Cuánto gana un empleado de Starbucks en agosto 2026

Por paritaria, los empleados de cadenas de comida rápida y cafeterías en Argentina verán un alza del 3,94% en agosto, en relación a los sueldos de julio

Los empleados de Starbucks y otras cadenas de comidas rápidas y cafeterías en Argentina, como McDonald's, Mostaza, Café Martínez o Burger King, cobrarán los sueldos de agosto en septiembre 2026 con un alza de 3,94% sobre las escalas de julio, que será una asignación no remunerativa y no un aumento de los salarios básicos de la actividad. En función de ello, los ingresos sin adicionales ni extras de los trabajadores de servicios rápidos se ubicarán este mes en un rango de entre $1.036.316 y $1.936.761 mensuales, dependiendo de su categoría.

Esto gracias a que el mes anterior la Federación de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros suscribió un nuevo acuerdo salarial con la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos de Expendio de Emparedados y Afines para actualizar los salarios hasta noviembre del corriente año. La paritaria alcanza a los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 329/00, esquema bajo el cual se desempeñan los empleados de cadenas internacionales como Starbucks Argentina.

El entendimiento salarial fijó una pauta de recomposición en asignaciones no remunerativas que se despliega de manera escalonada entre los meses de julio y octubre de 2026, para luego consolidar los montos en los salarios básicos a partir de noviembre. Durante el mes de agosto, los trabajadores perciben un incremento no remunerativo del 3,94% calculado sobre los sueldos básicos de julio, los cuales se cobran efectivamente en los primeros días de septiembre.

Esquema de aumentos acordado para la rama de servicios rápidos

La paritaria fijó un cronograma de recomposición salarial no acumulativo para la segunda mitad del año, tomando como referencia única los salarios básicos vigentes al mes de julio de 2026.

Las escalas de actualización fijadas por el gremio y la cámara empresaria comprenden las siguientes etapas:

julio de 2026: asignación no remunerativa del 2% para todas las categorías.

asignación no remunerativa del 2% para todas las categorías. agosto de 2026 : asignación no remunerativa del 3,94% para todas las categorías.

: asignación no remunerativa del 3,94% para todas las categorías. septiembre de 2026 : asignación no remunerativa del 5,7% para todas las categorías.

: asignación no remunerativa del 5,7% para todas las categorías. Octubre de 2026: asignación no remunerativa del 7,4% para todas las categorías.

asignación no remunerativa del 7,4% para todas las categorías. Noviembre de 2026: consolidación total de las sumas en los nuevos salarios básicos de la actividad.

A pesar de su naturaleza no remunerativa, las partes acordaron de manera expresa la realización de los aportes y contribuciones de obra social, cuota sindical y mutual sobre estas asignaciones. Asimismo, estos montos resultan computables para el cálculo de vacaciones, horas extras, aguinaldo, adicional por antigüedad y presentismo.

Escala salarial de agosto 2026

Para la liquidación correspondiente a las tareas realizadas por empleados de Starbucks en Argentina en agosto de 2026, que se percibe en los primeros días de septiembre, los trabajadores de cada categoría cobran un ingreso mensual unificado que surge de la suma del básico convencional y la asignación no remunerativa pactada.

El desglose del ingreso bruto total para la jornada mensual completa y el valor hora consolidado en cada posición comprende los siguientes valores:

Maestro Pastelero, Maestro Heladero, Cocinero y Maestro Pizzero : $1.936.761 mensuales o $10.198,33 por hora.

: $1.936.761 mensuales o $10.198,33 por hora. Encargado : $1.727.003 mensuales o $9.091,33 por hora.

: $1.727.003 mensuales o $9.091,33 por hora. Líder B : $1.683.687 mensuales o $8.861,65 por hora.

: $1.683.687 mensuales o $8.861,65 por hora. Dependiente de Salón : $1.651.651 mensuales o $8.690,95 por hora.

