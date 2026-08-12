Las empresas mantuvieron la inversión para el regalo a empleados por el Dia del Niño

Cobertura de salud para el grupo familiar, balance entre vida personal y profesional, son otros beneficios valorados por los profesionales que son padres

Las principales empresas de gestión de beneficios corporativos en el país vieron este año un mantenimiento de las inversiones promedio que realizaron las grandes empresas para los regalos de Día del Niño o Día de la Niñez (16 de agosto 2026), destinados a hijos e hijas de sus colaboradores. La cifra rondó 70.000 pesos en promedio, según el sondeo que realizó iProfesional entre estas compañías.

"El ticket promedio que están cargando las empresas es de $90.000. A diferencia de los programas recurrentes, en los regalos puntuales los rubros más elegidos son indumentaria y calzado, compras online, deportes y tecnología", comentó Olivia Prado, Marketing Manager de YouCard.

El monto representa un incremento del 28% desde el año pasado, cuando en YouCard el ticket promedio invertido para esta fecha clave del calendario familiar fue de 70.000 pesos. Esto deja en evidencia que el ajuste en este beneficio quedó levemente por detrás de la inflación interanual oficial, que viene superando el 30% en los meses relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

En YouCard, sin embargo, apuntan que ven como cada vez más los beneficios corporativos dejan de ser un plus por un motivo puntual y se inclinan a subvencionar de alguna manera gastos en lo cotidiano. Alimentación es el principal consumo por parte de los beneficiario dentro de esa plataforma: el 53% usó su tarjeta al menos una vez en supermercados, panaderías, carnicerías, verdulerías o gastronomía. Detrás aparecen indumentaria y calzado, combustible, servicios del hogar y farmacia. Y por parte de las compañías, aseguran que cada vez más Pymes se suman a este tipo de plataformas de gestión de beneficios.

Seis de cada 10 empresas dan regalo del Día del Niño a empleados

En su informe de principio de año HR Trends, la plataforma de gestión de beneficios Bonda había relevado que el 61,3% de las empresas que utilizan su sistema tenían agendado dar algún beneficio por el Día del Niño, lo que indica que no se trata ya de un beneficio corporativo de los más masivamente reconocidos en las organizaciones que operan en la Argentina.

Entre ellos, el 85,8% lo brindaba con obsequios físicos, los demás elegian algún tipo de voucher o tarjeta.

Sobre cuánto tenían pensado entonces invertir para esta fecha especial de agosto 2026, el equipo de Bonda relevó que actualmente el rango de desembolso de las empresas se encuentra entre $40.000 y $70.000 por persona.

La prioridad es acompañar a las familias todo el año

Más allá del regalo puntual para la celebración de agosto, hoy el compromiso de muchas compañías ya no se mide únicamente por lo que ofrecen durante una fecha especial, sino por lo que hacen durante todo el año para acompañar a colaboradores padres, madres y cuidadores.

"En el segmento de mandos medios a ejecutivos, las empresas vienen ofreciendo esquemas híbridos de trabajo, horarios flexibles, programas de reinserción gradual luego de las licencias por maternidad, licencias extendidas por paternidad, días especiales para adaptación escolar, entre otras políticas", sostiene Francisco Scasserra, Director en Michael Page.

No por nada, de acuerdo con la última Guía Salarial de esta consultora multinacional de talento, la cobertura de salud para el colaborador y su grupo familiar encabeza la lista de beneficios más valorados al momento de aceptar una propuesta laboral. Le siguen los esquemas híbridos, la flexibilidad y los días adicionales de vacaciones, todos beneficios estrechamente vinculados con la posibilidad de conciliar el trabajo con la vida personal.

Los datos de Michael Page muestran que las políticas de flexibilidad ya no son percibidas como un beneficio extra, sino como una condición necesaria para sostener los proyectos familiares. "Los profesionales esperan que las organizaciones comprendan que las necesidades cambian a lo largo de la vida y que criar hijos implica desafíos específicos que requieren otro tipo de acompañamiento", afirma Scasserra.

Como líder en la consultora y padre, Scasserra resume ese aprendizaje desde su propia experiencia: "Criar hijos implica aprender a priorizar constantemente, gestionar múltiples responsabilidades, adaptarse a escenarios que cambian todos los días y tomar decisiones rápidas. También desarrollar una enorme capacidad para comprender a las personas y acompañar procesos. Este tipo de vínculo fortalece un liderazgo más colaborativo y centrado en las personas, características cada vez más demandadas por las compañías".