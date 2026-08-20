Los cajeros de Coto y Carrefour tendrán en septiembre nuevos salarios por el último tramo del aumento de empleados de comercio. Los detalles

Los cajeros de los supermercados Coto y Carrefour están alcanzados por el régimen salarial de los empleados de comercio, por lo que su sueldo toman como referencia la escala prevista en el CCT 130/75. El monto correspondiente a cada trabajador depende de la categoría y de los adicionales que correspondan según su situación laboral.

En septiembre se aplica el último tramo del aumento del 5,7% acordado por FAECYS, distribuido en tres incrementos del 1,9%. Para la categoría Cajeros, los valores de convenio quedan de la siguiente manera:

Cajero A: $1.320.875

$1.320.875 Cajero B: $1.326.821

$1.326.821 Cajero C: $1.334.462

Estos importes corresponden a los valores de convenio e incluyen el básico correspondiente y la suma no remunerativa de $120.000. No representan necesariamente el monto final que cobra cada trabajador, ya que pueden incorporarse adicionales según cada caso.

Cuánto cobra un cajero de supermercado en septiembre

Las tres categorías de cajeros previstas por el convenio tienen distintos valores de referencia. Por eso, el monto correspondiente a cada trabajador depende de la categoría en la que esté encuadrado.

Los cajeros de Coto y Carrefour alcanzados por el CCT 130/75 toman como referencia la misma escala salarial de empleados de comercio. Por eso, el monto correspondiente a cada trabajador depende de la categoría que figure en su recibo de sueldo.

A estos valores pueden agregarse conceptos como antigüedad, presentismo, horas extras y adicional por manejo de caja, según corresponda.

Qué adicionales puede cobrar un cajero

El monto establecido en la escala salarial no necesariamente coincide con la remuneración mensual final. Entre los conceptos que pueden incrementar el salario se encuentran:

Antigüedad: 1% por cada año trabajado, según lo establecido por el convenio.

1% por cada año trabajado, según lo establecido por el convenio. Presentismo: cuando se cumplen las condiciones previstas por el convenio.

cuando se cumplen las condiciones previstas por el convenio. Adicional por manejo de caja: para quienes realizan tareas comprendidas en este concepto.

para quienes realizan tareas comprendidas en este concepto. Horas extras: cuando corresponde por extensión de la jornada.

cuando corresponde por extensión de la jornada. Otros adicionales: según las condiciones particulares del puesto o establecimiento.

Por eso, dos cajeros que trabajan en un mismo supermercado pueden tener salarios diferentes, aun cuando pertenezcan a la misma categoría.

Cómo fue el aumento para empleados de comercio

El acuerdo salarial estableció una recomposición del 5,7%, dividida en tres tramos:

Julio: 1,9%.

1,9%. Agosto: 1,9%.

1,9%. Septiembre: 1,9%.

El esquema toma como referencia los valores salariales correspondientes a junio de 2026, incluyendo las sumas no remunerativas vigentes a esa fecha.