A cuánto subirá la hora de la empleada doméstica en septiembre 2026

Sin nueva paritaria convocada, las empleadas domésticas inician septiembre con los salarios congelados. Los valores mínimos vigentes para la hora

A pocos días de comenzar un nuevo mes, el valor de la hora de trabajo para las empleadas domésticas en septiembre de 2026 continúa sin cambios. Ante la falta de una nueva convocatoria de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), siguen vigentes los salarios mínimos establecidos en la última actualización paritaria.

Para quienes trabajan por horas, esto significa que en septiembre se mantienen los valores fijados para julio, salvo que el empleador haya otorgado voluntariamente un adelanto a cuenta de futuros aumentos.

Cuánto se paga hoy la hora con retiro de una empleada doméstica

A la espera de una nueva resolución oficial, la grilla salarial mínima para quienes cumplen tareas con retiro en las distintas categorías se mantiene de la siguiente manera:

Personal para tareas generales (limpieza y mantenimiento): $3.733,72 por hora / $458.053,22 al mes.

$3.733,72 por hora / $458.053,22 al mes. Cuidado de personas (niños, adultos mayores, personas con discapacidad): $3.996,45 por hora / $505.302,76 al mes.

$3.996,45 por hora / $505.302,76 al mes. Tareas específicas (cocineros, jardineros): $4.223,25 por hora / $517.006,43 al mes.

$4.223,25 por hora / $517.006,43 al mes. Supervisores: $4.438,77 por hora / $553.725,91 al mes.

En los casos donde la trabajadora desempeñe funciones combinadas, como la limpieza del hogar y la atención de niños, la ley establece que debe abonarse el monto correspondiente a la categoría más alta.

El recorrido de la última negociación paritaria

El esquema salarial que rige actualmente es el resultado de la Resolución N° 4/2026 emitida en junio, la cual pautó incrementos escalonados entre abril y julio:

Abril : 1,8%

: 1,8% Mayo : 1,6%

: 1,6% Junio : 1,5%

: 1,5% Julio: 1,4%

Asimismo, en julio concluyó el proceso de absorción de las sumas no remunerativas que se habían fijado a comienzos de año, quedando la totalidad del ingreso integrada al salario básico permanente.

También se elevó el adicional por zona desfavorable del 30% (Resolución N° 4/2026) al 31% para las provincias patagónicas y el partido bonaerense de Patagones.

Adicionales obligatorios en el recibo de sueldo

Más allá de los pisos mínimos de la escala, el haber final de cada empleada se modifica según los siguientes conceptos:

Antigüedad: Se liquida un 1% extra por cada año de relación laboral con el mismo empleador.

Se liquida un por cada año de relación laboral con el mismo empleador. Zona Patagónica : Un recargo del 31% para quienes prestan servicios en La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego o Carmen de Patagones.

: Un recargo del 31% para quienes prestan servicios en Recargo por horas extras: Se paga un 50% adicional cuando se excedan las 9 horas diarias o las 48 semanales en días hábiles. Si las tareas extraordinarias ocurren después de las 13:00 del sábado, o durante domingos y feriados, el recargo es del 100%.

Cargas sociales y obligaciones patronales

Los empleadores deben garantizar la registración laboral e ingresar los aportes correspondientes ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Las contribuciones varían según la carga horaria semanal e incluyen:

Jubilación (SIPA): Aportes destinados al sistema previsional.

Aportes destinados al sistema previsional. Obra Social: Cobertura médica para la trabajadora y su grupo familiar.

Cobertura médica para la trabajadora y su grupo familiar. ART: Cobertura frente a riesgos del trabajo y accidentes laborales.

De acuerdo a la Ley 26.844, la modalidad de pago mensual aplica como mínimo obligatorio para quienes trabajan 24 horas o más a la semana para un mismo empleador, mientras que para jornadas inferiores rige la liquidación por hora.