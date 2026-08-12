El segundo semestre será clave para la rentabilidad de las franquicias

La estacionalidad, los aguinaldos, las fechas comerciales y el mayor movimiento de consumidores impulsan el tramo más fuerte del año.

El calendario comercial nunca es un detalle para una franquicia. Entender cómo se comporta la demanda a lo largo del año permite tomar mejores decisiones sobre inversión, stock, promociones y expansión. Por eso, el segundo semestre suele marcar la diferencia entre un ejercicio apenas aceptable y otro verdaderamente exitoso.

La experiencia demuestra que el primer semestre casi siempre registra una actividad menor para buena parte del comercio. Existen rubros donde hasta el 70% de la facturación anual se concentra durante la segunda mitad del año. Ese comportamiento responde a una combinación de estacionalidad, fechas especiales y un consumidor que tradicionalmente incrementa sus compras hacia el cierre del calendario.

Este año volvió a confirmarlo, aunque con algunos matices: febrero y marzo comenzaron a mostrar señales de recuperación que alimentaron expectativas positivas; sin embargo, abril volvió a reflejar una desaceleración que recordó que el consumo todavía atraviesa un proceso de normalización. Aun así, en las últimas semanas observamos una recuperación moderada que permite mirar con mayor optimismo el período históricamente más fuerte para las ventas.

Por qué es clave el segundo semestre para el negocio

El consumo aún muestra comportamientos heterogéneos y algunas fechas comerciales recientes evidenciaron cautela entre los compradores. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), más del 80% de los comercios apeló a promociones para sostener las ventas durante el último Día del Padre, reflejando un mercado donde el precio continúa siendo un factor decisivo.

Para quienes operan una franquicia, este escenario obliga a cambiar el enfoque. No alcanza con esperar que lleguen más clientes: el segundo semestre debe prepararse con anticipación, porque las mejores oportunidades suelen aprovecharlas quienes llegan listos, no quienes reaccionan sobre la marcha.

La segunda parte del año reúne una sucesión de momentos que dinamizan el consumo. El Día de la Niñez, el Día de la Madre, el CyberMonday, las compras corporativas y las fiestas de fin de año generan un flujo sostenido de demanda para numerosos sectores. A eso se suma un factor muchas veces determinante: el impacto de los dos pagos del Sueldo Anual Complementario se concentra en la segunda mitad del año. Estas inyecciones de liquidez suelen traducirse en una mayor demanda, especialmente de bienes durables, semidurables y servicios.

Los números del comercio electrónico reflejan con claridad ese fenómeno: el CyberMonday 2025, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), alcanzó una facturación de $639.000 millones, un 29% superior a la edición anterior. Además, se vendieron 12,1 millones de productos, un 15% más que en 2024, y se registraron cerca de 7 millones de órdenes de compra, con un crecimiento interanual del 24%. Más allá de tratarse de un evento puntual, estos resultados muestran cómo el último tramo del año concentra buena parte del impulso del consumo.

Pablo Cappa, director comercial de Lepus Consultora en Franquicias

También existe un componente estacional que suele jugar a favor. La llegada de la primavera y las temperaturas más agradables impulsan las salidas, el turismo de cercanía, la gastronomía y las actividades recreativas. Ese mayor movimiento incrementa la circulación en los centros comerciales y favorece el consumo presencial. A la vez, el canal digital mantiene su crecimiento: según el Estudio Anual de Comercio Electrónico 2025 de la CACE, seis de cada diez argentinos realizan al menos una compra online por mes, consolidando un hábito que se potencia durante los grandes eventos comerciales del segundo semestre.

El diferencial de la franquicia

Las franquicias cuentan, además, con una ventaja competitiva importante. Los modelos organizados trabajan con planificación, economías de escala, campañas coordinadas y procesos estandarizados que les permiten responder con mayor rapidez a los cambios del mercado. Esa capacidad resulta especialmente valiosa cuando cada fecha comercial puede representar una porción significativa del resultado anual.

Por eso, el último cuatrimestre adquiere un valor estratégico. No solo concentra los mayores volúmenes de ventas, sino que también define buena parte de la rentabilidad del ejercicio. En numerosos rubros, el desempeño de esos meses termina explicando el resultado de todo el año.

La estacionalidad, por sí sola, no garantiza el éxito. Sin embargo, ofrece el contexto más favorable para crecer. Las franquicias que lleguen preparadas, con una estrategia comercial definida y una operación eficiente tendrán mayores posibilidades de convertir esa ventana de oportunidad en resultados concretos y cerrar el año con un balance mucho más sólido.

*Pablo Cappa es Director Comercial de Lepus Consultora en Franquicias