: $1.651.651 mensuales o $8.690,95 por hora. Maestro Facturero, Oficial Pastelero y Rotisero Fiambrero: $1.557.449 mensuales o $8.195,21 por hora.

$1.557.449 mensuales o $8.195,21 por hora. Líder A : $1.449.205 mensuales o $7.627,52 por hora.

: $1.449.205 mensuales o $7.627,52 por hora. Oficial de Mantenimiento, Líder de Mantenimiento, Minutero y Parrillero : $1.362.698 mensuales o $7.172,07 por hora.

: $1.362.698 mensuales o $7.172,07 por hora. Cajero y Postrero : $1.345.386 mensuales o $7.077,32 por hora.

: $1.345.386 mensuales o $7.077,32 por hora. Sandwichero, Empleado Administrativo y Dependiente de Mostrador : $1.295.244 mensuales o $6.817,85 por hora.

: $1.295.244 mensuales o $6.817,85 por hora. Ayudante de Mantenimiento y Empanadero : $1.294.157 mensuales o $6.816,98 por hora.

: $1.294.157 mensuales o $6.816,98 por hora. Empleado B : $1.272.151 mensuales o $6.696,98 por hora.

: $1.272.151 mensuales o $6.696,98 por hora. Ayudante Pastelero, Dependiente de Helados, Cafetero y Auxiliar Administrativo : $1.242.629 mensuales o $6.540,73 por hora.

: $1.242.629 mensuales o $6.540,73 por hora. Empleado A: $1.221.626 mensuales o $6.429,46 por hora.

$1.221.626 mensuales o $6.429,46 por hora. Sereno, Lavacopas y Peón de Limpieza, Carga y Descarga: $1.209.360 mensuales o $6.369,17 por hora.

$1.209.360 mensuales o $6.369,17 por hora. Empleado Principiante : $1.152.089 mensuales o $6.066,23 por hora.

: $1.152.089 mensuales o $6.066,23 por hora. Aprendiz Menor de 18 Años: $1.036.316 mensuales o $5.455,88 por hora.

Adicionales y plus de la convención colectiva

Sobre los ingresos totales unificados descritos se adicionan los plus particulares que establece el Convenio Colectivo de Trabajo N° 329/00 para la actividad, a saber:

Premio a la concurrencia efectiva (Presentismo) : el artículo 50 del convenio N° 329/00 concede un adicional del 14% sobre la remuneración nominal bruta para los empleados que no registren inasistencias injustificadas en el período mensual.

: el artículo 50 del convenio N° 329/00 concede un adicional del 14% sobre la remuneración nominal bruta para los empleados que no registren inasistencias injustificadas en el período mensual. Adicional por antigüedad: el artículo 51 establece un 1% por cada año de servicios cumplido a partir del segundo año de antigüedad en la firma.

el artículo 51 establece un 1% por cada año de servicios cumplido a partir del segundo año de antigüedad en la firma. Adicional por jornada nocturna : el artículo 54 fija un importe de $712,61 por cada hora trabajada entre las 21:00 y las 06:00 horas ($685,60 básicos más $27,01 no remunerativos).

: el artículo 54 fija un importe de $712,61 por cada hora trabajada entre las 21:00 y las 06:00 horas ($685,60 básicos más $27,01 no remunerativos). Adicional por zona fría: el artículo 55 otorga un suplemento de $139.997,38 mensuales para Río Negro y Neuquén ($134.690,57 básicos más $5.306,81 no remunerativos) y un plus del 40% sobre el salario básico para Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.

Los anteriores son los sueldos básicos por convenio y adicionales que cobran los empleados registrados de Servicios Rápidos como las cadenas Starbucks, McDonal's y Burger King, entre otras, en agosto 2026. Los mismos se abonan en septiembre del corriente. No obstante, nada impide que algunas empresas de este sector no abonen salarios más altos para retener a sus mejores talentos y a personas de alto potencial.