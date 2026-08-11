Hasta 40% de descuento y 24 cuotas para comprar regalos del Día del Niño

Los ahorros están entre 20% y 30% en las compras en jugueterías, librerías e indumentaria, con entre 3 y hasta 24 cuotas sin interés

Para comprar el regalo del Día del Niño, muchos padres y madres recurren a las promociones y descuentos que les ofrecen sus tarjetas y empresas fintech en supermercados, shoppings y centros de compras en general. En este caso, las bicicletas, los juguetes y la tecnología son los que ofrecen mayores posibilidades de ahorro en la búsqueda del presente para los más chicos de la familia.

Los siguientes son los principales descuentos anunciados para el Día del Niño o Día de la Niñez por parte de algunas de las principales cadenas de retail en Argentina.

Coto festeja el Mes de la Niñez

En su sección de ofertas para agosto, Coto armó una selección de ofertas para festejar a los más chicos todo el mes.

Se destacan las siguientes:

30% de descuento en rodados infantiles y juguetería , además de 3 cuotas sin interés.

, además de 3 cuotas sin interés. 40% en electrónicos y electrodomésticos seleccionados (en un pago)

y electrodomésticos seleccionados (en un pago) 35% de descuento en artículos deportivos y pelotas de la marca SPX (en un pago)

y pelotas de la marca SPX (en un pago) 12 cuotas sin interés en bicicletas de la marca SPX

Coto vende también indumentaria para niños, adolescentes y bebés, además de accesorios, butacas, valijas y más, todo destinado a los pequeños de la familia.

Jueguetes de Disney en ChangoMâs

Los clientes que visiten las sucursales ChangoMâs o la web MasOnline.com.ar podrán encontrar una gran variedad de regalos para los más chicos con opciones de juguetes de licencias de:

Disney,

Toy Story,

Marvel,

Paw Patrol

Spiderman.

Además, hasta el 17 de agosto, podrán aprovechar de un 30% de descuento en toda la categoría de juguetes y 3 cuotas sin interés abonando con VISA, Mastercard. Cabal y Naranja X de todos los bancos.

Black Days en Carrefour

Hasta el lunes 10 de agosto en Carrefour, la propuesta especial para el público infantil será junto a una nueva edición de ofertas "Black", que abarca desde juguetes hasta tecnología y artículos de almacén. Leonardo Arcas, Director de Transformación Digital, Marketing y Ventas de Carrefour Argentina, mencionó que "la propuesta comercial apunta a potenciar el histórico compromiso de Carrefour de precios bajos, con descuentos especiales y con opciones de financiación desde los primeros días de agosto. Además del catálogo del Día de la Niñez, el Black y Electro Black les permite a los clientes resolver en un mismo lugar tanto el regalo como las compras diarias, lo que nos posiciona como la mejor opción integral para las familias".

El especial de Día de la Niñez concentra las propuestas de regalos infantiles. En todos los juguetes y en las pelotas de fútbol, vóley, básquet y rugby hay un 80% de descuento en la segunda unidad, además de 3 cuotas sin interés en compras superiores a $15.000. Se destacan: la pelota de fútbol N° 5 a $5.994, el juego de set de café a $14.994, Autos de F1 Burago a 17.994 y la muñeca princesa de 46 cm a $23.994, siempre llevando dos unidades.

En Carrefour las bicicletas tienen un 10% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés. Por ejemplo, una bicicleta rodado 29 de aluminio queda a $440.991; mientras que monopatines y skates (sin incluir movilidad eléctrica) llegan al 40% de descuento y los accesorios de ping pong al 25%.

La indumentaria infantil completa la propuesta con hasta 60% de descuento en camperas, chalecos, buzos, sweaters, gorros de lana, guantes y bufandas; 30% en remeras, chombas, camisas, calzas y pantalones.

Dentro del Electro Black, en celulares, torres de sonido y cocinas hay hasta 12 cuotas sin interés o hasta 10% de descuento en un pago. En smart TVs, heladeras, lavarropas, aires acondicionados y notebooks, el beneficio es de hasta 18 cuotas sin interés o 15% en un pago, con opciones como el lavarropas Carrefour Home de carga frontal a $551.650 en un pago. Y en pequeños electrodomésticos, un destacado es la freidora de aire Electrolux de 3 litros, que queda a $56.990 y la posibilidad de abonar en 3 cuotas sin interés de 18.997, cada una.

Mercado Pago en supermercados

Más allá de los ahorros que planificaron las cadenas de supermercados para esta fecha especial, la billetera digital más utilizada del país, Mercado Pago, tiene una propuesta de descuentos en este canal comercial: los usuarios pueden obtener hasta un 25% de descuento en supermercados del AMBA y del interior del país, en cadenas como Carrefour, Coto, Día y Chango Más, entre otros.Los beneficios se acreditan en el acto y en la mayoría de los casos no tienen límite de compras ni tope de reintegro.

Además, quienes cobran su prestación social a través de Mercado Pago, también acceden a un 15% de descuento en Carrefour los sábados y domingos, con tope mensual de 20.000 pesos.

Descuentos de bancos para el Día del Niño

Además de las promociones que decide cada cadena de supermercado o comercio, los bancos compiten por ofrecer los mejores beneficios y ahorros a sus clientes para el Día de la Niñez.

Banco Provincia

El viernes 14, y sábado 15 de agosto, habrá 20% de descuento, en 4 o 6 cuotas sin interés, pagando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia en comercios adheridos de todo el territorio bonaerense. La promoción no tiene tope de reintegro, lo que permite a las familias aprovechar el beneficio en compras de distinto monto y elegir el regalo ideal para cada niño o niña.

