energía. Sbarbi Osuna asume el desafío de conducir a Coral en el camino de consolidarse como empresa líder del sector energético argentino.