Además, quienes utilicen la promo pagando con su tarjeta Visa Crédito desde Cuenta DNI mediante la modalidad NFC obtendrán un 10% adicional de descuento. Este beneficio es exclusivo para dispositivos Android.

La iniciativa alcanza a comercios adheridos vinculados al universo infantil y familiar, entre ellos: jugueterías, bicicleterías, casas de deportes, librerías, indumentaria y otros locales que forman parte de la campaña especial por el Día de la Niñez.

Banco Ciudad

Las propuestas de Banco Ciudad incluyen un 20% de descuento en jugueterías y financiación en hasta 24 cuotas sin interés para la compra de regalos, juguetes, rodados y productos seleccionados.

Del lunes 10 al miércoles 12 de agosto, los clientes del Banco Ciudad podrán acceder a un 20% de descuento en jugueterías, con un tope de reintegro de $10.000 por cliente, y financiar sus compras en hasta 10 cuotas sin interés. El beneficio estará disponible para pagos realizados mediante QR desde la App del Ciudad o Buepp, utilizando tarjetas de débito y crédito del Ciudad. La financiación en cuotas se aplicará a las operaciones realizadas con tarjeta de crédito.

Entre las principales marcas adheridas se encuentran El Mundo del Juguete, Cebra, City Kids, Carrusel, Giro Didáctico y Compañía del Juguete, entre otras.

Durante esos mismos días, del 10 al 12 de agosto, también habrá una promoción especial en Coto para la compra presencial de juguetes y rodados, que permitirá financiar las operaciones en hasta 9 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Ciudad.

Además, hasta el miércoles 12 de agosto, Tienda Ciudad ofrece financiación en hasta 24 cuotas sin interés para productos seleccionados como juguetes, bicicletas, accesorios para gaming, y juegos para consolas, entre otros. Los pagos podrán efectuarse mediante QR desde la App del Ciudad o Buepp, utilizando tarjetas de débito y crédito del Banco Ciudad, mientras que la financiación en cuotas estará disponible para las compras realizadas con tarjeta de crédito.

Santander

Para la última semana de agosto previa al Día del Niño, Santander eligió hacer acuerdos para ofrecer descuentos en primeras marcas:

En jugueterías Cebra : 20% de ahorro sin tope y h asta 6 cuotas sin interés durante los miércoles hasta el 26 de agosto. Es para clientes adheridos a Sorpresa Santander que paguen con Visa Santander débito, crédito o recargable.

: 20% de ahorro sin tope y h asta 6 cuotas sin interés durante los miércoles hasta el 26 de agosto. Es para clientes adheridos a Sorpresa Santander que paguen con Visa Santander débito, crédito o recargable. En indumentaria de Mimo & Co., 10% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés los miércoles 12, 19 y 26 de agosto. También para clientes de Santander Sorpresa que abonen con QR desde App Santander o MODO con Visa Santander.

10% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés los miércoles 12, 19 y 26 de agosto. También para clientes de Santander Sorpresa que abonen con QR desde App Santander o MODO con Visa Santander. En indumentaria de Grisino: 10% de ahorro sin tope para clientes Sorpresa y hasta 6 cuotas sin interés. Válido los miércoles hasta el 26 de agosto pagando con QR desde Santander/MODO con Visa Santander.

ICBC

En el marco del Día de la Niñez, ICBC Argentina presenta una propuesta especial para que sus clientes puedan acceder a importantes beneficios en comercios adheridos de todo el país:

Del 13 al 15 de agosto, quienes realicen sus compras en los comercios adheridos podrán acceder hasta un 30% de ahorro, con un tope de reintegro de $50.000 y hasta 6 cuotas sin interés pagando con tarjetas Visa y Mastercard ICBC.

Las promociones estarán disponibles en una amplia red de comercios adheridos de las categorías jugueterías e indumentaria deportiva, entre ellos: Cebra, Kinderland, City Kids, Graco, Educando, Monococo, Carrousel, Osito Azul, Somos los Juguetes, El Mundo del Juguete, Compañía de Juguetes, Giro Didáctico, Magic Toys, Tío Mario, Under Armour, Mizuno, Champion, Dabra, Open Sports, Trip, Adidas y Nike.

40% de descuento en electrónica

Además de los supermercados y los bancos, en este Día de la Niñez quienes se decanten por regalar tecnología, podrán encontrar importantes ahorros en Electro World Group. Su propuesta de Día de la Niñez es de hasta 40% de descuento y financiación de hasta 12 cuotas sin interés en todos los productos.

Como propuestas destacadas mencionaron:

notebooks desde $450.000;

disco externo Toshiba Canvio Basics 1TB a $165.000;

tablet Samsung Galaxy Tab A11 de 8,7" a $225.000;

escritorios eléctricos desde $285.000;

sillas ergonómicas desde $210.000;

auriculares Xiaomi Redmi Neo Bluetooth a $97.500;

e-Readers Kobo desde $270.000

parlantes Xiaomi Sound Outdoor Bluetooth a $82.500.

Además, la marca ofrece múltiples formas de pago, 12 cuotas sin interés, envíos a todo el país y garantía oficial de 1 año.

Con estos descuentos de supermercados, bancos y cadenas de retail, los padres podrán conseguir los mejores ahorros en la compra del regalo del Día del Niño 2026.